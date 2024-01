(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont surperformé à l'ouverture du marché vendredi, après que les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni, plus faibles que prévu, aient semblé alimenter les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 44,63 points, soit 0,6%, à 7 503,72. Le FTSE 250 était en hausse de 51,49 points, 0,3%, à 18 999,53, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,73 points, 0,2%, à 739,28.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6 % à 749,95, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2 % à 16 432,05, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,6 % à 14 973,16.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %.

Localement, les investisseurs se concentreront sur les dernières données relatives aux ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de décembre.

Selon l'Office for National Statistics, les volumes de vente au détail ont connu leur plus forte baisse mensuelle depuis janvier 2021, dans un contexte de restrictions Covid-19. Cela a été un choc pour le marché, qui ne s'attendait qu'à une légère baisse.

Les ventes au détail ont chuté de 3,2 % en décembre par rapport à novembre, ce qui est bien inférieur au consensus du marché. Une baisse mensuelle de 0,5 % était prévue, selon FXStreet. En novembre, les ventes au détail avaient augmenté de 1,4 % par rapport à octobre.

"La question que les décideurs de la Banque d'Angleterre se poseront est de savoir ce que cela signifie pour l'économie et l'environnement inflationniste. Bien que problématique pour les détaillants, la baisse de la demande pourrait aider la banque centrale dans sa mission de ramener l'inflation à 2 % et, par conséquent, de réduire les taux d'intérêt plus tôt qu'elle ne l'admettrait actuellement", a déclaré Craig Erlam, analyste principal du marché chez OANDA.

Les signes d'une économie nationale chancelante ont contribué à faire grimper les actions des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, les investisseurs espérant que la Banque d'Angleterre serait plus rapide à commencer à réduire ses taux.

Les constructeurs de maisons Persimmon et Taylor Wimpey ont augmenté respectivement de 2,0 % et de 1,0 %. Cependant, Marks & Spencer a chuté de 0,6 %, tandis que Next a baissé de 0,2 %.

La livre sterling était cotée à 1,2670 USD tôt vendredi, en retrait par rapport aux 1,27 USD plus tôt vendredi, et aux 1,2687 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

Entre-temps, les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en mars de la part de la Réserve fédérale américaine continuent de s'estomper.

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché évalue à 52 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base en mars, et à 47 % la probabilité que les taux restent en pause. Il y a une semaine, l'outil indiquait une probabilité de 77 % d'une baisse.

L'euro s'est négocié à 1,0881 USD, en hausse par rapport à 1,0867 USD.

Dans le FTSE 250, 4imprint a augmenté de 6,6 %.

Le spécialiste de la commercialisation et de la distribution de produits promotionnels a déclaré avoir fait d'"excellents progrès" au cours de l'année 2023. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 1,33 milliard de dollars, soit une augmentation de 16 % en glissement annuel par rapport à 1,14 milliard de dollars en 2022. Le bénéfice avant impôt devrait s'élever à pas moins de 140 millions USD, soit une hausse par rapport aux 104 millions USD, et un peu plus que le haut de la fourchette du consensus du marché.

Le groupe a également déclaré qu'il était "très bien financé" pour 2024, avec des liquidités et des dépôts bancaires de 105 millions USD à la fin de 2023, en hausse par rapport aux 87 millions USD de l'année précédente.

Pendant ce temps, parmi les petites capitalisations de Londres, Wincanton a bondi de 47 % à 437,5 pence.

L'entreprise de logistique basée dans le Wiltshire, en Angleterre, a déclaré qu'elle avait accepté les termes d'une offre de rachat en espèces recommandée par CEVA Logistics, une filiale de la société française CMA CGM.

L'offre s'élève à 450 pence par action, ce qui valorise Wincanton à 566,9 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée, avec une valeur d'entreprise d'environ 764,9 millions de livres sterling. Le prix de l'offre représente une prime de 52 % par rapport au cours de clôture de Wincanton, qui était de 297 pence jeudi.

"Le projet d'acquisition de Wincanton représente une opportunité de croissance intéressante qui s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Ceva. Il s'agit d'une occasion unique d'élargir l'offre de Ceva au Royaume-Uni et d'acquérir une expertise complémentaire dans le domaine de l'épicerie et de la consommation", ont déclaré les entreprises.

Dans le même temps, la hausse du pétrole a été provoquée par l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué une nouvelle attaque contre un navire américain tôt vendredi, après que les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes sur des cibles rebelles en raison de leur agression contre des navires dans et autour de la mer Rouge.

Alors que les rebelles soutenus par l'Iran ont affirmé avoir frappé le navire commercial dans le golfe d'Aden, l'armée américaine a déclaré par la suite que les missiles du groupe avaient manqué leur cible.

Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 79,19 USD, contre 78,61 USD.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, le Dow Jones Industrial Average gagnant 0,5 %, le S&P 500 augmentant de 0,9 % et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, bondissant de 1,4 %.

Apple a bondi de 3,3 % après avoir été relevé par Bank of America, tandis que les résultats meilleurs qu'espérés de Taiwan Semiconductor Manufacturing ont permis aux fabricants de puces de progresser.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 1,4 %, bénéficiant de la hausse des valeurs technologiques et d'un yen plus faible.

L'inflation des consommateurs japonais a de nouveau ralenti en décembre en raison de la baisse des factures d'électricité et de gaz, selon les données du gouvernement, avant la décision politique de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Les prix dans la troisième économie mondiale, à l'exclusion des aliments frais volatils, ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel en décembre, contre 2,5 % le mois précédent. Ce chiffre est conforme aux attentes du marché et s'inscrit dans une tendance générale de ralentissement de l'inflation au cours de l'année écoulée, en baisse par rapport aux 4,2 % enregistrés en janvier 2023.

Bien que l'inflation reste supérieure à l'objectif de deux pour cent fixé de longue date par la Banque du Japon, cette dernière devrait maintenir ses mesures d'assouplissement monétaire mardi.

Par rapport au yen, le dollar était coté à 148,31 yens, en hausse par rapport à 148,11 yens.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,7 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 1,0%.

L'or était coté à 2 027,64 USD l'once tôt vendredi, en hausse par rapport aux 2 015,55 USD de jeudi.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.