L'indice blue-chip FTSE 100 était en hausse de 1,3 % à 7 h 8 GMT, tandis que l'indice FTSE 250, axé sur le marché intérieur, a ajouté 0,7 %. Néanmoins, les deux indices étaient en voie de subir des pertes hebdomadaires.

Les valeurs pétrolières et gazières ainsi que les valeurs bancaires ont été les principaux moteurs du FTSE 100, après que la Chine ait réduit de 15 points de base, plus que prévu, un indice de référence clé pour les prêts afin de soutenir une économie en perte de vitesse.

Pendant ce temps, les données ont montré que les ventes au détail britanniques ont fait un bond inattendu en avril, mais les perspectives pour les dépenses de consommation restent résolument pessimistes alors que la crise du coût de la vie s'intensifie.

Plus tôt dans la journée, l'enquête GfK, la plus ancienne mesure de la confiance des consommateurs britanniques, est tombée à son plus bas niveau depuis le début des enregistrements en 1974.

Les actions de THG ont bondi de 30,5 % après que la société a rejeté une proposition de 170 pence par action de Belerion Capital et King Bourse Capital Management et a appris que l'entrepreneur local Nick Candy envisageait de faire une offre.

M&C Saatchi a bondi de 26,1 % après que les administrateurs indépendants ont accepté un accord pour vendre la société de publicité à la société de conseil Next Fifteen Communications, estimant qu'il proposait un résultat supérieur à une offre de son principal actionnaire.