Le blue-chip FTSE 100 a chuté de 0,2% à 0739 GMT, en ligne avec les pertes de l'indice de référence plus large des actions européennes.

Le fait que le gaz ait recommencé à circuler le long du plus grand gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne a suscité un certain soulagement, mais la politique italienne et une hausse attendue des taux d'intérêt en Europe ont pesé sur l'humeur. [MKTS/GLOB]

Le producteur de médicaments vétérinaires Dechra Pharmaceuticals a glissé de 6,4 % vers le bas de l'indice FTSE 100 après avoir placé des actions, tandis que Carnival Corp a chuté de 7,2 % après avoir proposé des actions.

L'indice des moyennes capitalisations axé sur le marché intérieur a gagné 0,3 %, Frasers Group ayant fait un bond de 11,9 % en tête de l'indice après que le groupe de vêtements de sport et de mode de Mike Ashley a déclaré qu'il prévoyait des bénéfices plus élevés l'année prochaine.

La plate-forme de négociation en ligne IG Group a grimpé de 3,9 % après avoir annoncé un bénéfice annuel légèrement supérieur aux prévisions.