L'indice blue-chip a baissé de 0,2%, les majors pétrolières BP et Shell ayant perdu 0,3% chacune en raison de la baisse des prix du brut. [O/R]

Les fabricants de médicaments AstraZenca et GlaxoSmithKline ont chuté, tandis que les sociétés internationales Unilever, Diageo et British American Tobacco ont toutes reculé de plus de 0,3 % en raison de la hausse de la livre sterling.

L'indice FTSE 250 des valeurs moyennes à orientation nationale est resté stable.

Dunelm a augmenté de 2 % après que ses ventes totales aient bondi au troisième trimestre, le détaillant d'articles pour la maison ayant bénéficié de la réouverture de magasins.

Les deux indices de référence britanniques étaient promis à une baisse hebdomadaire, les données décevantes et l'escalade de la crise entre la Russie et l'Ukraine alimentant les inquiétudes quant aux perspectives économiques.