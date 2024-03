(Alliance News) - Les actions européennes ont démarré la journée de mercredi sur les chapeaux de roue, reprenant le flambeau après que les actions américaines aient repris une "marche inexorable" mardi, après s'être débarrassées d'une inflation élevée aux Etats-Unis.

Le FTSE 100 a sous-performé, l'essentiel de la hausse de mercredi matin ayant été observé à Francfort et à Paris, où les indices de référence des valeurs vedettes ont atteint des niveaux record.

L'indice FTSE 100 n'a perdu que 1,19 point pour atteindre 7 746,62 points. Le FTSE 250 a grimpé de 43,76 points, soit 0,2 %, à 19 608,97 points, tandis que l'AIM All-Share a gagné 3,56 points, soit 0,5 %, à 741,60 points.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 775,83, le Cboe UK 250 a gagné 0,1% à 16 991,74, et le Cboe Small Companies a à peine bougé, à 14 730,81 points.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont progressé de 0,2 % chacun, le DAX 40 dépassant pour la première fois les 18 000 points. Le CAC 40 a également atteint un niveau record. Il a atteint son propre record au début du mois, en dépassant le seuil des 8 000 points.

À New York, mardi, le Dow Jones Industrial Average a terminé en hausse de 0,6 %, le S&P 500 a bondi de 1,1 % et le Nasdaq Composite a fait un bond de 1,5 %.

Les actions à New York ont fortement augmenté malgré des données robustes sur l'inflation aux États-Unis. Le Bureau des statistiques du travail a déclaré que le rythme de croissance des prix à la consommation en glissement annuel s'est accéléré à 3,2% en février, contre 3,1% en janvier, où l'on s'attendait à ce qu'il reste, selon le consensus cité par FXStreet.

"Les marchés américains ont repris leur marche apparemment inexorable vers la hausse en dépit d'une lecture de l'inflation qui s'est avérée légèrement plus chaude que prévu", a commenté Richard Hunter, analyste chez interactive investor.

"Malgré une réaction initialement mitigée, les investisseurs ont choisi de se concentrer sur la direction générale de la hausse, qui indique actuellement le résultat idéal d'une inflation surmontée sans dommage excessif pour l'économie. En outre, sans la hausse actuelle des coûts du logement et du carburant, le tableau de l'inflation tendrait vers une situation bénigne. Le résultat net des délibérations des investisseurs est qu'une réduction des taux d'intérêt reste sur la table pour le mois de juin, bien que la Réserve fédérale ait insisté ces derniers mois sur le fait que toute décision dépendra des données.

En Asie mercredi, le Nikkei 225 à Tokyo a perdu 0,3 %, tandis que le Shanghai Composite a perdu 0,4 %. Le Hang Seng à Hong Kong a terminé en baisse de 0,1%. À Sydney, le S&P/ASX 200 a gagné 0,2 %.

La livre a grimpé à 1,2797 USD tôt mercredi à Londres, contre 1,2783 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro est passé de 1,0916 USD à 1,0929 USD. Face au yen, le dollar s'échange à 147,78 yens, largement stable par rapport à 147,76 yens.

Selon l'Office des statistiques nationales, le produit intérieur brut du Royaume-Uni a augmenté de 0,2% en janvier, en ligne avec le consensus cité par FXStreet. Le PIB britannique s'est contracté de 0,1% en décembre par rapport à novembre.

Les chiffres du mois dernier ont montré que l'économie britannique est entrée en récession au cours des trois mois précédant décembre.

Le produit intérieur brut du Royaume-Uni a chuté de 0,3 % au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre, selon les chiffres de l'ONS. L'économie britannique avait déjà reculé de 0,1 % au troisième trimestre par rapport au deuxième.

Nicholas Hyett, analyste chez Wealth Club, a commenté ces chiffres : "Un mois plus fort pour le secteur dominant de la consommation, en particulier les services aux consommateurs, ainsi qu'une reprise de l'activité dans le secteur de la construction signifient que l'économie britannique a renoué avec la croissance en janvier, même si elle est modeste. Et ce, malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales dues au conflit au Moyen-Orient et en mer Rouge, et l'impact des grèves dans les secteurs de la santé, des chemins de fer et de la Screen Actors Guild, qui ont toutes pesé sur la production globale.

"Les performances globales sont conformes aux attentes du marché et ne devraient donc pas provoquer de mouvements importants sur les marchés. Mais si le retour de la croissance peut être maintenu, le pays devrait sortir de la récession assez rapidement - un soulagement pour le gouvernement, même si l'homme ou la femme de la rue ne remarquera probablement pas la différence entre une croissance anémique et une légère récession".

À Londres, les actions des bookmakers Flutter et Entain ont évolué dans des directions opposées. Flutter, propriétaire de Paddy Power, a augmenté de 1,6 %, tandis qu'Entain a cédé 1,2 %.

JPMorgan a ramené Entain, propriétaire de Ladbrokes, à "neutre", mais a relevé Flutter à "surpondérer".

Balfour Beatty a fait un bond de 9,4 % après avoir annoncé un nouveau rachat d'actions.

L'entreprise d'infrastructure a déclaré que le chiffre d'affaires en 2023, y compris les coentreprises et les entreprises associées, a augmenté de 7,4 % pour atteindre 9,60 milliards de livres sterling, contre 8,93 milliards de livres sterling en 2022. Le chiffre d'affaires statutaire, qui exclut ces éléments, a augmenté de 4,8 %, passant de 7,63 milliards de livres sterling à 7,99 milliards de livres sterling.

Le bénéfice avant impôt a toutefois diminué de 15 %, passant de 287 millions de livres sterling à 244 millions de livres sterling.

Balfour a augmenté son dividende final de 14 %, passant de 7,0 pence à 8,0 pence. Cela signifie que son dividende annuel a augmenté de 10 %, passant de 10,5 pence à 11,5 pence. En outre, la société a déclaré qu'elle prévoyait de racheter 100 millions de livres sterling de ses actions au cours de la phase 2024 de son programme de rachat d'actions.

Le directeur général Leo Quinn a déclaré : "Le conseil d'administration reste confiant dans la capacité de Balfour Beatty à générer des liquidités durables pour un rendement significatif pour les actionnaires, avec une croissance de nos activités basées sur les bénéfices en 2024, soutenue par la solidité du carnet de commandes du groupe. À l'horizon 2025 et au-delà, nous nous attendons à ce que nos capacités uniques et notre expérience des projets d'infrastructure complexes entraînent une nouvelle croissance des bénéfices, avec des opportunités attrayantes sur les marchés de l'énergie, des transports et de la défense au Royaume-Uni, ainsi qu'aux États-Unis."

Keywords Studios a augmenté de 8,4 % après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires annuel, au cours d'une année difficile pour l'industrie du jeu vidéo.

Keywords a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 13 % l'année dernière, passant de 690,7 millions d'euros à 780,4 millions d'euros.

Le fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo a déclaré que le bénéfice avant impôt avait diminué de 49 %, passant de 68 millions d'euros à 35 millions d'euros. Les dépenses administratives ont augmenté de 28 % pour atteindre 252,3 millions d'euros. Le bénéfice avant impôt ajusté, qui exclut certains de ces coûts, a augmenté de 2,4 %, à 114,7 millions d'euros.

Bertrand Bodson, président-directeur général, a déclaré : "Au cours d'une année difficile pour l'industrie, nous avons réalisé des performances solides en 2023 et avons continué à renforcer notre position de leader sur le marché, reflétant notre rôle de catalyseur diversifié de l'industrie". Le PDG a ajouté : "Nous avons fait des progrès considérables par rapport à nos objectifs stratégiques et avons réalisé une année record de fusions-acquisitions, apportant une plus grande exposition aux services Create à plus forte croissance et à plus forte marge, et nous avons un vaste pipeline d'acquisitions en 2024. Nous continuerons à naviguer avec succès dans les conditions actuelles du marché et nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui s'offrent à nous alors que nous réalisons nos plans et devenons une entreprise de plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les années à venir."

Ailleurs, Ixico a plongé de 21 % après avoir signalé des retards dans certains contrats. La société d'analyse avancée spécialisée dans les neurosciences a déclaré que son premier semestre financier avait été gâché par "des cycles de contrats plus longs et le report de certains nouveaux contrats à plus tard dans l'année" ou à la suivante. L'exercice financier d'Ixico se termine le 30 septembre.

Ixico a déclaré que les retards dans les dates de démarrage de certains projets sont susceptibles de signifier que le chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 se situe entre 5,2 millions et 5,9 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires de l'année précédente s'élevait à 6,7 millions de livres sterling.

Le PDG Giulio Cerroni a déclaré : "Tout en anticipant un premier semestre difficile, nous nous attendions à des niveaux plus élevés de réservations de nouveaux contrats, en particulier de la part des sponsors biotechnologiques, qui ne se sont pas encore matérialisés, principalement en raison de retards dus aux clients."

Le pétrole Brent était coté à 82,04 USD le baril tôt mercredi, en baisse par rapport à 82,49 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'or était coté à 2 158,83 USD l'once, en baisse par rapport à 2 163,49 USD.

La production industrielle de la zone euro est attendue à 1000 GMT.

