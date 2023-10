(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte vendredi, les investisseurs continuant à digérer une inflation américaine tenace et la dernière série de données économiques en provenance de Chine.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 3,63 points à 7 648,41. Le FTSE 250 a perdu 48,99 points, soit 0,3 %, à 17 786,70, et l'AIM All-Share n'a perdu que 0,17 point à 695,40.

Le Cboe UK 100 était en légère hausse à 764,04 points, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2 % à 15 447,16 points, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1 % à 12 896,15 points.

L'indice londonien à grande capitalisation FTSE 100 a légèrement progressé dans le vert grâce au soutien des valeurs liées aux matières premières, dans un contexte de hausse des prix du pétrole et des données chinoises. Cela a permis de compenser la faiblesse de St James's Place, dont les actions ont chuté de 10 %.

En ce qui concerne les actions européennes, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3 %.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, le Dow Jones Industrial Average ayant perdu 0,5 %, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ayant tous deux clôturé en baisse de 0,6 %.

Le taux d'inflation annuel américain est resté inchangé à 3,7 % en septembre, selon le Bureau des statistiques du travail. On s'attendait à ce qu'il baisse à 3,6%, selon le consensus cité par FXStreet.

"La grande majorité des traders pensent toujours qu'il n'y aura pas de nouvelles hausses cette année, et bien que les dernières nouvelles ne modifient pas ces attentes, elles augmentent la sensibilité à toutes les données qui ne sont pas conformes aux estimations", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

"Des publications telles que les dernières données sur l'inflation repoussent également toute possibilité de réduction des taux d'intérêt que de nombreux investisseurs avaient anticipée, alors que la force sous-jacente de l'économie continue d'indiquer qu'elle reste suffisamment forte pour résister à la pression des taux".

Le dollar a consolidé ses gains contre les principales devises dans les premières transactions en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2189 USD tôt vendredi, en baisse par rapport à 1,2209 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0535 USD, en baisse par rapport à 1,0547 USD. Face au yen, le dollar était coté à 149,67 yens, en baisse par rapport à 149,77 yens.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,6%. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,7%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 2,1% en fin de séance. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,6 %.

La dernière série de données chinoises a mis en évidence la faiblesse persistante de la reprise économique du pays, bien que les données sur les exportations aient été légèrement meilleures que prévu.

Les données officielles sur l'inflation des prix à la consommation ont montré que les prix des biens et des services sont restés inchangés en septembre par rapport au même mois de l'année dernière, ce qui constitue un signal d'alarme pour une déflation imminente. Les analystes s'attendaient à une légère augmentation des prix, après une inflation annuelle de 0,1 % en août.

Dans le même temps, le commerce chinois a continué à s'effondrer, mais s'est amélioré par rapport au mois précédent. Le Bureau national des statistiques a déclaré que les exportations ont chuté de 6,2 % en septembre, ce qui est moins grave que le consensus du marché cité par FXStreet d'une chute de 8,3 %. C'était également moins grave que la baisse de 8,8 % observée en août. Les importations ont chuté de 6,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions de 6,0 %. Les importations avaient chuté de 7,3 % en août.

"La seule chose excitante à propos de la Chine est l'attente que le gouvernement jette plus d'argent sur les problèmes chinois, et cela pourrait, peut-être, gonfler les prix des actifs", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

L'or était coté à 1 877,41 USD l'once tôt vendredi, plus haut que les 1 871,43 USD de jeudi. Le pétrole Brent s'échangeait à 87,45 USD le baril, en forte hausse par rapport à 86,58 USD.

Dans le FTSE 100, les valeurs des matières premières ont augmenté dans le sillage des données sur la Chine. Les grandes sociétés pétrolières BP et Shell ont gagné 1,7 % et 1,3 %, tandis que les sociétés minières telles que Endeavour et Glencore ont progressé de 2,2 % et 0,9 %.

Il en va tout autrement pour St James's Place, où les actions du gestionnaire de patrimoine ont chuté de 10 %.

SJP a réagi aux rapports des médias selon lesquels elle subit des pressions pour modifier ses structures de frais et de charges pour les clients.

Le gestionnaire de patrimoine a déclaré qu'il continuait à s'appuyer sur le travail réalisé pour Consumer Duty, comme indiqué précédemment, qui comprend une évaluation de ses frais et de ses modèles de facturation. SJP a déclaré qu'elle "s'engageait auprès de tous [ses] principaux régulateurs au cours de ce processus".

Elle a ajouté : "Bien que l'évaluation ne soit pas encore terminée et qu'aucune décision n'ait donc été prise, nous sommes convaincus que toutes les options envisagées garantiront une valeur ajoutée pour les clients et une activité forte, sûre et durable pour toutes les parties prenantes".

Le Financial Times avait rapporté que SJP était sous la pression des régulateurs pour modifier sa structure de frais, les critiques citant des "frais opaques et coûteux" pour les conseils financiers, ainsi que des "pénalités sévères" pour les retraits anticipés.

Les actions de British American Tobacco ont également chuté de 1,5 %, après que l'autorité fédérale américaine de régulation des médicaments a demandé à sa filiale américaine d'arrêter les ventes de sa vape Vuse Alto aromatisée au menthol, l'e-cigarette la plus populaire aux États-Unis, à la suite d'une augmentation de la popularité du produit parmi les utilisateurs mineurs.

La Food & Drug Administration a déclaré jeudi qu'elle avait émis des ordres de refus de commercialisation pour six produits de vapotage vendus par RJ Reynolds Vapor, une société appartenant à BAT, sous sa marque Vuse Alto. Trois de ces produits étaient aromatisés au menthol et trois au "mixed berry", a ajouté la FDA.

L'entreprise ne doit pas commercialiser ou distribuer ces produits aux États-Unis, sous peine de faire l'objet de mesures coercitives de la part de la FDA. Elle peut toutefois soumettre de nouvelles demandes pour les produits soumis à ces MDO.

Dans le FTSE 250, Ashmore a chuté de 2,7 %.

Le gestionnaire d'actifs des marchés émergents a déclaré que le total de ses actifs sous gestion avait chuté de 7,5 % au cours du premier trimestre, qui s'est achevé le 30 septembre. À la fin de la période, les actifs sous gestion s'élevaient à 51,7 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 55,9 milliards de dollars enregistrés à la fin du mois de juin.

Cette baisse est due à la combinaison d'une performance d'investissement négative et de sorties nettes de capitaux, a expliqué Ashmore. Le PDG de la société, Mark Coombs, a déclaré qu'il était "normal" de voir une période de consolidation au sein d'un cycle de reprise plus long, après les trois trimestres précédents de rendements positifs.

Plus loin, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle avait autorisé l'accord de fusion révisé proposé par Microsoft pour son rachat d'Activision Blizzard pour un montant de 68,7 milliards de dollars. L'accord révisé prévoit la vente des droits d'Activision sur les jeux en nuage à un tiers indépendant, Ubisoft Entertainment, avant que Microsoft n'achève le rachat.

"Microsoft deviendra le propriétaire de Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch et Candy Crush, dans le cadre d'une opération dont l'ampleur a bouleversé le monde du jeu. Dans un secteur qui évolue si rapidement, les régulateurs voulaient s'assurer que Microsoft ne puisse pas avoir une mainmise totale", a déclaré Sophie Lund-Yates, de Hargreaves Lansdown.

"Même si la sanction n'est pas idéale, elle n'empêchera pas Microsoft d'aller de l'avant dans ce nouveau chapitre passionnant et très lucratif.

Le calendrier économique de vendredi comprend les données sur la production industrielle de la zone euro à 1000 BST.

À New York, le secteur bancaire sera à l'honneur, avec les résultats du troisième trimestre de JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citi.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

