Le FTSE 100, très exportateur, s'est maintenu à 7562 points, tandis que les valeurs moyennes du FTSE 250, plus axées sur le marché intérieur, ont augmenté de 0,3 %.

Les mineurs de métaux précieux et de base ont pris une avance précoce, augmentant d'environ 1 %, les prix rebondissant face à un dollar américain plus faible.

Dans son premier discours de l'année, M. Sunak tentera de rassurer son parti conservateur réticent en lui montrant qu'il a ce qu'il faut pour les mener aux prochaines élections nationales.

Le procès-verbal de la réunion de décembre de la Fed américaine, au cours de laquelle elle a averti que les taux pourraient devoir rester plus élevés pendant plus longtemps, doit être publié plus tard mercredi. Les investisseurs analyseront les minutes pour déterminer si un nouveau resserrement de la politique est probable.

Les majors pétrolières britanniques BP et Shell ont perdu plus de 2 % chacune en raison de la chute des prix du pétrole due aux difficultés de la demande chinoise, tandis que l'indice énergétique plus large a perdu 2,9 %.

Des données montrant que les prix des aliments frais dans les supermarchés britanniques ont grimpé en flèche en décembre, 15 % de plus qu'un an auparavant, ont également pesé sur les marchés.