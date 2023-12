(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient mitigés à la mi-journée mardi, malgré l'annonce que l'inflation de la zone euro se rapproche de son objectif de 2 %.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 0,94 point à 7 615,42. Le FTSE 250 était en hausse de 101,02 points, soit 0,5%, à 19 321,57, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,41 points, soit 0,3%, à 743,60.

Le Cboe UK 100 était stable à 760,22, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,8% à 16 818,19, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 363,93.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la Banque du Japon a choisi de maintenir sa politique monétaire ultra-libre, malgré les spéculations hawkish dans les semaines précédant la décision.

La BoJ n'a pas non plus donné d'indications sur ses projets pour la nouvelle année, ce qui a entraîné une baisse du yen par rapport au dollar. La banque a déclaré qu'elle prévoyait de "poursuivre patiemment" sa politique d'assouplissement.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 144,71 yens, en hausse par rapport à 143,05 yens.

"La Banque du Japon n'a pas cédé à la pression du marché et a maintenu intacte son orientation dovish. Toutefois, la formulation des perspectives économiques et d'inflation ouvre la voie à un relèvement au deuxième trimestre, selon nous", a déclaré Francesco Pesole d'ING.

Les spéculations allaient bon train depuis des semaines sur le fait que les autorités allaient s'éloigner des taux d'intérêt négatifs et de la mainmise sur les rendements obligataires à mesure que l'inflation se redresserait.

Mercredi, il y a des lectures de l'inflation des prix à la consommation et à la production au Royaume-Uni à 0700 GMT. Cela pourrait donner le ton pour les taux d'intérêt au Royaume-Uni l'année prochaine.

Cela suit les données sur l'inflation de la zone euro, publiées mardi.

Eurostat a rapporté que l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro a augmenté de 2,4% en novembre, ralentissant la hausse de 2,9% en octobre. D'un mois sur l'autre, les prix ont baissé de 0,6 %, alors qu'ils avaient augmenté de 0,1 % en octobre.

Russ Mould, d'AJ Bell, a quant à lui déclaré : "Les événements en mer Rouge, où des entreprises comme Maersk et BP détournent des navires à la suite d'une série d'attaques, rappellent l'impact du conflit en cours au Moyen-Orient et pourraient bien exercer une nouvelle pression inflationniste, car une chaîne d'approvisionnement perturbée entraîne une hausse du coût des marchandises.

Les rebelles hutus soutenus par l'Iran ont multiplié les attaques contre les pétroliers, les cargos et d'autres navires en mer Rouge, mettant en péril une voie de transit qui achemine jusqu'à 12 % du commerce mondial. Cette situation a incité des entreprises, dont BP, à suspendre les transits dans la région.

Selon le Financial Times de mardi, la société danoise Maersk, qui exploite la deuxième plus grande flotte de conteneurs au monde, a déclaré qu'elle redirigerait les navires à destination de la mer Rouge autour de l'Afrique, via le cap de Bonne-Espérance.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont légèrement baissé, après avoir progressé lundi sur fond de perturbations au Moyen-Orient. Le baril de Brent s'échangeait à 77,82 USD à la mi-journée mardi, en baisse par rapport aux 78,52 USD de la fin de journée de lundi. Les grandes compagnies pétrolières londoniennes BP et Shell ont perdu respectivement 0,9 % et 0,7 % à la mi-journée.

Dans l'indice FTSE 250, Hipgnosis Songs Fund a perdu 2,1%.

Hipgnosis, qui devait publier ses résultats semestriels mardi, a annoncé qu'ils seraient reportés à la fin de l'année, en raison de divergences entre une évaluation indépendante de ses actifs de propriété intellectuelle et l'opinion de son gestionnaire.

L'investisseur en difficulté dans le domaine des droits musicaux a déclaré qu'un évaluateur indépendant avait constaté que ses actifs avaient une valeur "matériellement plus élevée que celle impliquée par les transactions proposées et récentes dans le secteur", en particulier la vente proposée d'actifs à Hipgnosis Songs Capital, une coentreprise entre le conseiller en investissement Hipgnosis Song Management et la société de capital-investissement Blackstone.

Parmi les petites capitalisations londoniennes. Superdry a chuté de 16 %.

L'entreprise a prévenu que ses bénéfices pour l'exercice en cours se terminant à la fin du mois d'avril souffriraient de "l'environnement commercial difficile bien documenté".

Le détaillant de vêtements basé à Cheltenham, Gloucestershire, a souligné un "automne anormalement doux" qui a entraîné un retard dans l'adoption de sa collection Automne/Hiver 23.

Le fondateur et directeur général Julian Dunkerton a déclaré : "Bien que nous ayons observé de modestes signes d'amélioration au cours de la récente période de temps plus froid, le commerce actuel est resté difficile, ce qui se reflète dans la performance de l'entreprise plus faible que prévu. Les progrès opérationnels que nous avons réalisés au cours du premier semestre sont plus encourageants, avec la vente de la propriété intellectuelle pour la région de l'Asie du Sud et des progrès importants dans notre programme d'efficacité des coûts."

De La Rue a chuté de 7,8 %, après avoir annoncé une perte accrue et une baisse des revenus.

Le fabricant de produits imprimés de sécurité a déclaré que la perte avant impôts s'était creusée à 16,8 millions de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, contre 15,9 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a baissé de 1,7 % d'une année sur l'autre, passant de 164,3 millions de livres sterling à 161,5 millions de livres sterling.

Sur l'AIM, Engage XR a chuté de 27 % après avoir annoncé une année "difficile".

Le groupe de logiciels et de technologies de réalité virtuelle basé à Waterford, en Irlande, a déclaré qu'il prévoyait désormais entre 3,6 et 3,8 millions d'euros de revenus pour 2023, en baisse par rapport aux 3,9 millions d'euros de 2022.

Le directeur général David Whelan a déclaré : "2023 a en effet été difficile mais extrêmement instructif et il est maintenant temps de capitaliser sur l'opportunité qui se présente à nous pour générer des revenus significatifs et élargir notre base de clients."

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %.

Les actions à New York ont été appelées à augmenter légèrement. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite ont tous été appelés à une légère hausse.

La livre était cotée à 1,2706 USD mardi midi à Londres, en hausse par rapport à 1,2640 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0939 USD, en hausse par rapport à 1,0914 USD.

L'or était coté à 2 025,60 USD l'once à la mi-journée mardi, en hausse par rapport aux 2 022,88 USD de la fin de journée de lundi.

Par Sophie Rose, reporter senior d'Alliance News

