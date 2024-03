(Alliance News) - Le FTSE 100 s'est légèrement redressé après une matinée délicate mardi pour rester stable dans l'après-midi, bien que les tensions mondiales aient freiné sa progression en début de semaine.

L'indice FTSE 100 n'a gagné que 3,00 points à 7 920,57 points. Le FTSE 250 était en hausse plus convaincante de 90,13 points, soit 0,5%, à 19 703,66, tandis que l'AIM All-Share était en baisse de seulement 0,02 point à 737,24.

Le Cboe UK 100 était en légère hausse à 792,06, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,5% à 17 120,72, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3% à 14 660,84.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,6%.

Le FTSE 100 a sous-performé alors que les investisseurs digéraient les nouvelles concernant la Chine, un acheteur majeur de minéraux. Rio Tinto a chuté de 1,2 %, tandis qu'Anglo American a perdu 0,9 %.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont accusé des cyber-groupes soutenus par Pékin d'être à l'origine d'une série d'attaques contre des législateurs et des institutions démocratiques clés - des allégations qui ont suscité des démentis furieux de la part de la Chine.

Dans des accusations publiques rares et détaillées contre la Chine, un trio composé de Washington, Londres et Wellington a décrit une série de cyber-attaques au cours de la dernière décennie ou plus, dans ce qui semble être un effort concerté pour tenir Pékin pour responsable.

Le ministère américain de la justice a inculpé sept ressortissants chinois pour ce qu'il a qualifié d'"opération de piratage informatique prolifique à l'échelle mondiale" qui a duré 14 ans et a été conçue pour aider la Chine dans ses "objectifs d'espionnage économique et de renseignement extérieur".

Washington a déclaré qu'une unité, baptisée APT31, était à l'origine des attaques et l'a décrite comme un "programme de cyberespionnage" géré par le puissant ministère chinois de la sécurité de l'État depuis la ville de Wuhan, au centre du pays.

Alors que le Royaume-Uni doit organiser des élections générales dans les mois à venir, le vice-premier ministre britannique Oliver Dowden a également annoncé qu'une "entité affiliée à l'État chinois" avait vraisemblablement "compromis" la commission électorale du pays.

La livre sterling était cotée à 1,2661 USD à la mi-journée, mardi, en hausse par rapport à 1,2606 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'échangeait à 1,0857 USD mardi midi, en hausse par rapport à 1,0817 USD lundi soir. Face au yen, le dollar était en hausse à 151,35 yens contre 151,27 yens.

Cette semaine, l'accent sera mis sur l'inflation américaine. Les dernières données sur les dépenses de consommation personnelle sont publiées vendredi.

Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades, a déclaré que les données imminentes ont gardé le commerce de risque en échec.

"L'appétit pour le risque fait une pause cette semaine avant les données très attendues sur les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis, qui devraient fournir aux traders plus d'indices sur les perspectives de la politique monétaire. Le sentiment du marché est également affecté par les incertitudes sur le front des entreprises ; les investisseurs commencent à se demander si la prochaine série de rapports sur les bénéfices soutiendra les valorisations boursières extrêmement élevées que l'on observe partout", a ajouté M. Veyret.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,5 %.

Dans l'indice FTSE 100, Ocado a été le titre le plus performant, avec une hausse de 7,3 %.

Au cours des 13 semaines qui se sont terminées le 3 mars, l'épicier et la société de technologie d'entreposage ont déclaré que les volumes d'Ocado Retail ont augmenté de 8,1 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires du commerce de détail a augmenté de 11 %, passant de 583,7 millions de livres sterling à 645,3 millions de livres sterling.

Le nombre moyen de commandes par semaine a augmenté de 8,4 %, tandis que le nombre de clients actifs sur la période a augmenté de 6,4 %.

Pour ce qui est de l'avenir, Ocado a maintenu son objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel du groupe dans la fourchette "moyenne haute à un chiffre".

"Toute entreprise commune n'a pas les meilleures perspectives si les participants sont en désaccord les uns avec les autres, mais l'entreprise Ocado Retail a connu une période d'activité robuste malgré les différences entre les partenaires Marks & Spencer et le spécialiste de l'épicerie en ligne Ocado. Les ventes ont augmenté, et pas seulement en raison de la hausse des prix. En effet, l'entreprise enregistre une croissance significative des volumes à mesure qu'elle gagne des parts de marché. Cela s'explique en partie par le fait que l'inflation des prix a été moins forte que sur le marché en général", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Cette évolution positive intervient après une longue période de performances décevantes et vous pouvez comprendre la frustration de Marks & Spencer ? lorsqu'il a conclu le partenariat avec Ocado en 2019, il a fixé des objectifs qui n'ont pas été atteints par la suite... Au moins, les efforts de redressement d'Ocado Retail semblent porter leurs fruits."

Marks & Spencer a progressé de 1,7 %.

Smiths Group a progressé de 4,1 %.

La société d'ingénierie opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la sécurité et de l'aérospatiale a déclaré que les bonnes performances de sa division John Crane avaient permis d'épargner à ses résultats intermédiaires les effets de la crise du marché des semi-conducteurs.

Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 janvier a atteint 1,51 milliard de livres sterling, ce qui correspond aux attentes du marché et représente une hausse de 0,7 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,50 milliard de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 2,4 %, passant de 167 millions de livres sterling à 171 millions de livres sterling.

Smiths a déclaré un dividende intérimaire de 13,55 pence, en hausse de 5,0 % par rapport aux 12,9 pence de l'année précédente, et a dévoilé son intention de lancer un programme de rachat d'actions de 100 millions de livres sterling avec effet immédiat.

Pour l'avenir, Smiths a réaffirmé son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires à moyen terme de 4 à 6 %.

Smiths a également annoncé la nomination de Roland Carter au poste de directeur général, avec effet immédiat. M. Carter remplace Paul Keel, qui a accepté le poste de directeur général d'une "société publique américaine".

Flutter Entertainment a perdu 0,4 %, revenant sur ses gains après un départ en fanfare. Le propriétaire de Paddy Power et de SkyBet se prépare à une éventuelle introduction en bourse à New York.

Le bookmaker, qui est déjà coté à la bourse de New York, perdrait son statut de membre du FTSE 100 si les actionnaires approuvaient la cotation primaire lors d'un vote en mai.

"Flutter a réalisé une excellente performance en 2023 en continuant à mettre en œuvre sa stratégie", a déclaré le directeur général Peter Jackson. "Comme prévu, notre position de numéro un aux États-Unis a transformé le profil des bénéfices du groupe en 2023, FanDuel ayant dégagé pour la première fois un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements positif sur l'ensemble de l'année aux États-Unis."

En 2023, Flutter a réalisé un chiffre d'affaires de 11,79 milliards de dollars, en hausse de 25 % par rapport aux 9,46 milliards de dollars de 2022. Sa perte avant impôt s'est toutefois creusée, passant de 295 millions USD à 1,09 milliard USD.

Cependant, Flutter a enregistré une croissance de 45 % de son Ebitda ajusté, qui est passé de 1,29 milliard USD à 1,87 milliard USD.

Flutter a déclaré qu'elle avait fait de bonnes affaires jusqu'à présent en 2024, avec des revenus en hausse de 23 %. Les recettes américaines ont bondi de 56 % jusqu'à présent, avec une hausse de 64 % pour les seuls paris sportifs.

Dans le FTSE 250, Softcat a fait un bond de 9,2 %.

Le fournisseur d'infrastructures et de services informatiques a déclaré qu'il continuait à voir des opportunités significatives telles que l'IA générative et qu'il se concentrait sur son potentiel de croissance à long terme en annonçant une augmentation de ses bénéfices.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 8,1 % pour atteindre 68,2 millions de livres sterling au cours des six mois précédant le 31 janvier, contre 63,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a diminué de 8,8 %, passant de 512,4 millions de GBP à 467,2 millions de GBP, tandis que le coût des ventes a diminué de 19 %, passant de 335,4 millions de GBP à 270,6 millions de GBP, et que les frais administratifs ont augmenté de 14 %, passant de 114,0 millions de GBP à 129,8 millions de GBP.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 8,5 pence par action, en hausse de 6,3 % par rapport aux 8,0 pence de l'année précédente.

Softcat a souligné : "Au cours de la période, les clients ont manifesté un intérêt croissant pour l'IA générative et les possibilités qu'elle offre, au fil du temps, de transformer leurs opérations... Nous continuons à voir des opportunités significatives et croissantes sur notre marché et nous maintiendrons notre approche d'investissement pour construire l'équipe, l'infrastructure et les outils afin de capitaliser sur ce potentiel de croissance passionnant et à long terme".

Ailleurs à Londres, l'action 888 a progressé de 11 %.

La société de paris sportifs et de jeux d'argent, dont les marques comprennent 888casino et William Hill, a annoncé une perte avant impôts de 121,3 millions de livres sterling pour 2023, se creusant légèrement par rapport aux 115,7 millions de livres sterling en 2022. Le bénéfice par action a chuté de 55 %, passant de 28,3 à 12,6 pence.

Le chiffre d'affaires a bondi de 38 %, passant de 1,24 milliard de livres sterling à 1,71 milliard de livres sterling.

Pour cette année, 888 a proclamé des "perspectives positives" pour les revenus, conformément à ses objectifs à moyen terme, "avec une croissance constante des joueurs actifs qui renforce la confiance dans une forte croissance des revenus en ligne dans les segments du Royaume-Uni et de l'international".

Le pétrole Brent s'échangeait à 86,24 USD le baril à Londres à la mi-journée, mardi, en hausse par rapport aux 85,80 USD de la fin de journée de lundi. L'or était coté à 2 196,21 USD l'once, en hausse par rapport à 2 164,77 USD.

