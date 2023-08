Le FTSE 100 s'apprête à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de mars

L'indice britannique FTSE 100 a chuté à son plus bas niveau depuis cinq mois vendredi, les inquiétudes concernant l'économie chinoise et les craintes que les taux d'intérêt mondiaux restent élevés plus longtemps ayant affecté le sentiment de risque.

A 1257 GMT, le FTSE 100 était en baisse de 1,2% à son plus bas niveau depuis le 20 mars. Pour la semaine, l'indice a perdu plus de 4 % et est en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine du 17 mars, au plus fort des turbulences bancaires qui ont secoué les marchés mondiaux. La faiblesse a été généralisée au sein de l'indice à forte composante exportatrice, les actions du secteur des ressources de base ayant perdu 4,3 % cette semaine en raison de leur exposition à l'économie chinoise. Dans le même temps, les actions du secteur de la distribution ont perdu 1,9 % vendredi après que les données ont montré une baisse plus importante que prévu des ventes au détail en juillet, les fortes pluies ayant découragé les acheteurs.