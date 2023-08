(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse jeudi, alors que les analystes attendent avec nervosité la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 103,80 points, soit 1,4%, à 7 457,83. Le FTSE 250 était en baisse de 91,06 points, 0,5%, à 18 721,82, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,75 point, 0,1%, à 757,34.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,2% à 744,21, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 16 404,22, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 769,06.

"La Banque d'Angleterre occupe le devant de la scène aujourd'hui alors qu'elle est confrontée à une nouvelle décision à couteaux tirés", a déclaré ING.

La BoE annonce sa décision sur les taux d'intérêt à 1200 BST jeudi. Une conférence de presse avec le gouverneur Andrew Bailey suivra à 1230 GMT. Le consensus du marché prévoit une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt, selon FXStreet. Il s'agira de la quatorzième hausse consécutive.

Lors de la dernière réunion en juin, la BoE a augmenté les taux d'intérêt britanniques de 50 points de base, portant le taux bancaire de référence à 5,00 % contre 4,50 % auparavant.

Elle avait puisé dans son arsenal avec une hausse d'un demi-point après un taux d'inflation britannique plus élevé que prévu en mai.

Lors de cette réunion, cependant, la banque examinera les chiffres de l'inflation de juin, plus froids que prévu. Selon les données de l'Office des statistiques nationales du mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 7,9 % en juin, ce qui représente un ralentissement par rapport au bond de 8,7 % enregistré en mai.

"La banque centrale est toujours confrontée à l'arbitrage familier entre la réduction de l'inflation et la prévention de la récession et, selon nous, le [Comité de politique monétaire] pourrait préférer ralentir ses hausses tout en restant explicitement vigilant sur les salaires et l'inflation des services. Les orientations mettront probablement l'accent sur la tendance au resserrement de la banque centrale, et il incombera aux données économiques à venir de justifier tout changement dans le rythme des hausses de taux à l'avenir", a commenté ING.

La livre était cotée à 1,2695 USD tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2707 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 1,7%. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,6%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,4% en fin de journée. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,6 %.

Le secteur des services chinois a continué à connaître une forte expansion en juillet, selon les données d'enquête.

L'indice Caixin des directeurs d'achat de services a atteint 54,1 points en juillet, contre 53,9 en juin, son plus bas niveau depuis cinq mois. Le rythme de la croissance s'est légèrement accéléré au cours du mois, dépassant ainsi la barre des 50 points qui ne change pas.

Le PMI composite - qui mesure les secteurs des services et de la fabrication - a légèrement baissé, passant de 52,5 à 51,9.

La croissance du secteur des services japonais s'est ralentie en juillet, selon des données d'enquête. L'indice PMI des services de la Jibun Bank est passé de 54,0 à 53,8 en juillet. L'indice PMI composite est passé de 52,1 à 52,2.

Le calendrier économique de jeudi comprend d'autres indices PMI, dont celui de la zone euro à 0900 BST, celui du Royaume-Uni à 0930 et celui des États-Unis à 1445. Outre les résultats des PMI, les dernières données sur les demandes d'emploi aux États-Unis sont publiées à 1330 BST.

Aux États-Unis, mercredi, les actions à New York ont chuté après l'abaissement de la note de la dette américaine. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 1,0%, le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,4% et le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 2,2%.

Au sein du FTSE 100, le London Stock Exchange a perdu 4,5 %.

Outre l'exploitation de la Bourse de Londres, LSEG fournit des services post-marché, des données financières et des indices boursiers.

Le bénéfice avant impôt a baissé de 18 % au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, passant de 803 millions de livres sterling l'année précédente à 662 millions de livres sterling. Toutefois, le bénéfice ajusté avant impôt, dépréciation et amortissement a augmenté de 4,1 %, passant de 1,80 milliard de livres sterling à 1,87 milliard de livres sterling, malgré une marge d'Ebitda ajustée réduite, passant de 50,4 % à 46,9 %.

LSEG a augmenté son dividende de 13 %, le faisant passer de 31,7 à 35,7 pence. Après avoir effectué un rachat d'actions de 400 millions de livres sterling au cours du premier semestre, la société a déclaré qu'elle prévoyait d'effectuer des rachats d'actions à hauteur de 750 millions de livres sterling d'ici avril 2024.

Smith & Nephew a baissé de 3,3 %.

Smith & Nephew a déclaré que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 1er juillet a augmenté de 5,2 % pour atteindre 2,73 milliards de dollars, contre 2,60 milliards de dollars il y a un an. Le fabricant d'équipements médicaux basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôt pour le semestre était passé de 204 millions de dollars à 211 millions de dollars.

Smith & Nephew déclare un dividende intérimaire de 14,4 cents US, conforme à celui de l'année précédente.

Dans un communiqué séparé, Smith & Nephew a indiqué que son directeur financier, Anne-Françoise Nesmes, quittera ses fonctions au cours du deuxième trimestre 2024, à une date à convenir. Le conseil d'administration a entamé une recherche externe pour trouver un nouveau directeur financier.

Dans le FTSE 250, Wizz a perdu 7,0 %.

Wizz Air a déclaré qu'au cours des trois mois se terminant le 20 juin, le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 1,24 milliard d'euros, soit une hausse de 53 % par rapport aux 808,8 millions d'euros de l'année précédente. La compagnie aérienne à bas prix a réalisé un bénéfice avant impôt de 67,1 millions de livres sterling, contre une perte de 451,1 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le directeur général Jozsef Varadi a déclaré : "L'été se déroule bien sur le plan opérationnel et du point de vue des recettes. Nous avons réalisé des progrès significatifs par rapport à nos principaux objectifs de rétablissement d'une rentabilité de premier ordre, grâce à une croissance de la capacité élevée et à l'amélioration des paramètres opérationnels au cours du trimestre."

Helios Towers a augmenté de 6,5 %.

La société indépendante d'infrastructure de télécommunications a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a atteint 350,2 millions de dollars, soit une augmentation annuelle de 32% par rapport à 265,4 millions de dollars. Elle a indiqué que ce chiffre était supérieur à ses attentes.

Sa perte avant impôts est passée de 122,2 millions USD à 39,4 millions USD.

Pour l'avenir, Helios a revu à la hausse ses prévisions pour 2023.

Sur l'AIM, Kodal Minerals a fait un bond de 24 %.

La société d'exploration et de développement minier axée sur le Mali a déclaré avoir reçu un paiement anticipé de 3,5 millions USD, dans le cadre du programme de financement du projet Bougouni Lithium. Ce programme a été annoncé en janvier et porte sur un montant total de 117,8 millions d'USD.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,7 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,8 %.

À Francfort, Infineon Technologies a perdu 9,0 %. Au troisième trimestre de la société, clos le 30 juin, le chiffre d'affaires est tombé à 4,09 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 4,12 milliards d'euros du deuxième trimestre, mais en hausse par rapport aux 3,62 milliards d'euros d'une année sur l'autre.

"Nous avons enregistré de solides performances au cours du dernier trimestre, alors que les tendances du marché des semi-conducteurs continuent de présenter un tableau mitigé, avec des ombres et des lumières", a déclaré Jochen Hanebeck, PDG d'Infineon.

L'euro s'est établi à 1,0916 USD, en baisse par rapport à 1,0940 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 143,72 yens, en hausse par rapport à 143,32 yens.

Le pétrole Brent était coté à 82,90 USD le baril tôt à Londres ce jeudi, en baisse par rapport aux 83,09 USD de la fin de journée de mercredi. L'or était coté à 1 931,92 USD l'once, en baisse par rapport à 1 934,77 USD.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

