(Alliance News) - Les actions européennes ont bondi à la suite d'un taux d'inflation américain plus froid que prévu, ce qui a atténué la récente réévaluation à la hausse des perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le maintien des taux d'intérêt par la banque centrale américaine le mois prochain est désormais totalement intégré dans les prix. Selon l'outil FedWatch du CME, il y avait 15 % de chances d'une hausse il y a un jour, alors que les investisseurs digéraient les commentaires optimistes du président de la Fed, Jerome Powell, de la semaine dernière.

L'indice FTSE 100 a progressé de 14,64 points, soit 0,2 %, à 7 440,47. Il s'agit d'un gain solide, bien que massivement sous-performant par rapport à ses pairs.

Le FTSE 250 a grimpé de 622,48 points, soit 3,5 %, à 18 536,13 points, et l'AIM All-Share a gagné 8,85 points, soit 1,3 %, à 709,72 points.

Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,3% à 743,54, le Cboe UK 250 a bondi de 3,8% à 16 064,08, et le Cboe Small Companies a bondi de 1,8% à 13 192,44.

En Europe, le CAC 40 a progressé de 1,4 % à Paris et le DAX 40 de 1,8 % à Francfort.

Selon le Bureau des statistiques du travail, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,2 % en octobre par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 3,7 % enregistrée en septembre. Le taux d'inflation n'était attendu qu'à 3,3 %, selon le consensus du marché cité par FXStreet.

Le taux d'inflation est désormais plus proche de l'objectif de 2 % de la Fed.

Le taux d'inflation annuel de base est passé de 4,1 % en septembre à 4,0 % en octobre, un rythme que l'on s'attendait à voir se maintenir le mois dernier.

Au début du mois de novembre, la Fed a laissé inchangée la fourchette du taux des fonds fédéraux, qui se situe entre 5,25 % et 5,50 %, soit son niveau le plus élevé depuis 22 ans, et ce depuis le mois de juillet.

Mais les attentes en matière de hausse ont légèrement augmenté après que le président Jerome Powell a adopté un ton hawkish la semaine dernière.

M. Powell a déclaré jeudi que la Fed était prête à procéder à une nouvelle hausse si nécessaire.

Les propos du président de la Fed ont apporté un certain soutien au dollar vers la fin de la semaine dernière, mais le billet vert était en retrait mardi, même avant les données sur l'inflation.

La livre sterling était cotée à 1,2475 USD mardi en fin d'après-midi, soit plus que les 1,2264 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. La livre s'échangeait autour d'un plus haut de deux mois.

L'euro s'échangeait à 1,0855 USD mardi après-midi, en hausse par rapport à 1,0696 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. Face au yen, le dollar était coté à 150,85 yens, en baisse par rapport à 151,59 yens.

L'or était coté à 1 964,57 USD l'once mardi en fin de journée, contre 1 945,38 USD lundi. Le métal précieux a une relation inverse avec le dollar.

À New York, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,7 %, le S&P 500 a bondi de 2,1 % et le Nasdaq Composite a bondi de 2,3 %, les actions du secteur technologique ayant bénéficié de la baisse de l'inflation aux États-Unis.

Les actions sensibles aux taux d'intérêt à Londres ont également brillé. L'investisseur en entrepôts Segro et le constructeur de maisons Taylor Wimpey ont progressé de 6,4 % et 8,1 %, l'immobilier ayant excellé dans le sillage des données américaines, les inquiétudes concernant les taux s'étant apaisées.

Il n'y a pas que sur les marchés des devises et des actions que les mouvements ont été spectaculaires après les données américaines. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a nettement baissé, passant de 4,70 % lundi à 4,43 % après la publication des données.

L'appréciation de la livre sterling a empêché le FTSE 100 de progresser aussi fortement que ses homologues européens. L'indice des valeurs vedettes de Londres est composé de sociétés internationales.

Les poids lourds de l'indice, tels que GSK, Shell et Unilever, ont chuté de 1,7 %, 1,4 % et 0,9 %.

La forte baisse de 5,5 % de Vodafone a également pesé sur l'indice FTSE 100. L'opérateur de télécommunications basé à Newbury, dans le Berkshire, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour le semestre clos le 30 septembre était tombé à 550 millions d'euros, contre 1,69 milliard d'euros l'année précédente. Le chiffre d'affaires a baissé de 4,3 %, passant de 22,93 milliards d'euros à 21,94 milliards d'euros.

Le groupe a enregistré une perte nette de 155 millions d'euros, contre un bénéfice de 1,20 milliard d'euros.

À l'autre extrémité du FTSE 100, DCC a fait un bond de 12 %. Elle a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au cours du dernier semestre, mais a déclaré une augmentation de son dividende.

La société de services de vente, de marketing et d'assistance basée à Dublin a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois qui se sont terminés le 30 septembre était de 129,7 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 312,3 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a baissé de 11 %, passant de 10,84 milliards de livres sterling à 9,62 milliards de livres sterling. Cette baisse est principalement due à la diminution des prix moyens des produits de base, qui a entraîné une diminution de 9,7 % des revenus de DCC Energy, qui s'élèvent à 2,3 milliards de livres sterling.

DCC a néanmoins déclaré un dividende intérimaire de 63,04 pence par action, soit une augmentation de 5,0 % par rapport aux 60,04 pence de l'année précédente.

Elementis a progressé de 5,2 %. Elle a fixé un objectif de marge élevé et a déclaré qu'elle prévoyait "une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché d'ici 2026".

L'entreprise de produits chimiques spécialisés, qui a organisé une journée des marchés financiers à la suite des appels de certains actionnaires en faveur d'une vente immédiate de la société, a également déclaré qu'elle envisageait des réductions de coûts.

Elementis, dont le siège est à Londres, vise une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée supérieure à 19 % dans le cadre de ses objectifs financiers pour 2026. Elle a réalisé une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée de 13,6 % en 2022, contre 12,4 % en 2021.

"La marge d'exploitation cible de 19% sera atteinte grâce à nos programmes de croissance et d'efficacité basés sur les conditions actuelles du marché, tandis qu'une reprise modeste de l'environnement de la demande pourrait voir la marge augmenter au-dessus de ce niveau", a déclaré Elementis.

L'entreprise vise également une croissance du chiffre d'affaires supérieure au marché de 90 millions de dollars d'ici à 2026.

La journée des marchés financiers intervient alors qu'Elementis a récemment fait l'objet d'un examen minutieux de la part de ses actionnaires.

En septembre, Franklin Mutual Advisors, une société de conseil en investissement appartenant à Franklin Templeton, a publié une lettre ouverte demandant au conseil d'administration d'Elementis "d'initier une vente immédiate de la société".

Les objectifs annoncés par Elementis mardi n'ont pas suffi à convaincre Franklin.

"Les objectifs proposés sont basés sur de multiples hypothèses sur plusieurs années. La direction actuelle est aux commandes depuis près de huit ans et n'a cessé de décevoir les actionnaires en détruisant de la valeur et en manquant ses objectifs. Nous continuons à penser que la société devrait entamer un processus de vente formel afin de maximiser la valeur pour les actionnaires", a déclaré Steve Raineri, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille de Franklin Mutual Series.

Horizonte Minerals, société cotée sur le marché AIM, a chuté de 48 %. Elle a déclaré qu'elle allait réduire les activités de construction de son gisement de nickel Araguaia au Brésil afin de gérer ses ressources et ses fonds.

Horizonte a déclaré qu'elle n'avancerait que les travaux essentiels, afin d'économiser des liquidités et d'essayer d'obtenir davantage de financement.

Le projet Araguaia disposait de liquidités totales de 169 millions USD au 10 novembre, ce qui, selon l'entreprise, "devrait permettre de disposer d'un fonds de roulement suffisant jusqu'à la mi-décembre 2023 environ, à moins que des conversations avec les fournisseurs, d'autres mesures de préservation de la trésorerie ou d'autres solutions de financement n'aboutissent à des résultats positifs".

Elle a ajouté que les discussions sur le financement avec les actionnaires et les prêteurs se poursuivent.

Le baril de Brent s'échangeait à 83,42 USD au moment de la publication des actions européennes, contre 82,39 USD la veille.

Le calendrier économique de mercredi comprend des données sur les ventes au détail en Chine et une lecture du produit intérieur brut japonais au cours de la nuit. Il y a des données sur l'inflation au Royaume-Uni à 0700 GMT, la production industrielle de la zone euro à 1000 GMT et un indice des prix à la production aux États-Unis à 1330 GMT.

Le calendrier des entreprises locales comprend les résultats semestriels de la société de services publics SSE et de la société de pubs Fuller, Smith & Turner.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.