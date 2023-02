Le blue-chip FTSE 100 a glissé de 0,5% vers 0808 GMT après avoir établi un record de 7.906,58 lors de la session précédente, aidé par une livre plus faible et un bond des actions liées aux matières premières.

Au niveau mondial, les actions ont fléchi et les rendements des obligations d'État ont augmenté après que des données économiques optimistes des États-Unis et d'autres économies ont réduit le risque de récession, mais ont également suggéré que les taux devraient augmenter davantage et rester élevés plus longtemps.

Entre-temps, les inquiétudes concernant les perspectives économiques du Royaume-Uni ont maintenu sous pression l'indice FTSE 250, axé sur le marché intérieur. L'indice était en baisse de 0,6 % lundi.

Les données attendues plus tard cette semaine devraient montrer que l'économie britannique s'est contractée de 0,3 % en décembre sur une base mensuelle, juste assez pour que le produit intérieur brut reste stable au quatrième trimestre.

Parmi les actions individuelles, Hargreaves Lansdown a chuté de 3,5 % après que Credit Suisse ait déclassé les actions du gestionnaire de patrimoine de "neutre" à "sous-performance".