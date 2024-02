(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres n'a pas été à la hauteur lundi, certains de ses principaux composants l'ayant tiré vers le bas, tandis que les indices européens ont progressé grâce aux commentaires favorables sur les réductions de taux d'intérêt d'un responsable de la Banque centrale européenne.

L'indice FTSE 100 a perdu 11,34 points, soit 0,2 %, à 7 561,24. Le FTSE 250 est en hausse de 74,94 points, soit 0,4 %, à 19 137,26, et l'AIM All-Share a ajouté 1,39 point, soit 0,2 %, à 748,80.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,1% à 755,81, le Cboe UK 250 a grimpé de 0,7% à 16 572,23, mais le Cboe Small Companies a baissé de 0,3% à 14 497,62.

Le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux progressé de 0,3 %.

À New York, les marchés boursiers devraient ouvrir en demi-teinte. Le Dow Jones Industrial Average est en baisse de 0,1 %, le S&P 500 est stable et le Nasdaq Composite est en légère hausse.

"Les investisseurs s'accrochent à chaque mot prononcé par toute personne affiliée aux principales banques centrales, à la recherche de signes indiquant que des réductions de taux d'intérêt sont enfin à l'ordre du jour", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"L'espoir de voir bientôt ce moment charnière a soutenu la reprise des marchés boursiers depuis la fin de l'année 2023 et la confirmation de la première baisse pourrait donner un nouvel élan aux actions. La nouvelle semaine de négociation a vu les projecteurs se braquer sur les actions européennes après que Fabio Panetta, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que le moment magique approchait à grands pas pour que la Banque centrale européenne réduise ses taux d'intérêt.

La livre était cotée à 1,2614 USD lundi en début d'après-midi, en baisse par rapport à 1,2632 USD vendredi en fin de journée. L'euro s'est établi à 1,0768 USD, contre 1,0783 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,03 yens, en baisse par rapport à 149,31 yens.

Francesco Pesole, analyste chez ING, a commenté : "La deuxième devise la plus performante après le dollar de 2024, la livre, est sur le point de faire face à deux tests de données clés cette semaine. Demain, les données sur l'emploi pour le mois de janvier sont publiées, et mercredi il y a le rapport sur l'IPC et jeudi les données sur le PIB.

"Notre équipe économique estime que la croissance des salaires et l'inflation des services sont restées stables au premier trimestre, ce qui signifie que la Banque d'Angleterre ne sera pas pressée d'adopter une communication plus dovish dans un avenir proche. Les marchés s'attendent à ce que la BoE agisse avec un certain retard (en août) par rapport aux cycles d'assouplissement de la BCE et de la Fed. Nous sommes d'accord, mais nous prévoyons également des réductions de 100 points de base (contre 80 points de base prévus) d'ici la fin de l'année. Une certaine faiblesse de la livre sterling par rapport à l'euro est donc notre hypothèse de base, mais les perspectives à court terme restent très constructives pour la livre sterling".

La semaine sera également cruciale pour les marchés pétroliers. Les prix du brut étaient toutefois en baisse lundi.

Le baril de Brent était coté à 81,16 USD en début d'après-midi à Londres, contre 82,03 USD vendredi dernier.

Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets, a commenté : "Cette semaine, l'OPEP et l'AIE publient leurs derniers rapports mensuels, et les marchés surveillent de près les prévisions actualisées de l'offre et de la demande. Jusqu'à présent, nous avons vu la production record des États-Unis maintenir les prix mondiaux du pétrole, les marchés mettant de côté les perturbations historiques du commerce mondial à travers la mer Rouge. Toutefois, la récente décision saoudienne d'annuler l'augmentation prévue de la production d'Aramco de 1 million de bpj met en évidence les efforts continus pour soutenir les prix dans un marché où l'offre est excédentaire. Alors que certains espèrent que nous assisterons bientôt à une reprise de l'activité économique en Chine, nous ne voyons pas encore de signes tangibles d'un rebond qui pourrait soutenir les actifs tels que le pétrole."

L'or a atteint 2 021,68 USD l'once, contre 2 021,73 USD précédemment.

À Londres, la chute des cours des entreprises pharmaceutiques a pesé sur le FTSE 100. GSK et AstraZeneca, deux poids lourds de l'indice, ont chuté de 0,9 % et 1,7 %.

Les actions d'AstraZeneca ont entamé la semaine sur une série de trois jours de pertes, dont une chute de plus de 6 % le jour de la publication des résultats annuels.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un point d'entrée convaincant pour une entreprise de premier ordre", ont toutefois déclaré les analystes de Barclays lundi.

Les actions de NatWest ont chuté de 2,3 %. Le prêteur publie ses résultats annuels vendredi.

M. Mould d'AJ Bell a ajouté : "Le calendrier des rapports d'entreprise au Royaume-Uni est assez calme jusqu'à jeudi, lorsque Relx et Centrica publient leurs résultats, suivis par NatWest vendredi. Aux États-Unis, Coca-Cola publie ses résultats mardi, Cisco mercredi et Deere & Co et Applied Materials jeudi. Il y a de quoi tenir les investisseurs en haleine".

Tritax Big Box REIT a chuté de 3,2 %, tandis que UK Commercial Property REIT a augmenté de 5,2 %, le duo ayant annoncé qu'il s'était mis d'accord sur les conditions indicatives d'un rapprochement.

Ce rapprochement donnera naissance au quatrième fonds d'investissement immobilier du Royaume-Uni en termes de capitalisation boursière, avec près de 4 milliards de livres sterling.

Les investisseurs d'UKCM recevront 0,444 nouvelle action de Tritax Big Box pour chaque action d'UKCM qu'ils détiennent.

Sur la base du cours de clôture de l'action Tritax Big Box vendredi, l'opération valoriserait chaque action UKCM à 71,1 pence et l'ensemble des capitaux propres de la société à 924 millions de livres sterling.

L'annonce des deux composantes de l'indice FTSE 250 est la dernière d'une série de fusions de sociétés immobilières cotées à Londres depuis le début de l'année. LondonMetric Property et LXi REIT ont également convenu d'une fusion par actions. Custodian Property Income REIT et abrdn Property Income Trust ont également conclu un accord.

RBC Brewin Dolphin a déclaré que l'accord Tritax Big Box-UKCM est le dernier indicateur d'un "avenir plus propice aux investissements pour l'immobilier britannique", s'attendant à ce que d'autres accords soient annoncés jusqu'en 2024 "alors que de plus en plus de FPI et de sociétés immobilières s'adaptent à des taux d'intérêt plus élevés et réévaluent leurs portefeuilles dans un contexte de changements considérables dans la façon dont l'immobilier est utilisé".

"À leur échelle actuelle, les FPI britanniques sont limitées par leur taille, ce qui a un effet sur les capitaux qu'elles peuvent attirer, les conditions auxquelles elles peuvent emprunter et, en fin de compte, les transactions qu'elles peuvent réaliser. Si vous combinez tous ces facteurs, vous obtenez l'un des principaux gestionnaires d'actifs immobiliers d'Amérique du Nord - ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser à l'échelle mondiale", a déclaré John Moore, analyste chez RBC Brewin Dolphin.

Galliford Try a obtenu une place dans un cadre de logements abordables de 3,2 milliards de livres sterling au Royaume-Uni.

L'entreprise de construction a déclaré avoir obtenu une place dans le lot 2 d'un cadre de huit ans du Communities & Housing Investment Consortium, d'une valeur de 2,5 milliards de livres sterling, et dans le lot 3, d'une valeur de 650 millions de livres sterling. Le lot 2 comprend des projets de construction neuve et le lot 3 des travaux de régénération.

Les actions de Galliford ont augmenté de 4,5 %.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.