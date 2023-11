(Alliance News) - Les actions européennes étaient largement en hausse avant la publication du produit intérieur brut américain mercredi après-midi, bien que le FTSE 100 de Londres ait sous-performé en raison de la baisse des actions exposées à la Chine et des revenus internationaux.

L'indice FTSE 100 a perdu 8,26 points, soit 0,1 %, à 7 446,98 points. Le FTSE 250, plus axé sur le marché intérieur, a gagné 45,79 points, soit 0,3 %, à 18 432,79 points, et l'AIM All-Share a gagné 1,42 point, soit 0,2 %, à 713,99 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2 % à 742,95, mais le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3 % à 15 974,57, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,7 % à 13 372,25.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a augmenté de 0,9 %.

La livre était cotée à 1,2686 USD mercredi en début d'après-midi, sans grand changement par rapport à 1,2689 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0982 USD, un peu moins que 1,0987 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 147,64 yens, en hausse par rapport à 147,59 yens.

Bien que le billet vert reprenne du poil de la bête en ce début d'après-midi, la livre et l'euro se sont échangés jusqu'à 1,2732 USD et 1,1017 USD plus tôt dans la journée de mercredi.

La Réserve fédérale américaine fait de bons progrès dans sa lutte contre l'inflation, ont déclaré les hauts responsables de la banque, tout en exprimant des opinions divergentes sur les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

"Je suis encouragé par ce que nous avons appris ces dernières semaines - quelque chose semble donner, et c'est le rythme de l'économie", a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, lors d'une conférence à Washington.

Les données économiques d'octobre "sont cohérentes avec le type de modération de la demande et de relâchement de la pression sur les prix qui aideront à ramener l'inflation à deux pour cent", a-t-il ajouté.

Les analystes de Rabobank ont commenté : Les marchés en liesse qui ont écouté Waller n'ont pas suivi l'avertissement de Michelle Bowman selon lequel "il est tout à fait possible que la politique de la Fed doive se situer à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie pour favoriser une inflation faible et stable".

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en hausse. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 sont en hausse de 0,3 % chacun, et le Nasdaq Composite de 0,4 %.

À Londres, les prêteurs HSBC et Standard Chartered, exposés à la Chine, ont tous deux chuté de 2,2 %. L'assureur Prudential, axé sur l'Asie, a baissé de 1,6 %.

"La vague actuelle de maladies respiratoires en Chine suscite à juste titre de la nervosité, même si Pékin assure qu'il ne s'agit pas d'un nouveau virus, mais plutôt d'une recrudescence des maladies après le bouclage", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

La pression sur le FTSE 100 provient également des bookmakers Entain et Flutter, en baisse de 2,3 % et 1,4 %, de la société de biens de consommation Unilever, qui a perdu 0,6 %, et de la société de télécommunications Vodafone, qui a baissé de 1,1 %.

La livre, bien qu'elle ait perdu un peu de terrain mercredi après-midi, est restée solide ces derniers jours, ce qui a freiné les actions des entreprises internationales du FTSE 100.

À la hausse, l'épicier Ocado a progressé de 4,5 %. Le titre passe de la hausse à la baisse en fonction de l'humeur du marché. Les actions avaient chuté de 1,3 % mardi, alors que les marchés étaient davantage tournés vers la réduction des risques.

Les mineurs d'or Fresnillo et Endeavour ont également augmenté de 4,3 % et de 1,8 %, grâce à la vigueur des prix des métaux précieux.

L'or était coté à 2 038,87 USD l'once mercredi à la mi-journée, en hausse par rapport aux 2 037,08 USD de la fin de journée de mardi.

Parmi les valeurs moyennes cotées à Londres, la société de distribution d'eau Pennon Group était en baisse de 2,6 %.

Opérant dans un secteur qui a fait l'objet d'une surveillance réglementaire, Pennon a déclaré qu'il se concentrait sur la réduction de son impact sur la qualité de l'eau des rivières. Elle a également annoncé une augmentation de son dividende malgré une baisse de ses bénéfices.

Au cours des six mois précédant le 30 septembre, le bénéfice avant impôt a chuté de 60 %, passant de 22,5 millions de livres sterling l'année précédente à 9,1 millions de livres sterling. Et ce, malgré une hausse de 5,4 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 425,5 millions de livres sterling à 448,6 millions de livres sterling.

Pennon a toutefois augmenté son dividende intérimaire de 8,3 %, à 14,04 pence par action, contre 12,96 pence l'année précédente.

Les coûts d'exploitation ont augmenté de 11 % pour atteindre 224,9 millions de livres sterling, contre 202,2 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que les coûts de dépréciation et d'amortissement ont augmenté de 6,7 % pour atteindre 82,6 millions de livres sterling, contre 77,4 millions de livres sterling.

Pennon est restée concentrée sur son plan visant à réduire et à détourner les infiltrations d'eaux souterraines dans 30 stations d'épuration clés et six projets de séparation des égouts. Elle a également pour objectif de mettre en œuvre 43 projets relatifs aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles.

"Pour South West Water, la garantie de la qualité et de la conformité est un élément clé, et nous avons consolidé notre position de premier quartile en matière de qualité de l'eau pour les régions du Devon, des Cornouailles et de Bournemouth", a ajouté M. Pennon.

Neil Shah, analyste chez Edison, a commenté : "Malgré les défis, il y a des signes positifs pour la société de distribution d'eau. L'engagement en faveur de la croissance future est évident dans l'investissement bien engagé de 1,6 milliard de livres sterling, avec 234 millions de livres sterling promis à l'activité réglementée de l'eau, soit une augmentation de 65 % par rapport au premier semestre de l'exercice 22/23. En outre, le cycle de sécheresse qui affectait auparavant les résultats a été rompu, le niveau des réservoirs ayant plus que doublé par rapport à 2022".

Ailleurs à Londres, le détaillant de produits pour le vélo et l'automobile Halfords a plongé de 17 % après avoir présenté des perspectives négatives en même temps que ses résultats semestriels.

Halfords a déclaré que les tendances commerciales étaient "volatiles" au cours du premier semestre qui s'est achevé le 29 septembre. Il a également constaté un "ralentissement dans nos catégories discrétionnaires de produits à prix élevé" au début du second semestre.

Il est "difficile" de prédire si ces tendances vont perdurer, a ajouté le détaillant de produits pour l'automobile et le cyclisme.

Les résultats du premier semestre montrent que le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % en glissement annuel, passant de 767,1 millions de livres sterling à 873,5 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôts a augmenté de 3,3 %, passant de 18,7 millions de livres sterling à 19,3 millions de livres sterling. Elle a laissé son dividende intérimaire inchangé à 3 pence.

Les actions de la société de livraison de plats à emporter Deliveroo ont augmenté de 2,0 %. Elle a réitéré ses prévisions pour 2023, prévoyant une croissance de la valeur brute des transactions d'un pourcentage inférieur à 10 % à taux de change constant.

Elle s'attend à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements compris entre 60 et 80 millions de livres sterling.

À plus long terme, elle prévoit une croissance de la valeur brute des transactions d'un pourcentage annuel de 10 % à moyen terme. L'objectif est d'atteindre une marge d'Ebitda ajustée de 4 % de la valeur brute des transactions d'ici à 2026.

Will Shu, fondateur et directeur général, a commenté l'événement : "Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui le premier événement de Deliveroo sur les marchés des capitaux. Cela fait 11 ans que Deliveroo a été fondée et presque trois ans que nous sommes entrés en bourse. Je suis plus que jamais enthousiaste quant à l'avenir de l'entreprise, qui dispose toujours d'une marge de croissance considérable."

Deliveroo a été introduite en bourse en mars 2021 à 390 pence par action, mais l'action a perdu plus de 60 % depuis, et se négocie actuellement à 148,20 pence.

Le pétrole Brent s'échangeait à 82,53 USD le baril mercredi à la mi-journée, contre 81,63 USD mardi. Le prix était en hausse à la veille de la dernière réunion de l'Opep+.

Le calendrier économique de mercredi prévoit une lecture de l'inflation allemande à 1300 GMT, avant les données du PIB américain à 1330.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

