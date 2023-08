(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a fait du surplace jeudi matin, alors que ses homologues continentaux se sont envolés, les marchés européens étant d'humeur confiante avant la publication du rapport sur l'inflation américaine.

"Le marché boursier a connu un excellent début de premier semestre, mais a rencontré des difficultés en août. Avec la flambée des prix de l'essence et du pétrole ce mois-ci, les opérateurs se sont progressivement inquiétés de la possibilité d'une nouvelle accélération de l'inflation, ce qui pourrait interrompre le processus de désinflation aux États-Unis avant que l'inflation de base ne puisse être écrasée. Cela a amené de nombreuses personnes à s'inquiéter de la possibilité d'une politique monétaire de la banque centrale plus dure et plus longue, qui aurait un impact négatif sur le marché", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

"Un rapport plus tard dans la journée de jeudi fournira un indice important sur la question de savoir si les inquiétudes concernant l'inflation de base sont justifiées. Mais à l'approche de l'été, les marchés ont désespérément besoin d'un contexte de risque beaucoup plus favorable, qu'un IPC américain plus faible que prévu pourrait catalyser".

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 6,06 points, soit 0,1 %, à 7 593,36. Le FTSE 250 était en hausse de 64,45 points, 0,3%, à 19 001,65, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,36 point à 757,62.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 757,28, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,5% à 16 673,29, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 609,68.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,9 %.

Un grand nombre de titres à dividende détaché ont toutefois freiné l'évolution du FTSE 100. Parmi elles, Rio Tinto, NatWest et HSBC ont perdu 2,8 %, 1,5 % et 1,3 %.

Les données sur l'inflation américaine de jeudi sont publiées à 1330 BST. Selon le consensus cité par FXStreet, l'inflation globale aux États-Unis devrait augmenter pour atteindre une hausse annuelle de 3,3 % en juillet, contre 3,0 % en juin.

Cependant, si le taux d'inflation global était inférieur au consensus, cela réduirait les attentes de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt, et pourrait exercer une pression sur le dollar.

À la veille de cette publication, le dollar était largement en baisse.

La livre sterling était cotée à 1,2748 USD tôt jeudi à Londres, en hausse par rapport à 1,2717 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,1008 USD, en hausse par rapport à 1,0977 USD. Face au yen, le dollar était coté à 143,85 yens, en hausse par rapport à 143,60 yens.

A Londres, Spirax-Sarco a chuté de 6,7%, ses ventes aux secteurs pharmaceutique et biotechnologique continuant à souffrir du déstockage.

La société de gestion de l'énergie thermique et de pompage a déclaré que le déstockage dans Biopharm, qui se réfère aux ventes de la division Watson-Marlow à la pharmacie et à la biotechnologie, "devrait maintenant se poursuivre jusqu'en 2024".

Pour les six mois se terminant le 30 juin, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 13 % pour atteindre 850,8 millions de livres sterling, contre 750,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a diminué de 18 %, passant de 138,5 millions de livres sterling à 114 millions de livres sterling.

Les coûts d'exploitation ont augmenté de 18 % pour atteindre 718,6 millions de livres sterling, tandis que les frais financiers sont passés de 5,5 millions de livres sterling à 22,3 millions de livres sterling.

Spirax a augmenté son dividende de 8,2% à 46,0 pence contre 42,5 pence.

Entain a chuté de 2,0 %, après avoir soutenu les attentes mais expliqué qu'il avait un "degré de confiance suffisant" pour prendre une provision de 585 millions de livres sterling pour un règlement possible d'une enquête britannique en cours sur ses activités héritées en Turquie.

La société de jeux d'argent a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, passant de 2,09 milliards de livres sterling à 2,38 milliards de livres sterling. Le revenu net des jeux, qui exclut la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les biens et services, a augmenté de 14 % pour atteindre 2,40 milliards de livres sterling, contre 2,12 milliards de livres sterling.

Entain a enregistré une perte avant impôts de 502,5 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 28,1 millions de livres sterling, en raison de la provision de HMRC.

En mai, Entain a déclaré qu'elle était en pourparlers avec le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni concernant une enquête en cours de HM Revenue & Customs sur une violation potentielle de la loi sur la corruption dans son ancienne activité tournée vers la Turquie, qui a été vendue en 2017.

"Les négociations [relatives à l'accord de poursuite différée] ont progressé au point que la société estime qu'il est probable qu'elle puisse convenir d'une résolution de l'enquête du HMRC dans la mesure où elle concerne la société et le groupe", a expliqué Entain jeudi.

Les termes complets de l'accord doivent encore être confirmés et sont soumis à l'approbation de la justice.

Toutefois, la société a constitué une provision de 585 millions de livres sterling pour un règlement potentiel, qui serait payé sur une période de quatre ans.

Persimmon a progressé de 3,1 %, après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices, tout en annonçant que le nombre de logements achevés serait élevé.

Ses bénéfices semestriels ont toutefois baissé, dans un contexte de sous-pression du marché immobilier britannique.

Le chiffre d'affaires de Persimmon pour le premier semestre 2023 a chuté de 30 % pour atteindre 1,19 milliard de livres sterling, contre 1,69 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté d'environ deux tiers, passant de 439,7 millions de livres sterling à 151 millions de livres sterling.

Le directeur général Dean Finch a déclaré : "Dans un contexte de hausse des taux hypothécaires, de suppression de l'aide à l'achat et d'incertitude significative sur le marché, Persimmon a enregistré un taux de vente robuste, à l'exclusion des ventes en gros, tout en augmentant le prix de vente moyen privé dans notre carnet de commandes et en réalisant des économies de coûts. Nous sommes en bonne voie pour réaliser les bénéfices attendus pour l'année et nous construisons une plateforme pour la croissance future".

Pour l'avenir, Persimmon s'attend à ce que le nombre d'achèvements en année pleine soit d'au moins 9 000, soit le haut de la fourchette de 8 000 à 9 000 qu'il avait précédemment annoncée. Elle s'attend à un bénéfice d'exploitation "conforme aux attentes, compte tenu de l'inflation persistante des coûts de construction au cours de la période".

Watches of Switzerland a confirmé ses prévisions. Son action a augmenté de 3,5 %.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a légèrement baissé, bien qu'il ait déclaré que la demande de montres de luxe "reste robuste et continue de dépasser l'offre".

Le chiffre d'affaires des 13 semaines précédant le 30 juillet a diminué de 2,3 % pour atteindre 382 millions de livres sterling, contre 391 millions de livres sterling un an plus tôt, un résultat conforme aux prévisions. Le chiffre d'affaires des seuls États-Unis a augmenté de 7 % pour atteindre 163 millions de livres sterling.

Pour l'avenir, la société prévoit toujours un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,65 et 1,70 milliard de livres sterling, soit une croissance de 8 à 11 % à taux de change constant.

Ailleurs à Londres, le fournisseur de services de courtage et d'administration Jarvis Securities a perdu 15 % après avoir annoncé une enquête plus coûteuse que prévu sur l'une de ses divisions.

Une "personne qualifiée" examine le système et les contrôles de son unité Jarvis Investment Management. La société a souffert des "restrictions associées aux clients du modèle B". Cette situation a entraîné la perte de certains clients et de revenus dans la division "Modèle B".

"En outre, les coûts associés à l'examen des personnes qualifiées sont plus élevés que prévu. Ces facteurs, combinés à la réduction des volumes de transactions causée par les conditions du marché, signifient que les transactions de la société sont maintenant inférieures aux attentes actuelles du marché", a averti M. Jarvis.

L'or était coté à 1 918,55 USD l'once au début de la journée de jeudi, contre 1 916,66 USD mercredi. Le pétrole Brent se négociait à 87,70 USD le baril, en hausse par rapport à 86,92 USD.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.