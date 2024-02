(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a ouvert en demi-teinte lundi, ne parvenant pas à reproduire les gains plus convaincants observés à Wall Street vendredi et ailleurs en Europe au début de la nouvelle semaine, à l'approche de quelques jours chargés en résultats d'entreprises et en données économiques.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 9,23 points, soit 0,1 %, à 7 581,81. Le FTSE 250 était en hausse de 134,97 points, soit 0,7 %, à 19 197,29, et l'AIM All-Share a ajouté 1,85 point, soit 0,3 %, à 749,26.

Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,2% à 758,30, le Cboe UK 250 a grimpé de 0,9% à 16 613,87, et le Cboe Small Companies était un peu plus élevé à 14 535,93.

Le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

"Les actions européennes ont ouvert en hausse pour la plupart, le FTSE 100 ayant été moins performant et ayant suivi la ligne de démarcation", a commenté Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

À Sydney, le S&P/ASX 200 a terminé en baisse de 0,4 %. Les marchés financiers de Shanghai et de Tokyo sont fermés pour le Nouvel An chinois et la fête nationale, respectivement.

À New York, vendredi, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,1 %, mais le S&P 500 a progressé de 0,6 %, atteignant un nouveau record de clôture, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,3 %.

"Les rapports sur l'IPC aux États-Unis et au Royaume-Uni seront au centre de l'attention cette semaine. Nous voyons un plus grand risque pour un chiffre plus bas que prévu aux États-Unis, même si nos estimations correspondent au consensus, tandis que l'inflation des services et la croissance des salaires au Royaume-Uni devraient rester stables", ont commenté les analystes de la banque néerlandaise ING.

Les données sur l'inflation américaine sont publiées à 1330 GMT mardi.

C'est également une semaine clé pour les données britanniques. Les chiffres du chômage, de l'inflation et de la croissance économique seront suivis de près par la Banque d'Angleterre, la prochaine décision sur les taux d'intérêt devant être prise par Threadneedle Street dans environ cinq semaines.

La livre sterling était cotée à 1,2634 USD tôt lundi, largement inchangée par rapport à 1,2632 USD tard vendredi. L'euro s'est établi à 1,0781 USD, inchangé par rapport à 1,0783 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,04 yens, en baisse par rapport à 149,31 yens.

Cette semaine, le calendrier des entreprises prévoit les résultats annuels du prêteur NatWest, coté à Londres, et de la société immobilière Segro. En Europe, l'attention se portera sur les résultats des constructeurs automobiles Renault et Stellantis, tandis qu'à New York, la société de boissons Coca-Cola fait partie des entreprises qui publient leurs résultats.

Tritax Big Box REIT a déclaré que UK Commercial Property REIT avait accepté une offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions et visant à créer le quatrième fonds d'investissement immobilier du Royaume-Uni en termes de capitalisation boursière, pour un montant de près de 4 milliards de livres sterling.

Les actions de Tritax Big Box ont baissé de 1,8 %, tandis que celles de UKCM ont augmenté de 5,4 %.

Les investisseurs d'UKCM recevront 0,444 nouvelle action de Tritax Big Box pour chaque action d'UKCM qu'ils détiennent.

Sur la base du cours de clôture de l'action Tritax Big Box vendredi, l'opération valoriserait chaque action UKCM à 71,1 pence et l'ensemble des capitaux propres de la société à 924 millions de livres sterling.

L'annonce des deux composantes de l'indice FTSE 250 est la dernière d'une série de fusions de sociétés immobilières cotées à Londres depuis le début de l'année.

Au début du mois dernier, LondonMetric Property et LXi REIT ont également convenu d'une fusion portant sur l'ensemble des actions, ce qui, selon eux, ferait de la société le quatrième plus grand REIT du Royaume-Uni, avec 4,1 milliards de livres sterling d'actifs corporels nets EPRA.

Plus tard en janvier, Custodian Property Income REIT et abrdn Property Income Trust ont convenu d'une fusion de toutes les actions pour créer une société de placement immobilier avec des actifs combinés de 1,0 milliard de livres sterling.

Frasers Group a augmenté de 2,6 %. Le propriétaire de Sports Direct prévoit de racheter un maximum de 80 millions de livres sterling dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, qui débutera lundi et se terminera le 28 avril. Le nombre total d'actions pouvant être rachetées dans le cadre du programme sera de 10 millions.

Galliford Try a remporté un contrat de 3,2 milliards de livres sterling pour la construction de logements abordables au Royaume-Uni.

L'entreprise de construction a déclaré qu'elle avait obtenu une place dans le lot 2 d'un cadre de huit ans du Communities & Housing Investment Consortium, d'une valeur de 2,5 milliards de livres sterling, et dans le lot 3, d'une valeur de 650 millions de livres sterling. Le lot 2 comprend des projets de construction neuve et le lot 3 des travaux de régénération.

Les actions de Galliford ont augmenté de 2,9 %.

Par ailleurs, le fournisseur de produits à base de nanoplaquettes de graphène Directa Plus a déclaré avoir constaté une "traction croissante" et a prédit des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché. Les actions ont bondi de 10 %.

L'entreprise a prédit que sa perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement serait réduite en 2023, à partir de 3,2 millions de livres sterling en 2022. Elle s'attend à ce que son résultat Ebitda ajusté dépasse les attentes du marché, qui tablait sur une perte de 2,5 millions de livres sterling.

"En 2024, Directa Plus connaît une traction croissante, y compris le renouvellement du contrat de 1,9 million d'euros avec Ford Otosan en Roumanie et la première commande Textiles avec le distributeur du groupe en Turquie pour commencer la production industrielle des technologies textiles G+ dans l'industrie textile turque. Le groupe est encouragé par un regain d'intérêt pour Grafysorber au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, et par une demande accrue dans le secteur de la défense, à la fois pour la protection et le confort du personnel, ce qui conduit à la création d'une unité commerciale dédiée", a-t-il ajouté.

Le baril de Brent était coté à 81,60 USD tôt lundi à Londres, en baisse par rapport à 82,03 USD vendredi. L'or a atteint 2 025,63 USD l'once, en légère hausse par rapport aux 2 021,73 USD.

"Cette semaine, l'OPEP et l'AIE publieront leurs rapports mensuels respectivement mardi et jeudi. L'attention sera portée sur la façon dont ils réviseront leurs perspectives de demande en réaction aux développements mondiaux. D'une part, la vigueur de l'économie américaine et les mesures de relance chinoises sont positives pour la dynamique de la demande et devraient soutenir les prix du pétrole au-delà des tensions géopolitiques. D'autre part, le recul significatif des prévisions de réduction des taux d'intérêt au niveau mondial pèse sur les perspectives de la demande mondiale. Une chose est sûre, l'OPEP continuera à se battre pour maintenir les prix du pétrole jusqu'à la dernière goutte. Le problème est que les Etats-Unis de Biden pompent une quantité record de pétrole pour contrebalancer les augmentations de prix dont l'OPEP a tant besoin", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissqute.

