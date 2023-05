(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient largement en baisse à la mi-journée vendredi, bien que le FTSE 100 ait surperformé, alors que les investisseurs se sont tournés vers la perspective de nouvelles hausses de taux d'intérêt au Royaume-Uni, tout en suivant les développements dans l'impasse du plafond de la dette américaine.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 10,95 points, soit 0,1 %, à 7 581,82. Le FTSE 250 a perdu 56,49 points, soit 0,3 %, à 18 784,26, et l'AIM All-Share a perdu 0,95 point, soit 0,1 %, à 791,59.

Le Cboe UK 100 a légèrement baissé à 756,94, le Cboe UK 250 a baissé de 0,4 % à 16 344,63, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,1 % à 16 344,63.

Le chancelier britannique Jeremy Hunt a soutenu les hausses de taux d'intérêt utilisées pour calmer l'inflation galopante, même si elles augmentent le risque de faire entrer le Royaume-Uni en récession.

M. Hunt a déclaré à Sky News qu'il était nécessaire de donner la priorité aux mesures visant à ralentir la hausse des prix, même si les hausses de taux nuisent au produit intérieur brut du Royaume-Uni.

La rhétorique du chancelier fait suite aux propos optimistes tenus jeudi par un membre de l'organe de décision de la Banque d'Angleterre, qui a déclaré que la banque centrale ne pouvait pas exclure de nouvelles hausses de taux.

"Aussi difficiles que soient nos circonstances actuelles, une inflation intégrée serait pire", a déclaré Jonathan Haskel devant un auditoire à Washington DC, un jour après que le taux d'inflation britannique ait atteint 8,7 % en avril.

"Le comité de politique monétaire reste déterminé à ramener durablement l'inflation vers l'objectif de 2 %, et c'est ce que nous ferons. Mais pour ce faire, de nouvelles augmentations du taux d'escompte ne sont pas à exclure", a déclaré M. Haskel.

La livre sterling était cotée à 1,2367 USD à la mi-journée vendredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2330 USD à la clôture jeudi.

La livre sterling était en hausse en raison de la perspective de nouvelles augmentations de la BoE, et après des données de ventes au détail britanniques quelque peu optimistes.

Les ventes au détail ont légèrement augmenté sur une base mensuelle en avril. Pour beaucoup, il s'agit d'un signe timide que l'effondrement du commerce de détail qui a duré un an en 2022 est peut-être en train de se résorber.

L'Office des statistiques nationales a estimé que les ventes au détail en volume ont augmenté de 0,5 % en avril par rapport au mois précédent, après une baisse révisée à la baisse de 1,2 % en mars.

La lecture était légèrement supérieure au consensus du marché cité par FXStreet de 0,3 %. Le mois de mars avait initialement été marqué par une baisse de 0,9 % des ventes au détail.

"Après des mois où les consommateurs se sont serré la ceinture au détriment des détaillants, l'augmentation des dépenses en avril suggère qu'il y a de la lumière au bout du tunnel pour les entreprises les plus touchées par l'impact de la crise du coût de la vie sur les ventes", a déclaré Phil Monkhouse, responsable des ventes chez Ebury.

À Londres, les sociétés minières ont été les plus performantes de l'indice des valeurs vedettes à la mi-journée.

Rio Tinto était en hausse de 3,9 %, Antofagasta de 2,9 %, Anglo American de 2,5 % et Glencore de 2,4 %.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que la hausse des valeurs minières était due aux premières discussions au niveau du cabinet entre les États-Unis et la Chine "depuis des mois".

La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a rencontré son homologue chinois Wang Wentao jeudi et "a eu des discussions franches et substantielles sur des questions relatives aux relations commerciales entre les États-Unis et la Chine", a déclaré le ministère américain du commerce dans un communiqué.

Ces discussions ont notamment porté sur "l'environnement général des deux pays en matière de commerce et d'investissement et sur les domaines de coopération potentielle".

La visite de M. Wang à Washington représente un rare voyage d'un haut fonctionnaire chinois aux États-Unis.

Le baril de pétrole Brent était coté à 76,42 USD à la mi-journée à Londres vendredi, en hausse par rapport aux 76,15 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 1 952,27 USD l'once, en hausse par rapport à 1 945,11 USD.

Dans le FTSE 250, IntegraFin a chuté de 4,2% après avoir fait état d'une baisse de son bénéfice intermédiaire alors que son chiffre d'affaires est resté à peu près stable d'une année sur l'autre.

Integrafin, qui possède la plateforme d'investissement Transact, a déclaré que pour les six mois se terminant le 31 mars, les revenus sont restés stables à 66,5 millions de livres sterling, contre 67 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a quant à lui diminué de 12 %, passant de 31,7 millions de livres sterling à 27,9 millions de livres sterling.

Asos a perdu 2,2 %. Le détaillant de mode en ligne a déclaré qu'il avait levé 75 millions de livres sterling par le biais d'un placement d'actions, afin de soutenir son programme Driving Change visant à ramener l'entreprise à un bénéfice durable et à une génération de trésorerie d'ici le second semestre de cette année.

Selon M. Mould d'AJ Bell, le risque est qu'Asos n'ait pas levé suffisamment de fonds cette fois-ci et qu'elle doive "sortir à nouveau la sébile d'ici peu".

"Asos et d'autres entreprises purement en ligne se sont bien comportées pendant la pandémie, car il n'y avait pas d'alternative et les gens étaient moins susceptibles de faire des retours. Cette situation s'est maintenant inversée, laissant l'entreprise exposée à une combinaison difficile de hausse des coûts et de baisse de la demande, ainsi qu'à une concurrence accrue", a-t-il déclaré.

Ailleurs à Londres, Kin & Carta a baissé de 7,9 %, le cabinet de conseil en entreprise ayant prévu des revenus modestes pour l'année se terminant le 31 juillet.

Kin & Carta a déclaré qu'elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 soit stable ou en hausse d'environ 2 % par rapport à l'année précédente, reflétant les récents mouvements de change, qui ont entraîné des vents contraires sur le chiffre d'affaires net au second semestre d'environ 3,0 millions de livres sterling.

Kelly Manthey, directeur général, déclare : "Bien que nous maintenions une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires net, elle n'est pas aussi forte que nous l'avions prévu. Le marché est plus difficile, les clients hésitant à s'engager dans des programmes de dépenses importants. Normalement, nous constatons une accélération significative de la croissance de nos revenus au second semestre, mais cela ne s'est pas produit".

Sur l'AIM, les actions d'Itsarm ont presque triplé pour atteindre 0,62 pence après que les actionnaires ont voté contre la mise en liquidation volontaire de la société.

Itsarm est une coquille vide depuis le mois de mars. En temps utile, elle a vendu sa seule filiale opérationnelle, la marque de mode numérique In The Style Fashion, pour 1,2 million de livres sterling.

Fin avril, Itsarm a annoncé son intention de se mettre en liquidation et d'annuler la cotation de ses actions sur le marché AIM de Londres. Toutefois, vendredi, les actionnaires ont voté contre la résolution et la société restera donc cotée sur l'AIM en tant que "cash shell".

En Europe, le CAC 40 à Paris était en légère hausse, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1 %.

L'euro s'est établi à 1,0743 USD, en hausse par rapport à 1,0723 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,71 yens, en baisse par rapport à 139,85 yens.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a ouvert en légère hausse, tandis que l'indice S&P 500 a progressé de 0,1% et l'indice Nasdaq Composite de 0,3%.

Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les États-Unis éviteraient une défaillance de crédit désastreuse.

Il reste sept jours avant le 1er juin, date à laquelle le gouvernement estime qu'il pourrait se retrouver à court d'argent pour assurer le service de sa dette.

Mais les membres de la Chambre des représentants ont commencé à prendre la route pour les vacances du Memorial Day après leur dernier vote jeudi matin et ne devraient pas revenir avant le 4 juin.

"Il n'y aura pas de défaut de paiement", a déclaré M. Biden à la Maison-Blanche, ajoutant que ses négociations avec le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui dirige la courte majorité à la Chambre des représentants, avaient été "productives".

Le calendrier économique de vendredi prévoit la publication à 13h30 de l'indice de base des dépenses de consommation des ménages aux États-Unis. L'indice de base des dépenses de consommation est la mesure inflationniste préférée de la Réserve fédérale.

"Si nous constatons une baisse de cet indicateur clé de l'inflation, cela pourrait contrebalancer le discours ferme sur les taux que nous avons entendu récemment de la part des responsables de la Fed et réduire la pression sur le dollar", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Mais cela reste un grand "si", étant donné que la tâche de réduire l'inflation pour la Fed a été pour le moins difficile.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

