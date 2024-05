(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient majoritairement en hausse à la mi-journée ce mardi, bien que le FTSE 100 soit resté dans le rouge, avant les données américaines de cet après-midi.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 16,64 points, soit 0,2%, à 8 301,04. Le FTSE 250 était en hausse de 83,97 points, soit 0,4 %, à 20 855,45, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,17 point, soit 0,1 %, à 811,19.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3 % à 828,42, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,7 % à 18 295,04, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,5 % à 16 695,28.

Suite aux données sur l'inflation des prix des magasins, les supermarchés cotés à Londres sont restés dans le vert mardi après-midi. Ocado a gagné 8,3%, Sainsbury's a gagné 1,0%, et Marks & Spencer a gagné 1,4%.

Selon le British Retail Consortium, l'inflation des prix des magasins au Royaume-Uni s'est ralentie à 0,6 % par an en mai, contre 0,8 % en avril.

L'indice des prix des magasins BRC-NielsenIQ a augmenté à son taux annuel le plus faible depuis novembre 2021, les prix des produits non alimentaires restant en déflation à 0,8 %, ce qui représente une augmentation par rapport à la baisse annuelle de 0,6 % enregistrée en avril. L'inflation des prix alimentaires a toutefois ralenti à 3,2 % ce mois-ci, contre 3,4 % en avril.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, les partis travailliste et conservateur ont continué à s'affronter avant les prochaines élections générales du 4 juillet.

Le Premier ministre Rishi Sunak a promis d'augmenter l'abattement personnel de l'impôt sur le revenu pour les retraités, en leur accordant une réduction d'impôt d'environ 95 livres sterling en 2025-2026, et de 275 livres sterling en 2029-2030.

Le parti travailliste a toutefois qualifié cette initiative de "geste désespéré" de la part d'un parti qui "brûlait" ce qui restait de ses prétentions à la crédibilité économique. Le parti de Keir Starmer était occupé à rencontrer des chefs d'entreprise, la chancelière de l'ombre Rachel Reeves promettant de diriger "le Trésor le plus favorable à la croissance de l'histoire de notre pays".

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1 %.

Selon les données de l'Office fédéral des statistiques, les prix de gros en Allemagne ont augmenté plus que prévu sur une base mensuelle en avril.

Les prix de gros ont augmenté de 0,4% en glissement mensuel en avril, accélérant de 0,1% en mars et plus élevé que le consensus du marché cité par FXStreet de 0,2%. Cependant, la déflation des prix de gros en glissement annuel a ralenti à 1,8% en avril contre 2,6% en mars.

De l'autre côté de l'Atlantique, les actions à New York étaient principalement en hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,1 %, mais le S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite ont progressé respectivement de 0,1 % et de 0,3 %.

Selon le Census Bureau, les commandes de biens durables ont augmenté de 0,7% en avril par rapport à mars, défiant la prévision citée par FXStreet d'une baisse de 0,8%. En mars, les commandes ont augmenté de 0,8 % par rapport à février.

Les prévisions d'inflation à un an ont légèrement augmenté de 3,2 % le mois dernier à 3,3 % ce mois-ci, mais les prévisions d'inflation à long terme sont restées stables à 3,0 % pour le deuxième mois consécutif.

Les données économiques américaines de la semaine dernière ont été très encourageantes, ce qui incite la Fed à maintenir ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

En revanche, la Banque centrale européenne devrait commencer à réduire ses taux en juin, mais peut-être en une seule fois pour l'instant.

Joachim Nagel, le président de la Bundesbank allemande, a souligné vendredi qu'une première baisse des taux d'intérêt ne peut être utilisée comme base pour une "sorte de pilote automatique", où la prochaine baisse des taux d'intérêt doit suivre immédiatement, a rapporté DPA.

Une première baisse des taux d'intérêt est désormais considérée comme probable lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE le 6 juin.

La livre sterling était cotée à 1,2776 USD à la mi-journée mardi à Londres, contre 1,2748 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0878 USD, en hausse par rapport à 1,0849 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 156,84 yens, en baisse par rapport à 156,96 yens.

Dans le FTSE 100, Intermediate Capital a été l'une des meilleures performances, avec une hausse de 2,3 %.

Pour l'exercice clos le 31 mars, le gestionnaire d'actifs basé à Londres a enregistré un bénéfice avant impôt de 597,8 millions de livres sterling, contre 258,1 millions de livres sterling l'année précédente. Les actifs sous gestion générateurs de commissions ont augmenté de 11 %, passant de 62,8 milliards d'USD à 69,7 milliards d'USD.

Au 31 mars, la valeur nette d'inventaire par action de la société d'investissement en private equity s'élevait à 801 pence, soit une hausse de 15 % par rapport aux 694 pence de l'année précédente. ICG a proposé un dividende final de 53,2 pence, contre 52,2 pence, ce qui porte son dividende de 77,5 pence à 79 pence.

Dans le FTSE 250, Ithaca a gagné 0,5 %, en amélioration par rapport à un déficit de 1,2 % mardi matin.

Pour les trois mois se terminant le 31 mars, l'opérateur pétrolier et gazier indépendant a affiché un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais d'exploration de 339,0 millions USD, en baisse par rapport aux 518,1 millions USD de l'année précédente. Le résultat net statutaire est passé de 158,1 millions USD à 42,7 millions USD, tandis que la dette nette ajustée est passée de 899,6 millions USD à 461,1 millions USD.

La société a également annoncé une série de changements à la tête de l'entreprise.

Elle a notamment nommé Luciano Vasques au poste de directeur général après la finalisation de l'achat des activités d'Eni UK. Iain Lewis reprendra son poste de directeur financier, après avoir été directeur général par intérim à l'issue de la transaction avec Eni. Par ailleurs, Yaniv Friedman devrait remplacer Gilad Myerson en tant que président exécutif, tandis que Dave Blackwood assurera l'intérim en tant que président non exécutif jusqu'à l'arrivée de M. Friedman. Odin Estensen sera directeur de l'exploitation.

Revolution Bars a perdu 1,3 %, tandis que Nightcap a perdu 10 %.

Revolutiion a reçu une offre de rachat non contraignante de Nightcap, mais a rejeté la proposition, qui l'aurait obligée à poursuivre son plan de restructuration, mais pas la levée de fonds existante de 12,5 millions de livres sterling. Selon le conseil d'administration, le plan était "incapable d'être mis en œuvre", en raison d'un certain nombre de difficultés liées à sa mise en œuvre.

Revolution a déclaré qu'elle restait ouverte à l'examen de toute proposition future de Nightcap ou de toute autre partie.

Capital & Regional a chuté de 7,6 %.

Vukile Property Fund, société cotée à Johannesburg, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de faire une offre pour le gestionnaire d'actifs immobiliers. La semaine dernière, jeudi, Vukile avait annoncé une offre pour Capital & Regional. Mardi, Vukile a déclaré : "Toutefois, Vukile n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec Growthpoint sur les conditions et la structure d'une éventuelle offre et confirme donc qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre. Growthpoint Properties Ltd détient une participation d'environ 68 % dans Capital & Regional.

Par ailleurs, Inspirit a gagné 50 %.

Le développeur de chaudières à micro-combustion et de récupération de chaleur a conclu un contrat avec Eqtec pour développer et vendre un moteur de récupération de chaleur inspirit. Le contrat porte sur la fourniture d'une unité initiale pour 150 000 GBP, mais comprend également une option pour 10 unités supplémentaires à 150 000 GBP chacune à partir de 3 ans à compter de la date de l'accord.

Le président John Gunn a déclaré : "Nous sommes ravis de cette approbation de notre technologie, qui prouve que le système Inspirit WHR est adapté aux moteurs marins, automobiles et de l'industrie légère, où il peut être installé en rattrapage.

Le baril de pétrole Brent était coté à 83,00 USD à la mi-journée à Londres mardi, en hausse par rapport aux 81,54 USD de la fin de journée de vendredi.

"Le sentiment sur le pétrole est orienté à la hausse, mais il y a un risque majeur pour un rebond au-dessus du niveau de 80 pb USD : un commerce de reflation potentiellement en baisse. Si les banques centrales tempèrent leurs plans de réduction des taux pendant l'été, les perspectives de la demande de pétrole pourraient être mises à mal et cela pourrait limiter la reprise", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

L'or était coté à 2 344,90 USD l'once, contre 2 336,80 USD.

Comme l'explique la Rand Merchant Bank, "la faiblesse du dollar, malgré un optimisme mitigé sur les réductions de taux de la Fed en début de semaine, a soutenu les haussiers de l'or". Le support clé pour l'or se situe à 2 329 USD l'once".

Le calendrier économique de mardi prévoit une série de données américaines plus tard dans l'après-midi. Cela comprend l'indice des prix des logements à 14h00 BST, et la confiance des consommateurs à 15h00 BST.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

