Le FTSE 250, orienté vers le marché intérieur, a glissé de 0,2 % à 7 h 11 GMT, en baisse pour une troisième session consécutive, la flambée des prix du gaz au Royaume-Uni renforçant les craintes d'une inflation galopante qui a freiné l'économie. [EU/NG]

Le FTSE 100, très exportateur, a glissé de 0,5 %, tiré vers le bas par les sociétés pharmaceutiques et de consommation. Mais les majors pétrolières Shell et BP ont progressé, soutenues par la hausse des prix du brut. [O/R]

Les investisseurs se concentreront sur les lectures flash de l'activité commerciale du mois d'août, prévues à 0830 GMT, qui devraient montrer un nouveau ralentissement de la croissance en Grande-Bretagne, par rapport à juillet.

BT Group a augmenté de 1,1% après que le gouvernement britannique ait décidé que le milliardaire Patrick Drahi ne serait pas forcé de réduire sa participation de 12,1% dans la société, car cela ne pose pas de problème de sécurité nationale.