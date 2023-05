(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mercredi, alors que l'impasse sur la dette du gouvernement américain se poursuit et que les mises à jour décevantes des entreprises ont pesé sur le FTSE 100.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 30,24 points, soit 0,4%, à 7 720,84. Le FTSE 250 a perdu 110,65 points, soit 0,6%, à 19 162,07, et l'AIM All-Share a perdu 2,83 points, soit 0,4%, à 809,21.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,4 % à 772,37, le Cboe UK 250 de 0,5 % à 16 742,24, et le Cboe Small Companies de 0,1 % à 13 644,59.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2 %.

Le président américain Joe Biden s'est dit "optimiste" quant à la possibilité de décrocher un accord pour éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique du gouvernement fédéral, après s'être entretenu avec les chefs de file républicains.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a toutefois déclaré qu'il restait beaucoup à faire dans les négociations visant à relever la limite d'emprunt fédérale et à éviter un défaut de paiement, à quelques jours de la date butoir fixée pour la conclusion d'un accord.

M. Biden écourtera un important voyage en Asie cette semaine et retournera dimanche à Washington pour des négociations de haut niveau avec les républicains afin d'éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique, selon deux personnes au fait de ses projets.

Aux États-Unis mardi, Wall street a terminé en demi-teinte, l'indice Dow Jones Industrial Average reculant de 1,0% et l'indice S&P 500 de 0,6%, mais le Nasdaq Composite en hausse de 0,2%.

"Les inquiétudes concernant la récession aux États-Unis sont de nouveau au premier plan après que les Américains ont montré des signes d'hésitation à dépenser", a déclaré Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

Les ventes au détail et les services de restauration aux États-Unis n'ont augmenté que marginalement en avril sur une base mensuelle, tandis que la croissance annuelle a ralenti, selon le Bureau du recensement américain mardi.

Le dollar était plus fort dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2455 USD tôt mercredi, en baisse par rapport à 1,2486 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0858 USD, en légère baisse par rapport à 1,0862 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 136,81 yens, en hausse par rapport à 136,53 yens.

L'or était coté à 1 988,67 USD l'once tôt mercredi, en forte baisse par rapport aux 2 001,14 USD de mardi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 74,54 USD le baril, peu de changement par rapport à 74,84 USD.

A Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,8% à 30 093,59, après avoir atteint son plus haut niveau en 33 ans à 30 115,32.

L'économie japonaise a connu une croissance plus rapide que prévu au premier trimestre, selon les données officielles, aidée par une reprise du tourisme entrant après la levée des restrictions frontalières liées à la pandémie.

La hausse de 0,4 % du produit intérieur brut a battu les attentes du marché qui tablait sur 0,2 %, après que les espoirs d'un rebond aient été déçus au dernier trimestre de l'année dernière.

"L'assouplissement des restrictions Covid, ainsi que le soutien fiscal du gouvernement, semblent avoir stimulé la consommation et l'investissement. Nous prévoyons un ajustement de la politique de contrôle de la courbe des taux lors de la prochaine réunion de juin, car nous pensons que les conditions macroéconomiques soutiennent désormais une inflation durable supérieure à 2 %", a déclaré Min Joo Kang, économiste principal chez ING.

Ailleurs en Asie, le sentiment était moins optimiste. En Chine, le Shanghai Composite était en baisse de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 1,1 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,5 %.

Dans le FTSE 100, le London Stock Exchange Group a chuté de 4,2 % à 8 118,00 pence.

Blackstone, Thomson Reuters, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et d'autres investisseurs ont vendu 33,0 millions d'actions de LSEG à 8 050 pence chacune par le biais d'un placement effectué par Barclays et d'autres banques d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, et d'une proposition distincte à l'intention des particuliers. La vente d'actions existantes de LSEG a représenté une valeur totale de 2,7 milliards de livres sterling. Elle a été augmentée par rapport aux 28 millions d'actions annoncées mardi en fin de journée.

Blackstone et Thomson Reuters avaient vendu 28 millions d'actions LSEG en mars et il ne leur en reste plus que 5,1 millions.

British Land a chuté de 3,9 %. Elle a enregistré une perte au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, la valeur de son portefeuille ayant connu une chute à deux chiffres.

Le promoteur et investisseur en immobilier commercial a enregistré une perte avant impôts de 1,03 milliard de livres sterling, contre un bénéfice de 963 millions de livres sterling, le revenu total ayant peu varié, passant de 412 millions de livres sterling à 418 millions de livres sterling. L'entreprise a enregistré 798 millions de livres sterling de mouvements d'évaluation négatifs, contre un gain de 475 millions de livres sterling l'année précédente.

"La hausse des taux d'intérêt a inévitablement eu un impact sur les rendements du marché immobilier et, en conséquence, la valeur de notre portefeuille a baissé de 12,3 %. Bien que nous restions conscients des défis macroéconomiques actuels, la pression à la hausse sur les rendements semble s'atténuer et il y a des signes précoces de compression des rendements pour les parcs de vente au détail", a déclaré le PDG Simon Carter.

JD Sports Fashion a chuté de 2,5 %, après avoir annoncé une année de ventes plus importantes, mais une baisse des bénéfices.

Au cours de l'exercice clos le 28 janvier, le détaillant d'articles de sport a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 18 %, passant de 8,56 milliards de livres sterling à 10,13 milliards de livres sterling, mais que son bénéfice avant impôt avait chuté de 33 %, passant de 654,7 millions de livres sterling à 440,9 millions de livres sterling.

La baisse du bénéfice est due à une augmentation des éléments ajustés, "principalement [liés] à un mouvement non monétaire de la valeur actuelle des futures options de vente et d'achat détenues par les actionnaires minoritaires dans certaines filiales et aux pertes encourues lors de la cession de nos activités de mode de marque non essentielles", a expliqué l'entreprise.

Depuis la fin de l'année, JD a déclaré que la croissance organique des ventes à taux de change constant était supérieure à 15 %. Elle s'attend à atteindre les attentes moyennes actuelles du consensus du marché pour un bénéfice avant impôt ajusté de 1,03 milliard de livres sterling pour l'exercice 2024, ce qui représenterait une augmentation par rapport aux 991,4 millions de livres sterling obtenus pour l'exercice 2023.

JD a augmenté son dividende final à 0,67 pence, ce qui porte le total annuel à 0,80 pence, contre 0,35 pence l'année précédente.

Dans le FTSE 250, Watches of Switzerland a baissé de 10 %.

Le détaillant a annoncé une croissance de 25 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice qui s'est terminé le 30 avril, mais a prévenu qu'il s'attendait à une baisse "modeste" des ventes au cours du premier trimestre. Watches of Switzerland s'attend toutefois à ce que les ventes se normalisent au deuxième trimestre. L'environnement commercial "plus difficile" observé au cours du second semestre devrait persister au cours du premier semestre.

Sur l'AIM, Egdon Resources a fait un bond de 83 %.

L'explorateur et producteur de pétrole et de gaz a accepté une offre de rachat en espèces de Petrichor Partners à 4,5 pence par action. Cette offre valorise la société à environ 26,6 millions de livres sterling. Le prix proposé représente une prime de 96 % par rapport au cours de clôture de mardi, qui était de 2,3 pence. Le conseil d'administration d'Egdon a l'intention de recommander à l'unanimité l'offre aux actionnaires lors d'une prochaine assemblée générale.

Petrichor est une filiale à 100 % de Heyco Energy Group. La société mère ultime de Heyco Energy et de Petrichor est Explorers Petroleum Corp, contrôlée par George Yates.

"Heyco Group estime que le temps est utile pour acquérir Egdon et la rendre privée, car Heyco Group pense que le marché public continue de sous-évaluer ses actifs, y compris l'impressionnant développement de Wressle", indique le communiqué.

Petrichor a déclaré avoir reçu des engagements irrévocables d'Habour Energy et d'Union Jack Oil, deux autres sociétés pétrolières et gazières cotées à Londres, d'accepter l'offre.

Union Jack a augmenté de 4,1 %, tandis que Harbour a baissé de 0,3 %.

Le calendrier économique de mercredi prévoit une lecture de l'inflation dans la zone euro à 1000 BST.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

