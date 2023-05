Le détaillant discount britannique B&M a prévu une hausse de son bénéfice de base pour 2024 mercredi, après avoir annoncé un bénéfice annuel conforme à ses attentes.

B&M, qui vend de tout, des jouets aux produits surgelés en passant par les meubles de jardin, a déclaré un bénéfice de base ajusté de 573 millions de livres (710 millions de dollars) pour l'exercice clos le 25 mars, soit une baisse de 7,4 % par rapport à l'année dernière.

L'entreprise prévoyait pour 2023 un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 560 et 580 millions de livres. (1 $ = 0,8070 livre) (Reportage de Prerna Bedi et Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)