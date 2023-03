Le FTSE 100 a perdu 0,2%, tandis que le FTSE 250 a baissé de 0,5% à 0821 GMT.

Admiral Group Plc a chuté de 6,6 % et a atteint son plus bas niveau en quatre mois après avoir réduit son dividende annuel et après que son bénéfice annuel ait manqué le consensus en raison de l'augmentation des coûts des sinistres dans un contexte de hausse des prix des réparations automobiles.

Le secteur de l'assurance non-vie du FTSE 350, qui comprend Admiral, a baissé de 2,2 %.

Les marchés mondiaux ont pris un coup après que Powell ait déclaré mardi que la banque centrale devra probablement augmenter les taux plus que prévu en réponse aux récentes données économiques américaines solides. [MKTS/GLOB]