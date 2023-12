(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en demi-teinte jeudi, le dernier jour de bourse d'une année mitigée, bien que le FTSE 100 soit toujours en voie de réaliser un gain de plus de 3 % pour 2023.

L'indice des grandes capitalisations a été freiné par la chute des cours des grandes compagnies pétrolières, alors que la situation en mer Rouge, qui menaçait de se transformer en une situation plus tumultueuse, s'est calmée.

"Les prix du pétrole ont chuté alors que les géants mondiaux du transport maritime se préparaient à reprendre la navigation en mer Rouge malgré les attaques de missiles des rebelles houthis. La décision de reprendre les opérations reflète un risque calculé, pariant sur le succès d'une nouvelle force opérationnelle maritime multinationale, Prosperity Guardian, chargée de protéger la région. Mercredi, la compagnie maritime danoise Maersk a révélé son intention de recommencer à programmer des navires pour le canal de Suez via la mer Rouge dans les semaines à venir, après une pause temporaire", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de seulement 2,21 points à 7 722,74. Depuis le début de l'année, le FTSE 100 a progressé de 3,6 %.

Le FTSE 250 n'a perdu que 1,59 point à 19 719,16 points, bien que l'AIM All-Share ait gagné 0,63 point, soit 0,1 %, à 763,66 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en légère baisse à 771,27 points, le Cboe UK 250 a perdu 0,2 % à 17 175,24 points, mais le Cboe Small Companies a progressé de 0,5 % à 14 890,48 points.

Le CAC 40 à Paris a baissé de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,2 %.

La livre sterling était cotée à 1,2741 USD jeudi en fin de journée à Londres, en baisse par rapport à 1,2797 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Face au yen, le dollar était coté à 141,08 yens, en baisse par rapport à 141,88 yens. L'euro s'est négocié à 1,1078 USD, en baisse par rapport à 1,1115 USD.

Le dollar a regagné un peu de terrain par rapport à l'euro et à la livre jeudi, mais reste loin de son niveau de l'année dernière à la même époque.

Ces dernières semaines, la livre et l'euro ont profité de la faiblesse du dollar, mais cela pourrait changer si les statistiques du Royaume-Uni et de la zone euro restent tièdes.

Ralph Ratterman, analyste chez DHF Capital, a commenté : "La détérioration rapide de l'économie européenne, avec des pays comme l'Allemagne confrontés à des risques de récession, pourrait contraindre la BCE à reconsidérer sa politique actuelle lors de sa prochaine réunion. Les attentes du marché penchent en faveur d'une baisse rapide des taux de la BCE, car les indicateurs économiques suggèrent la nécessité d'une telle action. Au Royaume-Uni, les données récentes montrant une contraction de l'économie et une baisse de l'inflation pourraient inciter la BoE à réduire ses taux. Si l'inflation continue de baisser et que les conditions économiques s'aggravent, la BoE pourrait être amenée à agir plus tôt."

Les premiers mouvements du billet vert en 2024 pourraient être dictés par les dernières données sur l'emploi aux États-Unis, qui seront publiées une semaine plus tard, vendredi.

Danni Hewson, analyste chez AJ Bell, a commenté : "Comme d'habitude en début de mois, les derniers chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis vont dominer l'attention des marchés, sans oublier les économistes, les politiciens et les banquiers centraux.

"L'Amérique a créé 199 000 emplois [en novembre], soit un peu moins que la moyenne sur 12 mois de 229 000. Surveillez également la révision finale du chiffre d'octobre (150 000) et la révision préliminaire du chiffre de novembre. La révision nette finale a été à la baisse pour tous les mois sauf un jusqu'à présent en 2023 et cela est souvent considéré comme un signe avant-coureur d'un ralentissement ou d'une récession (tout comme les augmentations sont considérées comme un signe positif)".

L'or était coté à 2 075,46 USD l'once jeudi en fin de journée, en baisse par rapport aux 2 080,29 USD de mercredi. Les prix du pétrole ont baissé en raison de l'atténuation des perturbations du transport maritime en mer Rouge. Le baril de Brent a atteint 78,70 USD, en baisse par rapport à 80,15 USD.

La compagnie maritime française CMA-CGM a repris une partie du transit par la mer Rouge, quelques jours après que le groupe danois Maersk a annoncé qu'il reviendrait, alors qu'une coalition navale dirigée par les États-Unis surveille désormais la route maritime contre les attaques des rebelles yéménites. Ces attaques ont incité les compagnies maritimes à réacheminer les navires autour de la pointe sud de l'Afrique au début du mois - un voyage plus long et plus coûteux que l'itinéraire de la mer Rouge qui rejoint le canal de Suez.

À Londres, les actions de Shell ont chuté de 0,3 %, tandis que BP a perdu 0,4 %.

Ailleurs, Scottish Mortgage Investment Trust a gagné 1,2 %. La société d'investissement, qui détient dans ses portefeuilles certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines, a progressé en raison de la conviction croissante que la Réserve fédérale réduira bientôt ses taux d'intérêt.

Les actions américaines ont également progressé. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient tous en hausse de 0,1 % à l'heure de la clôture européenne.

Le Dow Jones a atteint un niveau record, tandis que le S&P était à environ 25 points de son meilleur niveau historique.

George Pavel, analyste chez Capex.com, a commenté : "Le marché boursier américain pourrait continuer à progresser, les investisseurs faisant preuve d'un sentiment positif dans l'ensemble. Alors que la baisse des volumes observée au cours des dernières séances de l'année pourrait peser sur la progression du marché, le retour des investisseurs après la période des fêtes pourrait entraîner les volumes et les prix vers de nouveaux sommets. Le marché a été en mesure de se redresser fortement depuis la fin du mois d'octobre, avec des attentes plus marquées de réductions des taux d'intérêt au début de l'année 2024. La position plus dovish de la Réserve fédérale pourrait également soutenir une performance plus forte et un sentiment plus favorable au risque.

"Le secteur de la technologie pourrait également continuer à tirer les gains grâce aux fortes évolutions dans le domaine de l'IA et à la hausse de la demande de semi-conducteurs. Le secteur a enregistré des gains importants cette année et pourrait continuer à bénéficier de bonnes perspectives, bien que les tensions entre les États-Unis et la Chine puissent créer certains risques. D'autres secteurs pourraient bénéficier de la tendance à la baisse des rendements des bons du Trésor et des prévisions de diminution des taux d'intérêt à mesure que les coûts de financement diminuent, offrant ainsi aux entreprises une plus grande marge de manœuvre pour se développer."

De retour à Londres, Corcel a fait un bond de 23 %. La société d'exploitation minière et de développement des ressources minérales a présenté les résultats du forage du puits Tobias-14 dans le bloc onshore KON-11 en Angola, où elle détient une participation directe de 20 %. Le puits a rencontré une section de réservoir Binga complète avec des zones identiques à celles observées dans le puits TO-13 précédent, avec du pétrole partout.

Corcel et l'opérateur Sonangol estiment que les résultats "confirment la capacité de réactiver la production par le biais d'un système de production précoce et impliquent la présence d'un potentiel d'hydrocarbures important".

Vendredi, les marchés financiers à Londres fermeront tôt à 1230 GMT.

