Les patrons des plus grandes entreprises britanniques ont vu leur rémunération bondir de 16 % en 2022, portant leur salaire moyen à 118 fois celui du travailleur britannique médian à temps plein, alors que les employés ont dû faire face à une inflation galopante, selon une nouvelle étude publiée lundi.

Le salaire médian d'un PDG du FTSE 100 a atteint l'année dernière 3,91 millions de livres (5 millions de dollars), le niveau le plus élevé depuis 2017 et 500 000 livres de plus qu'en 2021, selon l'étude annuelle du High Pay Centre.

Le ratio entre la rémunération médiane d'un PDG et celle d'un travailleur britannique médian à temps plein, soit 118, était en hausse par rapport à 2021 (108 fois) et 2020 (79 fois), a calculé le groupe de réflexion, qui milite en faveur d'une rémunération plus juste et d'une plus grande voix pour les travailleurs au sein des conseils d'administration des entreprises.

"À une époque où tant de ménages luttent contre le coût de la vie, un modèle économique qui donne la priorité à une augmentation de salaire d'un demi-million de livres pour des dirigeants qui sont déjà multimillionnaires ne tourne certainement pas rond", a déclaré Luke Hildyard, directeur du High Pay Centre.

Les rémunérations des PDG britanniques restent toutefois bien inférieures à celles des États-Unis. Une nouvelle étude réalisée ce mois-ci a montré que les PDG du S&P 500 ont gagné en moyenne 16,7 millions de dollars en 2022, soit 272 fois le salaire de leurs employés médians, bien que ce chiffre marque une baisse pour les deux mesures par rapport à l'année précédente, la rémunération des PDG ayant chuté en raison des faibles rendements boursiers.

Les rémunérations élevées des dirigeants britanniques font depuis longtemps l'objet de controverses, d'autant plus que les salaires des travailleurs ordinaires ont augmenté beaucoup plus lentement et n'ont pratiquement pas bougé en termes réels au cours de la dernière décennie.

Les données officielles montrent que la croissance du salaire de base au Royaume-Uni a atteint cette année un taux record, mais ce n'est que récemment qu'elle a commencé à suivre le rythme de l'augmentation galopante des prix à la consommation.

"Alors que les travailleurs de tous les secteurs sont contraints de tenir des piquets de grève pour joindre les deux bouts, ces hauts gradés empochent des fortunes", a déclaré Gary Smith, secrétaire général du syndicat GMB.

"Si les ministres pensent vraiment que les salaires élevés vont provoquer une spirale inflationniste, ils devraient probablement songer à réduire les salaires au sommet de l'arbre, plutôt qu'à tout le monde.

Selon le High Pay Centre, quatre des PDG du FTSE 100 ont gagné plus de 10 millions de livres l'année dernière, à commencer par Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca, qui a perçu 15,3 millions de livres. Les trois autres étaient Charles Woodburn de BAE Systems, Albert Manifold de CRH et Bernard Looney de BP.

L'étude a également révélé que le salaire médian des femmes PDG du FTSE était de 3,91 millions de livres, ce qui correspond à celui des hommes, bien qu'il n'y ait eu que huit femmes PDG du FTSE 100 en 2022, alors qu'il y en avait neuf en 2021. (1 $ = 0,7855 livre) (Reportage de Tommy Reggiori Wilkes ; Rédaction de Hugh Lawson)