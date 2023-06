(Alliance News) - Les marchés européens ont ouvert en hausse vendredi, se débarrassant des faibles données économiques de la Chine et se réjouissant plutôt d'une croissance économique plus forte aux Etats-Unis.

À Londres, l'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 27,81 points, soit 0,4 %, à 7 499,50. L'indice FTSE 250 était en hausse de 53,88 points, soit 0,3 %, à 18 324,61 points. L'AIM All-Share n'a perdu que 0,11 point, à 750,62.

Le FTSE 100, très international, a perdu 0,7 % au cours du premier semestre 2023, tandis que l'indice FTSE 250, plus national, a perdu 4,2 %.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % vendredi à 748,02, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4 % à 15 995,81, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2 % à 13 735,22.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en hausse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,5 %.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,1 %, la faiblesse des données économiques chinoises ayant renforcé les espoirs de relance du gouvernement.

L'activité du secteur manufacturier chinois s'est contractée pour le troisième mois consécutif en juin, selon les données officielles du Bureau national des statistiques, signe d'une reprise inégale dans la deuxième économie mondiale, alors que la demande mondiale et les prix des matières premières s'effondrent.

Les indices des directeurs d'achat ont révélé une contraction continue de l'industrie manufacturière chinoise, tandis que les secteurs non manufacturiers des services et de la construction ont connu un ralentissement de la croissance.

Malgré les faibles perspectives de la demande chinoise, le prix du pétrole Brent a légèrement augmenté, à 74,53 USD le baril tôt vendredi à Londres, contre 73,70 USD tard jeudi.

Contrairement à la Chine, les actions à New York ont été stimulées jeudi par des données américaines plus fortes que prévu, avec une croissance économique révisée à la hausse pour le premier trimestre et un rapport hebdomadaire sur l'emploi solide.

L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,8 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,5 % et l'indice Nasdaq Composite est resté stable.

Ces chiffres font suite au trio de bonnes nouvelles de mercredi, lorsque les ventes de logements neufs, les commandes de biens durables et les chiffres de la confiance des consommateurs ont tous été plus élevés que prévu aux États-Unis.

Toutefois, l'amélioration de la situation de l'économie américaine donnera à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour de nouvelles hausses des taux d'intérêt dans les mois à venir, la perspective d'un "atterrissage en douceur" semblant toujours d'actualité.

Le dollar est mitigé dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2640 USD tôt vendredi, en hausse par rapport à 1,2611 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0868 USD, en baisse par rapport à 1,0886 USD.

Les investisseurs auront les yeux rivés sur la publication de l'indice de base des dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis à 13h30 BST vendredi, étant donné qu'il s'agit de la mesure préférée de l'inflation par la Fed.

Contre le yen, le dollar était coté à 144,66 yens, inchangé par rapport à 144,70 yens.

La récente faiblesse du yen a suscité des questions quant à savoir "si un certain resserrement [de la Banque du Japon] deviendrait nécessaire étant donné la faiblesse de la monnaie et les attentes d'inflation légèrement plus élevées", selon Richard Hunter, d'Interactive Investor.

L'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,1%.

En Australie, l'indice S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,1 %.

Au Royaume-Uni, les chiffres du PIB n'ont pas surpris comme aux États-Unis, la lecture finale confirmant un début "fragile" pour 2023.

L'Office des statistiques nationales a confirmé que le produit intérieur brut du Royaume-Uni avait augmenté de 0,1 % au cours des trois premiers mois de 2023 par rapport au dernier trimestre de l'année dernière. Le PIB a également augmenté de 0,1 % au quatrième trimestre 2022 par rapport au troisième. En glissement annuel, le produit intérieur brut du premier trimestre a augmenté de 0,2 %, a confirmé l'ONS. Il avait progressé de 0,6% en glissement annuel au quatrième trimestre 2022.

"Alors que les pressions liées au coût de la vie s'intensifient et que la Banque d'Angleterre poursuit sa politique de hausse des taux pour tenter de maîtriser l'inflation, la marge de manœuvre est étroite sans faire basculer le Royaume-Uni en territoire récessionnaire", a déclaré M. Hunter.

Les hausses imminentes des taux d'intérêt continuent de peser sur le marché immobilier britannique, a déclaré le prêteur hypothécaire Nationwide, qui prévoit que la hausse des coûts d'emprunt constituera un "frein important" à court terme.

Toutefois, les actions des constructeurs de logements ont augmenté dans les premiers échanges, car les chiffres de Nationwide ont montré une baisse moins importante que prévu des prix des logements au Royaume-Uni.

La société de construction a déclaré que les prix de l'immobilier britannique ont baissé de 3,5 % par an en juin, ce qui correspond à la baisse de 3,4 % observée en mai. Cependant, le consensus du marché s'attendait à une baisse plus importante de 4,0 %, selon FXStreet.

Persimmon a augmenté de 0,7 % et Taylor Wimpey de 0,4 %.

Barratt Developments a augmenté de 0,5 %, le constructeur de maisons annonçant également un accord sur la vente future de 604 maisons à Citra Living Properties, filiale de Lloyds Banking, pour 168,4 millions de livres sterling en espèces. Lloyds a augmenté de 1,2%.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Pendragon a augmenté de 1,8%.

Le détaillant automobile Pendragon a annoncé que son président, Ian Filby, allait "se retirer pour se consacrer à d'autres intérêts", après moins de deux ans à ce poste. L'annonce fait suite à un rapport de Sky News datant de la fin de la journée de jeudi, qui indiquait que M. Filby allait démissionner sous la pression d'un investisseur activiste.

Palliser, un fonds qui a accumulé une participation de 4 % dans la société, a fait pression pour que le conseil d'administration soit remanié. L'entreprise entamera prochainement un processus de nomination du successeur de M. Filby et bénéficie du soutien de consultants externes, a indiqué M. Pendragon.

Sur l'AIM, Renalytix a fait un bond de 45 %.

La société de diagnostic spécialisée dans la santé rénale a déclaré que la Food & Drug Administration américaine avait accordé une autorisation de mise sur le marché de novo à son test de pronostic KidneyIntelX.dkd.

"Cela confirme que KidneyIntelX est la première plateforme de test pronostique basée sur l'intelligence artificielle à guider la gestion des soins pour les adultes atteints de diabète de type 2 et d'insuffisance rénale chronique (diabétique) au stade précoce", a expliqué la société.

L'autorisation de la FDA devrait conduire à une augmentation de l'adoption du test, à l'élaboration de directives cliniques, à une extension de la couverture d'assurance ainsi qu'à d'autres approbations réglementaires dans d'autres pays, a déclaré l'entreprise.

L'or était coté à 1 906,33 USD l'once tôt vendredi à Londres, en baisse par rapport aux 1 911,17 USD de la fin de journée de jeudi.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.