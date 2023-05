Les principaux indices britanniques ont augmenté vendredi, les données montrant que la confiance des consommateurs britanniques a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, ce qui a renforcé l'optimisme quant à l'imminence d'un accord sur le plafond de la dette américaine.

Le FTSE 100 a augmenté de 0,2% à 7:04 GMT, devenant positif pour la semaine.

Les mines de métaux industriels et les sociétés d'énergie ont ajouté 0,6% et 1,3%, respectivement, alors que les prix des matières premières ont été stimulés par des signes qu'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine pourrait être conclu dès dimanche.

Une enquête a montré que la confiance des consommateurs nationaux a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois en mai, les ménages ayant une vision plus positive de l'économie et de leurs finances, ce qui contribue à l'optimisme.

Smiths Group Plc a augmenté de 1,0 % après que le groupe industriel ait relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel pour la troisième fois en cinq mois, la demande pour ses produits s'étant améliorée grâce aux tendances de décarbonisation et à la modernisation des aéroports.

L'indice FTSE midcap a ajouté 0,1 %. (Rapport de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)