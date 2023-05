Les principaux indices boursiers britanniques ont chuté mercredi, alors qu'une mesure très surveillée des prix de base a atteint son plus haut niveau depuis 31 ans en avril, renforçant les paris sur de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre.

Le FTSE 100, axé sur l'exportation, a chuté de 1,0 %, également touché par la tendance à la baisse des risques sur les marchés mondiaux en raison de l'incertitude entourant l'accord sur la dette américaine. Le FTSE 250 à moyenne capitalisation a perdu 1,0 %.[GBP/]

La livre a augmenté de 0,2% après que les données aient montré que l'inflation des consommateurs d'avril (CPI) a diminué à 8,7% mais était supérieure aux attentes des économistes d'une augmentation de 8,2%, suscitant de nouveaux paris que la BoE ne bougerait pas de son resserrement monétaire pour l'instant.

L'inflation de base, qui exclut les prix de l'énergie, de l'alimentation et du tabac, et la croissance des prix dans les secteurs des services ont atteint leurs taux les plus élevés depuis mars 1992.

Marks & Spencer Group Plc a augmenté de 6,9 %, le détaillant ayant prévu une croissance modeste de son chiffre d'affaires annuel et ayant déclaré qu'il reprendrait son dividende avec un versement intermédiaire en novembre.

Ocado Group Plc a glissé de 1,8 % après avoir été retiré de l'indice FTSE 100 et ajouté à l'indice FTSE 250.