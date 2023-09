Les actions londoniennes ont reculé à l'ouverture mercredi sur fond d'inquiétudes concernant des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps, tandis que les actions immobilières ont chuté après que les analystes de Jefferies ont déclaré que le marché des bureaux londonien, en difficulté, est en "récession locative".

Le FTSE 100 a baissé de 0,1% à 0710 GMT, tandis que les valeurs moyennes ont baissé de 0,2%.

Le marché des bureaux londoniens en difficulté est en "récession locative" alors que les volumes d'espaces vides dans les quartiers d'affaires de West End, City et Canary Wharf ont atteint leur plus haut niveau depuis 30 ans, ont déclaré les analystes de Jefferies.

Land Securities, British Land, Derwent London et Great Portland Estates ont chuté de 2 à 3 % après que Jefferies ait rétrogradé tous les titres.

L'indice général de l'immobilier a baissé de 1,4 %.

Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi, tandis que les actions asiatiques se sont négociées de manière mitigée mercredi et que les rendements de référence du Trésor américain étaient proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de taux d'intérêt plus élevés et plus longs.

Les actions de Pendragon ont bondi de 7,9 % après que le détaillant automobile a déclaré mardi avoir reçu une proposition non sollicitée d'AutoNation pour environ 447 millions de livres (544,2 millions de dollars) en espèces. (Reportage de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction d'Eileen Soreng)