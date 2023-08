(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée vendredi, les marchés craignant que les chiffres de croissance meilleurs que prévu pour l'économie britannique ne donnent à la Banque d'Angleterre la possibilité de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'indice FTSE 100 a perdu 81,30 points, soit 1,1 %, à 7 537,30. L'indice FTSE 250 a perdu 137,15 points, soit 0,7 %, à 18 856,66 points. L'AIM All-Share n'a perdu que 0,21 point à 757,18.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,0 % à 752,06, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6 % à 16 577,83, et le Cboe Small Companies était en baisse de 1,0 % à 13 179,28.

Selon l'Office des statistiques nationales, l'économie britannique a augmenté de 0,2% en glissement trimestriel au cours des trois mois à juin, après une hausse de 0,1% au premier trimestre. Ce chiffre a dépassé le consensus cité par FXStreet, qui prévoyait une stagnation de l'économie britannique.

Pour le seul mois de juin, la croissance du PIB a été largement dépassée. L'économie a augmenté de 0,5 %, après une baisse non révisée de 0,1 % en mai et une hausse de 0,2 % en avril. Une expansion de 0,2 % était attendue pour juin, selon FXStreet.

Joshua Mahoney, analyste en chef du marché chez Scope Markets, a déclaré que les données ont contribué à renforcer l'idée que le Royaume-Uni pourrait être sur la voie d'un atterrissage en douceur "semblable à celui que l'on observe actuellement aux États-Unis".

Cependant, M. Mahoney a prévenu que ce scénario d'atterrissage en douceur s'accompagnait également d'une période potentielle de resserrement plus prolongée, la Banque d'Angleterre n'étant désormais soumise à aucune pression pour relâcher sa trajectoire actuelle de hausse des taux d'intérêt.

"Ainsi, en l'absence d'une détérioration notable de l'économie britannique, il est probable que les taux restent élevés plus longtemps afin de réduire l'inflation", a-t-il déclaré.

Les données ont d'abord soutenu la livre sterling, qui est passée de 1,2683 USD à 1,2709 USD après la publication des résultats. La livre sterling était cotée à 1,2713 USD vendredi midi à Londres, contre 1,2728 USD à la clôture jeudi.

Au sein du FTSE 100, les actions ont été pénalisées par la résistance de la livre, ainsi que par une semaine de nouvelles décevantes en provenance de Chine, qui ont freiné l'appétit pour les valeurs de premier plan du secteur des matières premières.

Segro, abrdn et Entain figuraient parmi les plus mauvaises performances de l'indice à la mi-journée, avec des baisses respectives de 2,9 %, 2,8 % et 2,7 %.

Jeudi, Entain a mis de côté 585 millions de livres sterling en vue d'un éventuel règlement d'une enquête britannique en cours concernant ses activités en Turquie.

En mai dernier, le propriétaire de Ladbrokes Coral a déclaré qu'il était en pourparlers avec le service des poursuites de la Couronne britannique concernant une enquête en cours de HM Revenue & Customs sur une violation potentielle de la loi sur la corruption dans son ancienne entreprise tournée vers la Turquie, qui a été vendue en 2017.

"Les négociations [de l'accord de poursuite différée] ont maintenant progressé au point que la société estime qu'elle est susceptible de pouvoir convenir d'une résolution de l'enquête du HMRC dans la mesure où elle concerne la société et le groupe", a expliqué Entain jeudi.

Les termes complets de l'accord doivent encore être confirmés et sont soumis à l'approbation de la justice.

Fresnillo, Endeavour Mining et Coca-Cola HBC ont été les valeurs les plus performantes du FTSE 100, avec des hausses de 0,9 %, 0,6 % et 0,6 % à la mi-journée.

Le secteur de l'immobilier commercial a connu des difficultés alors que les craintes s'accumulaient quant aux conséquences d'une nouvelle hausse des taux de la Banque d'Angleterre sur le marché. Land Securities, cotée au FTSE 100, a chuté de 2,1%, tandis que British Land, cotée au FTSE 250, a perdu 5,0%.

Ailleurs à Londres, GCP Asset Backed Income Fund a gagné 5,2%.

La société a accepté les termes d'un rapprochement avec GCP Infrastructure Investments, qui s'est négocié en baisse de 1,6% à la mi-journée.

Le regroupement sera effectué par le biais d'un plan de reconstruction contractuel, ce qui entraînera une liquidation solvable de cette dernière. Les sociétés prévoient de fusionner avant la fin de l'année 2023.

GCP Infrastructure prévoit que les plans "apporteront des avantages à la fois aux actionnaires existants et aux nouveaux actionnaires de la société". Elle a ajouté qu'à l'issue de la fusion, il y aura un retour accru du capital aux actionnaires, GCP Infrastructure réduisant son effet de levier.

Sur l'AIM, Emis a fait un bond de 25 % après que le rachat de la société par UnitedHealth a été provisoirement autorisé par l'autorité britannique de surveillance de la concurrence.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucun problème de concurrence concernant l'achat d'Emis par Optum UK, filiale de UnitedHealth, et que sa décision finale était attendue pour le début du mois d'octobre.

La décision finale est attendue pour le début du mois d'octobre. La CMA a déclaré : "Bien que les entreprises qui fusionnent ne fournissent pas de services concurrents, Optum et ses concurrents utilisent les données détenues par Emis et intègrent leurs propres logiciels au système de dossiers électroniques des patients d'Emis pour être compétitifs sur d'autres marchés, y compris la fourniture de services de gestion de la santé de la population et de logiciels d'optimisation des médicaments.

La CMA rendra sa décision finale le 5 octobre.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3 %.

Les actions à New York ont été appelées en grande partie à la baisse, les mots hawkish de la présidente de la banque de réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, ayant pesé sur l'humeur du marché, malgré des chiffres d'inflation meilleurs que prévu jeudi.

L'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient respectivement en baisse de 0,1 % et de 0,2 %.

Selon le Bureau des statistiques du travail, le taux d'inflation annuel américain s'est accéléré à 3,2 % en juillet, contre 3,0 % en juin, mettant fin à une série de 12 ralentissements successifs. Le dernier chiffre est inférieur au consensus, cependant, qui avait prévu une accélération à 3,3%, selon FXStreet.

S'adressant à Yahoo Finance jeudi, M. Daly a déclaré que, bien que les données sur l'inflation soient de bonnes nouvelles, "ce n'est pas un point de données qui dit que la victoire est à nous".

"Il y a encore du travail à faire", a-t-elle insisté.

Le dollar s'est renforcé vers midi à Londres vendredi, regagnant du terrain après avoir été vendu en réaction aux chiffres de l'inflation de juillet.

L'euro s'est établi à 1,0993 USD à la mi-journée à Londres vendredi, en baisse par rapport à 1,1014 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 144,58 yens, en hausse par rapport à 144,46 yens.

Francesco Pesole, chez ING, a déclaré que le dollar bénéficiait d'un manque d'"alternatives attrayantes" étant donné les "signaux de croissance alarmants" dans d'autres parties du monde, telles que la zone euro et la Chine.

Le pétrole Brent était coté à 86,63 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, en baisse par rapport aux 87,02 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 1 917,74 USD l'once, en hausse par rapport à 1 916,01 USD.

Toujours dans le calendrier économique de vendredi, il y a les données sur l'inflation des prix à la production aux Etats-Unis à 1330 BST.

Russ Mould d'AJ Bell a noté que les données de l'IPP pourraient améliorer le sentiment du marché, si elles montrent un relâchement des pressions inflationnistes, car l'ensemble des données est "une sorte de boule de cristal" pour l'inflation des prix à la consommation.

"Lorsque les producteurs facturent davantage de biens, les coûts plus élevés sont généralement répercutés sur les ménages", a expliqué M. Mould.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.