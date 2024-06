(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge vendredi, le FTSE 250 étant orienté à la baisse suite à l'annonce de la démission du PDG de C&C Group, Patrick McMahon, avec effet immédiat, suite à des problèmes survenus alors qu'il était directeur financier.

L'indice FTSE 100 a perdu 8,13 points, soit 0,1 %, à 8 276,96. Le FTSE 250 a perdu 51,50 points, soit 0,3 %, à 20 664,47, et l'AIM All-Share a perdu 1,69 point, soit 0,2 %, à 794,99.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,1% à 824,99, le Cboe UK 250 a baissé de 0,3% à 18 089,26, et le Cboe Small Companies est resté stable à 16 848,63.

Sur le plan économique, le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a baissé de 0,1 % d'un mois sur l'autre, soit environ 170 livres sterling en termes de liquidités en mai, selon un indice. La valeur moyenne d'un bien immobilier était de 288 688 livres sterling, soit 1,5 % de plus qu'un an plus tôt, selon Halifax.

Amanda Bryden, responsable des prêts hypothécaires chez Halifax, a déclaré : "L'activité du marché est restée résistante tout au long des mois de printemps, soutenue par une forte croissance des salaires nominaux et des signes d'amélioration de la confiance dans les perspectives économiques".

Dans un communiqué séparé, le CBI a déclaré que l'économie britannique connaîtrait une croissance plus rapide que prévu cette année et l'année prochaine, les perspectives s'améliorant après une année 2023 difficile.

Le groupe d'entreprises a relevé ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni à 1 % en 2024 et à 1,9 % en 2025, grâce à une reprise attendue des dépenses de consommation à mesure que l'inflation recule et que les salaires restent solides. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux prévisions de décembre du CBI, qui tablait sur une expansion de 0,8 % en 2024 et de 1,6 % en 2025, après que le Royaume-Uni a enregistré une croissance dérisoire de 0,1 % en 2023, après être entré en récession technique à la fin de l'année dernière.

Ce rapport fait suite à une révision à la hausse cette semaine de la part d'un autre groupe d'entreprises, les Chambres de commerce britanniques, qui prévoient désormais une croissance de 0,8 % en 2024 et de 1 % en 2025.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,4 %.

La livre sterling était cotée à 1,2786 USD tôt vendredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2783 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0889 USD, en hausse par rapport à 1,0882 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 155,24 yens, en baisse par rapport à 156,03 yens.

Dans le FTSE 250, C&C Group a perdu 9,6 %.

Le propriétaire des marques de bière et de cidre Tennent's, Magners et Bulmers Ireland, basé à Dublin, a déclaré que le directeur général Patrick McMahon avait démissionné avec effet immédiat en raison de problèmes survenus alors qu'il était directeur financier. Il restera dans l'entreprise jusqu'en septembre, et le président Ralph Findlay assumera le rôle de directeur général pendant les 12 à 18 prochains mois.

Selon le conseil d'administration et le comité d'audit, il y a eu des défaillances dans le cadre des rapports du groupe pendant le mandat précédent de M. McMahon en tant que directeur financier, et certains comportements de l'organisation "n'ont pas atteint les niveaux de transparence exigés".

Vendredi également, C&C a déclaré que la publication de ses comptes 2024 serait reportée à la fin du mois de juin.

Il s'attend à une perte avant impôts de 111 millions d'euros, contre un bénéfice de 52 millions d'euros un an plus tôt, et attribue cette baisse à une dépréciation du goodwill de 125 millions d'euros. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 1,65 milliard d'euros, contre 1,69 milliard d'euros l'année précédente. La société a également annoncé des plans pour un nouveau rachat d'actions de 15 millions d'euros, et a proposé un dividende final de 3,97 centimes d'euro.

Worldwide Healthcare a perdu 0,5 %.

L'investisseur londonien dans le secteur mondial des soins de santé a affiché une valeur d'actif net par action au 31 mars de 381,1 pence, en hausse par rapport aux 343,5 pence de l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire a été positif de 12,0 %, contre 10,9 % pour son indice de référence.

Les dividendes par action se sont élevés à 2,8 pence, contre 3,1 pence l'année précédente.

Le président Doug McCutcheon a déclaré : "Si la volatilité des marchés boursiers est prévisible et pourrait être influencée par les élections aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de l'année à venir, notre gestionnaire de portefeuille, OrbiMed, reste positif quant aux perspectives du secteur des soins de santé et à la stratégie de notre société visant à maximiser la valeur actionnariale au fil du temps".

Helios Underwriting a chuté de 2,2 %.

La société a annoncé la démission de son PDG, Martin Reith, qui se retire "pour saisir d'autres opportunités". Michael Wade, actuellement président non exécutif, deviendra président exécutif avec effet immédiat, tandis que la recherche du successeur de M. Wade commencera.

Nigel Hanbury, actuellement vice-président exécutif, deviendra vice-président non exécutif. Par ailleurs, Helios a confirmé avoir étudié la possibilité d'établir un nouveau syndicat "follow only" à Lloyd's, mais a décidé de ne pas donner suite à ce concept afin de se concentrer exclusivement sur le soutien de son portefeuille de spreads.

En Asie, vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,6 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %.

Les exportations de la Chine se sont accélérées bien plus que prévu en mai, mais les importations ont ralenti, ont montré les chiffres officiels vendredi, a rapporté l'AFP.

Les expéditions à l'étranger ont augmenté de 7,6 % sur un an en dollars, a indiqué l'Administration générale des douanes, bien mieux que les 1,5 % d'avril et dépassant également les 5,7 % prévus par une enquête de Bloomberg auprès des analystes. Les derniers chiffres représentent un deuxième mois consécutif de croissance, après une brève baisse de 7,5 % en mars.

Les importations totales de la Chine ont augmenté de 1,8 % en glissement annuel en mai, selon les données, en baisse par rapport à la hausse de 8,4 % enregistrée en avril.

Par ailleurs, les dépenses des ménages japonais ont augmenté en avril pour la première fois en 14 mois, selon des données officielles publiées vendredi, alors que les salaires augmentent au rythme le plus rapide depuis trois décennies.

Le chiffre a augmenté de 0,5 % en glissement annuel, avec plus d'argent dépensé pour l'éducation, les vêtements et le transport, y compris les voitures, selon le ministère des affaires intérieures.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,2 %, le S&P 500 en légère baisse et le Nasdaq Composite en baisse de 0,1 %.

Le pétrole Brent était coté à 79,89 USD le baril tôt à Londres ce vendredi, en hausse par rapport aux 79,69 USD de la fin de journée de jeudi.

L'or était coté à 2 376,70 USD l'once, contre 2 374,90 USD.

Dans le calendrier économique de vendredi, il y a le PIB et le chômage de la zone euro. Plus tard dans la journée, il y aura les emplois non agricoles et les stocks de gros aux États-Unis.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

