Le London Stock Exchange Group (LSEG) a reculé après qu'un consortium d'investisseurs a vendu des actions de l'opérateur de marché, tandis qu'Experian a baissé à la suite de ses prévisions annuelles peu encourageantes.

Les actions de London Stock Exchange Group ont baissé de 4,2% après que la société américaine de rachat Blackstone et Thomson Reuters ont vendu des actions de l'opérateur du marché financier pour une valeur d'environ 2,7 milliards de livres (3,41 milliards de dollars), selon la banque Barclays.

Le secteur des services financiers a reculé de 1 %, tandis que l'indice FTSE 100 a perdu 0,2 %.

Experian Plc a chuté de 4,7 % après que la société britannique de données sur le crédit ait prévu une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 4 % et 6 %, alors que les analystes s'attendaient à une croissance de 5,8 %.

Le FTSE 250 a reculé de 0,4 %, la prudence restant de mise, les investisseurs se concentrant sur les négociations aux États-Unis concernant le relèvement de la limite de la dette afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique.

British Land Co Plc a baissé de 3 % après que la société a fait état d'une baisse de ses évaluations immobilières, alors que les coûts d'emprunt élevés et les inquiétudes économiques plus générales ont pesé sur le sentiment.