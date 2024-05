(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en légère hausse lundi, faisant une pause après la récente série de records, alors que les investisseurs se tournent vers les chiffres clés de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 9,34 points, soit 0,1%, à 8 441,86. Le FTSE 250 était en hausse de 14,63 points, 0,1%, à 20 660,01, et l'AIM All-Share était en hausse de 4,37 points, 0,1%, à 4 590,66.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 843,82, le Cboe UK 250 a légèrement augmenté à 17941,39, et le Cboe Small Companies a progressé de 0,2% à 16146,68.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré : "Le FTSE 100 s'est un peu calmé après son rallye record, en restant stable dans les premiers échanges. Les actions londoniennes peuvent être largement en attente en ce début de semaine, mais cette pause fait suite à un mois de hausse fulgurante, l'indice des valeurs vedettes s'étant envolé. Une certaine prudence s'installe à nouveau, alors que l'on craint que les taux d'intérêt élevés ne se maintiennent plus longtemps aux États-Unis, avec la publication de l'indice des prix à la consommation attendu cette semaine.

Le principal point d'intérêt pour les investisseurs cette semaine sera les chiffres de l'inflation américaine de mercredi, qui informeront probablement les attentes du marché sur les réductions potentielles des taux d'intérêt américains.

Selon le consensus cité par FXStreet, les prix à la consommation devraient avoir augmenté de 3,4 % par an en avril, ce qui représente un léger ralentissement par rapport aux 3,5 % enregistrés en mars.

"Si c'est le cas, les investisseurs pourraient pousser un soupir de soulagement et se réjouir des nouvelles favorables des autres banques centrales. Nous verrions alors l'euro et la livre sterling accroître leurs gains par rapport au dollar, les rendements se détendre et les marchés boursiers surfer sur une nouvelle vague d'optimisme. Mais si les chiffres surprennent à la hausse pour le quatrième mois consécutif, il sera difficile de contenir les faucons de la Fed", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Les marchés entendront également Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, mardi, et Philip Jefferson, vice-président, lundi.

La livre était cotée à 1,2525 USD tôt ce lundi à Londres, contre 1,2513 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'établissait à 1,0771 dollar, contre 1,0769 dollar. Face au yen, le dollar s'échangeait à 155,87 yens, en baisse par rapport à 155,87 yens.

Dans le FTSE 100, Diploma a grimpé de 7,1 % après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles, suite à la publication de résultats semestriels solides.

Le fournisseur de produits et de services techniques spécialisés a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 9,5 % par an pour atteindre 638,3 millions de livres sterling au cours des six mois précédant le 31 mars, contre 582,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a légèrement diminué, passant de 78,7 millions de livres sterling à 77,8 millions de livres sterling.

Pour l'ensemble de l'exercice, Diploma prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant d'environ 16 %, dont 6 % de croissance organique et 10 % provenant d'acquisitions. L'entreprise prévoit également une amélioration de sa marge d'exploitation à 20,5 %, alors qu'elle s'attendait précédemment à ce qu'elle soit conforme à l'exercice 2023, à savoir 19,7 %.

"Nous avons réalisé un nouveau premier semestre solide avec une bonne croissance organique tirée par les volumes dans un environnement de marché plus difficile. Notre dynamique est encourageante à l'aube du second semestre, ce qui justifie la révision à la hausse de nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a déclaré le directeur général Johnny Thomson.

En tête des baisses, on trouve BAE Systems, qui a perdu 2,1 %, après que Bank of America a rétrogradé l'action de "acheter" à "neutre".

Anglo American a augmenté de 0,1 %.

Bloomberg a rapporté que les actionnaires poussent la société à accélérer la publication de son plan de redressement alors que le mineur de 107 ans cherche à présenter une alternative à l'offre publique d'achat de BHP Group Ltd.

Anglo revoit ses activités depuis la mi-2023, en examinant chaque mine de son portefeuille pour aider à remodeler une entreprise qui a pris du retard sur ses concurrents ces dernières années, selon le rapport.

Anglo pourrait dévoiler sa stratégie dès la semaine prochaine, a suggéré Bloomberg, lorsque les principaux patrons du secteur minier mondial participeront à la conférence annuelle de Bank of America à Miami.

Dans le FTSE 250, Victrex a chuté de 3,0 % après avoir fait état d'une performance plus faible au cours de la période intermédiaire qui s'est achevée le 31 mars.

Le fournisseur de polymères à haute performance a déclaré que les revenus ont chuté de 14% en glissement annuel, passant de 162,2 millions de livres sterling à 139,3 millions de livres sterling, alors que les volumes de vente ont chuté de 11% à 1 737 tonnes. Le bénéfice avant impôt a chuté de 92 %, passant de 39,1 millions de livres sterling à 3,3 millions de livres sterling, les marges ayant été affectées par les niveaux de stocks élevés et le récent déstockage dans l'industrie parmi les clients du secteur des appareils médicaux, ainsi que par une plus faible utilisation des actifs.

Sur le marché AIM de Londres, Mission Group a augmenté de 5,6 % après avoir confirmé la réception d'une proposition de rachat conditionnel non sollicitée de la part de Brave Bison Group, société de technologie et de publicité numérique également cotée sur le marché AIM.

Brave Bison a chuté de 2,4 %.

Mission a déclaré que l'offre potentielle de Brave Bison portait sur l'ensemble des actions, avec un ratio d'échange de 11,5 actions de Brave Bison pour chaque action de Mission.

Mission a déclaré que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité l'offre potentielle la semaine dernière, la qualifiant d'"opportuniste" et de sous-évaluant de manière significative la société.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,7 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en légère hausse.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,3 %, l'indice S&P 500 de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite en légère baisse.

Le pétrole Brent était coté à 82,85 USD le baril tôt à Londres lundi, en baisse par rapport aux 83,66 USD de vendredi.

L'or était coté à 2 350,03 USD l'once contre 2 362,94 USD.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

