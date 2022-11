Le blue-chip FTSE 100 a augmenté de 0,4 %, touchant un nouveau sommet de deux mois. Les valeurs énergétiques ont grimpé de 1,5 %, les prix du pétrole brut ayant progressé après la publication de données montrant une réduction plus importante que prévu du volume de pétrole brut aux États-Unis. [O/R]

Les minières ont grimpé de 2,0 %, prolongeant la reprise de mardi.

Les marchés asiatiques et européens sont restés stables, les investisseurs attendant la publication du procès-verbal de la réunion de novembre de la Fed, dans l'espoir que la banque centrale s'oriente vers des hausses de taux d'intérêt plus faibles.

Une estimation rapide de l'activité commerciale du Royaume-Uni en novembre est attendue à 9 h 30 GMT. Les chiffres devraient indiquer une contraction, frappée par une inflation vertigineuse et une crise du coût de la vie.

Les valeurs moyennes du FTSE 250 axées sur le marché intérieur ont perdu 0,3 %, Johnson Matthey perdant 7,2 % après que le fabricant de produits chimiques a annoncé un bénéfice semestriel légèrement inférieur.

Pets at Home a perdu 3,1 % après que le plus grand détaillant britannique de produits pour animaux de compagnie a annoncé un bénéfice semestriel inférieur, en raison d'une hausse des coûts de transport et d'énergie dans un contexte d'inflation croissante.