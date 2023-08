L'indice britannique FTSE 100 a ouvert en hausse lundi, rebondissant sur les plus bas de six semaines atteints lors de la séance précédente, aidé par une hausse des actions du secteur de l'énergie, mais les actions des moyennes capitalisations ont chuté, les constructeurs de maisons ayant été entraînés vers le bas par des données et des bénéfices industriels décevants.

L'indice FTSE 100 a augmenté de 0,2% à 0714 GMT. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 a perdu 0,2 %, l'indice du secteur de l'immobilier ayant chuté de 2,9 %.

Les données du site web Rightmove ont montré que les prix demandés pour les maisons en Grande-Bretagne ont fortement chuté ce mois-ci, car la hausse des coûts hypothécaires a poussé les vendeurs à revoir à la baisse leurs attentes quant au prix qu'ils peuvent obtenir pour leurs propriétés.

Il s'agit de la plus forte baisse mensuelle pour le mois d'août depuis 2018 et d'une baisse deux fois plus importante que la baisse estivale habituelle.

Crest Nicholson a chuté de 14,4 % après que le constructeur de maisons a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

Les actions du secteur du pétrole et du gaz ont augmenté de 1,0 % sur un rebond des prix du pétrole, alors que l'offre mondiale se resserre avec la baisse des exportations de l'Arabie saoudite et de la Russie. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)