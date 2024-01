(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse mardi, après que de nouvelles données aient montré que l'inflation des prix des produits alimentaires au Royaume-Uni s'est ralentie en janvier.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 36,35 points, soit 0,5%, à 7 669,09. Le FTSE 250 était en hausse de 67,77 points, 0,4%, à 19 378,93, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,40 points, 0,2%, à 751,68.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5 % à 765,99, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4 % à 16 824,78, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,9 % à 14 790,61.

Le calendrier économique de cette semaine prévoit que la Réserve fédérale américaine annonce sa dernière décision sur les taux d'intérêt mercredi à 1900 GMT, suivie par la Banque d'Angleterre jeudi à 1200 GMT. Les deux banques centrales devraient maintenir leurs taux d'intérêt.

Avant cela, les investisseurs digéreront les nouvelles selon lesquelles l'inflation des prix des magasins au Royaume-Uni a chuté en janvier à son taux le plus bas depuis mai 2022, les détaillants ayant offert de fortes réductions pour attirer les clients.

Selon l'indice des prix des magasins du British Retail Consortium-NielsenIQ, les prix des magasins ont baissé en janvier pour atteindre 2,9 % de plus qu'il y a un an, contre 4,3 % en décembre et en dessous de la moyenne sur trois mois de 3,9 %.

Le BRC a déclaré que cette baisse était "une bonne nouvelle pour la boisson du matin", car le prix du thé et du lait a diminué, tandis que l'alcool est resté plus cher en raison de l'augmentation des droits de douane.

Par ailleurs, les chiffres de Kantar montrent que les consommateurs britanniques ont continué à rechercher les bonnes affaires lors de leurs achats dans les supermarchés en janvier.

Kantar a déclaré que les ventes de produits alimentaires au cours des 12 semaines précédant le 21 janvier ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 35,85 milliards de livres sterling, contre 33,97 milliards de livres sterling l'année précédente.

L'inflation annuelle des prix des produits alimentaires en janvier a légèrement diminué pour atteindre 6,8 %, contre un chiffre révisé de 6,9 % en décembre, qui avait d'abord été estimé à 6,7 %.

"Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'impact que la crise maritime de la mer Rouge pourrait avoir sur le coût des marchandises, mais l'histoire dans les allées de l'épicerie en janvier concerne davantage la bataille entre les supermarchés pour offrir le meilleur rapport qualité-prix, plutôt que la géopolitique", a déclaré Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et de l'analyse des consommateurs chez Kantar.

Les cours des actions des supermarchés ont été mitigés mardi, à la suite de ces données. Tesco a perdu 0,1 %, mais Sainsbury's a augmenté de 0,4 % et Ocado a progressé de 0,1 %.

La livre était cotée à 1,2689 USD tôt ce mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2675 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0821 USD, en hausse par rapport à 1,0802 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,48 yens, en baisse par rapport à 147,72 yens.

Dans le FTSE 100, WPP a augmenté de 6,6 %.

WPP a annoncé la prochaine phase de sa stratégie visant à saisir les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, afin de "maximiser le potentiel de la transformation créative et d'assurer une croissance plus rapide, des marges plus élevées et une meilleure génération de trésorerie."

Il a également déclaré qu'il s'attendait à ce que les résultats de 2023 soient conformes aux prévisions. Les résultats seront publiés le 22 février.

Le directeur général Mark Read a déclaré : "Les trois dernières années ont démontré le pouvoir des marques, de la créativité et de l'investissement dans le marketing pour stimuler la croissance des clients et créer une valeur significative. Les études montrent que les entreprises qui possèdent les marques les plus fortes sont celles qui rapportent le plus à leurs actionnaires".

Diageo a perdu 3,4 %, ce qui le place en queue de peloton de l'indice FTSE 100.

Le brasseur et distillateur londonien, qui possède des marques telles que Guinness et Baileys, a déclaré que son chiffre d'affaires avait baissé de 2,8 % au cours du semestre clos le 31 décembre, passant de 15,61 milliards de dollars l'année précédente à 15,18 milliards de dollars. Le bénéfice avant impôt a chuté de 15 %, à 3,08 milliards de dollars, contre 3,61 milliards de dollars l'année précédente.

Diageo a toutefois augmenté son dividende de 5,0 %, à 40,50 cents US, contre 38,57 cents.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le taux de croissance organique du chiffre d'affaires net au second semestre "s'améliore progressivement" par rapport au taux de croissance du premier semestre. "En Europe, en Asie-Pacifique et en Afrique, nous prévoyons une croissance continue au second semestre, tout en reconnaissant que la volatilité macroéconomique et l'incertitude des consommateurs persisteront probablement", a-t-elle ajouté.

Au sein de l'indice FTSE 250, Auction Technology a fait un bond de 13 %.

Auction Technology a déclaré avoir commencé son exercice financier conformément aux attentes, avec un chiffre d'affaires total en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, à 43,9 millions de dollars, au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 décembre. L'opérateur de vente aux enchères en ligne basé à Londres a déclaré que cette croissance a été "stimulée par la forte croissance continue des services à valeur ajoutée compensant la dynamique plus large du marché dans la valeur brute de la marchandise".

L'entreprise allemande Delivery Hero a perdu 6,2 % à Francfort.

Le mardi en fin de journée, il a déclaré avoir vendu la totalité de sa participation de 4,5 % dans la société britannique de livraison de repas Deliveroo, ce qui lui a permis de lever 76,8 millions de livres sterling.

La plateforme de livraison basée à Berlin a déclaré qu'environ 68 millions d'actions Deliveroo ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels à 1,13 GBP par action. Les actions Deliveroo ont chuté de 5,5 % à 115,20 pence.

Delivery Hero a déclaré qu'il n'avait plus d'actions Deliveroo, ajoutant que la cession montrait son "engagement à une allocation de capital disciplinée".

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 1,8 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 2,3 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,6 %, l'indice S&P 500 de 0,8 % et l'indice Nasdaq Composite de 1,1 %

Le pétrole Brent était coté à 81,59 USD le baril tôt à Londres ce mardi, en baisse par rapport aux 82,01 USD de lundi. L'or était coté à 2 037,20 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 026,77 USD.

A venir sur le calendrier économique de mardi, il y a les données du PIB de la zone euro à 1000 GMT, ainsi que la confiance des consommateurs et les données sur le sentiment économique.

De l'autre côté de l'Atlantique, il y a l'indice des prix de l'immobilier américain et les données sur la confiance des consommateurs.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

