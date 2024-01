(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse mercredi, avec les grandes capitalisations minières surperformant sur les nouvelles des mesures de relance de la Chine.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 38,21 points, soit 0,5%, à 7.523,94. Le FTSE 250 était en hausse de 85,94 points, 0,5%, à 19 078,56, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,37 points, 0,2%, à 740,29.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4% à 751,62, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 16 517,35, et le Cboe Small Companies était stable à 14 866,41.

Le dollar s'est affaibli par rapport aux principales devises dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2714 USD tôt mercredi, plus haut que les 1,2660 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0876 USD, plus haut que 1,0835 USD. Face au yen, le dollar est coté à 147,69 yens, en baisse par rapport à 148,54 yens.

Dans le FTSE 100, les mineurs ont été les plus performants, alors que les fonctionnaires chinois ont annoncé des mesures de relance, et ont déclaré qu'il y aurait plus de soutien pour le secteur de l'immobilier en difficulté dans le pays qui sera révélé jeudi.

Endeavour Mining a bondi de 6,8 %, Anglo American de 4,1 %.

Fresnillo a augmenté de 3,3 % après avoir publié ses données de production pour le quatrième trimestre.

L'exploitant de mines d'or et d'argent au Mexique a déclaré que la production annuelle d'équivalent argent était conforme aux prévisions de 105,1 millions d'onces, l'or, le plomb et le zinc se situant également dans les fourchettes prévues. La production d'argent a augmenté de 4,7% en glissement annuel, suite à la montée en puissance de Juanicipio et à l'augmentation de la teneur du minerai dans la veine San Julian, mais elle est restée inférieure aux attentes.

Rio Tinto a augmenté de 1,7 %.

Le mineur a déclaré avoir été informé par les autorités qu'un avion transportant ses employés s'était écrasé alors qu'il se rendait à la mine Diavik, près de Forth Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. L'accident a fait des victimes, a déclaré Rio Tinto.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et nous les aiderons de toutes les manières possibles à découvrir exactement ce qui s'est passé", a déclaré le directeur général Jakob Stausholm.

Séparément, Rio Tinto a déclaré qu'il avait accepté d'acheter toute l'électricité du parc solaire Upper Calliope de 1,1 gigawatt pour fournir de l'énergie renouvelable à ses opérations de Gladstone.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,0 %.

Le fournisseur néerlandais de machines à fabriquer des puces ASML a bondi de 6,1 % à Amsterdam, après des résultats annuels solides.

Dans le FTSE 250 de Londres, easyJet a augmenté de 5,1 %.

La compagnie aérienne à bas prix a déclaré avoir réduit ses pertes au cours des trois derniers mois de l'année 2023, malgré un impact de 40 millions de livres sterling dû au conflit Hamas-Israël.

easyJet a enregistré une perte avant impôts de 126 millions de livres sterling entre octobre et décembre de l'année dernière, contre 133 millions de livres sterling au cours de la même période en 2022. Le nombre de passagers a augmenté de 14 % en glissement annuel.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle s'attendait à subir un "impact direct de 40 millions de livres sterling" au cours des six mois allant jusqu'à la fin du mois de mars en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.

Michael Hewson de CMC Markets UK a commenté : "easyJet holidays s'est distinguée en réussissant à plus que doubler ses bénéfices, passant de 13 millions de livres sterling à 30 millions de livres sterling. Bien que cette amélioration soit bienvenue, elle sert à masquer une perte plus importante dans le reste de l'entreprise."

abdrn a chuté de 3,2 %

La société d'investissement a annoncé un nouveau programme de transformation visant à réaliser des économies de coûts annualisées d'au moins 150 millions de livres sterling d'ici la fin de l'année prochaine. Le programme comprendra la suppression de plusieurs niveaux de gestion, l'augmentation de la portée du contrôle, des gains d'efficacité dans les domaines de l'externalisation et de la technologie, ainsi que la réduction des frais généraux dans les fonctions du groupe et les services d'appui. Alors que la plupart des économies proviendront des coûts non liés au personnel, l'abdrn s'attend à supprimer environ 500 postes.

À la fin du second semestre 2023, les actifs gérés et administrés ont diminué pour atteindre 494,9 milliards de livres sterling, contre 495,7 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin. Dans le même temps, les sorties nettes de capitaux ont augmenté pour atteindre 12,4 milliards de livres sterling au second semestre, contre 5,2 milliards de livres sterling au premier semestre.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en demi-teinte, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,3 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,3 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 0,4 %.

Netflix a bondi de 8,7 % dans les échanges après les heures de bureau.

Le service de diffusion en continu a fait état d'une forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, d'une marge d'exploitation supérieure aux prévisions et d'un nombre record d'abonnés. Malgré les récentes hausses de prix, Netflix a déclaré que le nombre d'abonnés au service de streaming payant a augmenté d'environ 13 % pour atteindre 260,28 millions, contre 230,75 millions l'année précédente, avec 13,12 millions d'ajouts nets au cours du trimestre, soit le plus grand nombre d'abonnés jamais enregistré au quatrième trimestre.

"L'interdiction du partage des mots de passe a été une aubaine pour l'entreprise. La seule chose qu'ils regrettent est de ne pas y avoir pensé plus tôt", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

En Asie, mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,8 %.

Le secteur privé japonais est revenu en territoire d'expansion, selon les dernières données d'enquête. L'indice flash des directeurs d'achat de la banque Jibun a augmenté à 51,1 points en janvier par rapport à l'indice neutre de 50,0 de décembre. Le PMI flash des services est passé de 51,5 à 52,7, tandis que le PMI flash de l'industrie manufacturière a légèrement augmenté, passant de 47,9 à 48,0.

"Bien que modeste, le taux de croissance est le plus élevé depuis septembre. Les prestataires de services ont continué à montrer la voie avec une augmentation plus forte de l'activité commerciale, l'expansion se renforçant pour atteindre son plus haut niveau depuis quatre mois. Les fabricants ont quant à eux signalé une huitième détérioration consécutive des conditions d'exploitation, qui s'est néanmoins atténuée par rapport à celle observée en décembre", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 1,8 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 3,5 %.

La Chine a déclaré qu'elle réduirait le mois prochain le montant que les banques doivent détenir en réserve afin de stimuler les prêts, ont rapporté les médias d'État. Cette décision intervient alors que la deuxième économie mondiale est confrontée à de nombreux vents contraires, notamment une crise prolongée dans le secteur immobilier, une consommation intérieure morose et un affaiblissement de la demande étrangère.

Cette mesure fournira "1 000 milliards de yuans, soit 140 milliards de dollars, de liquidités au marché", a ajouté la banque centrale.

Le gouverneur de la banque centrale a également déclaré mercredi que d'autres mesures visant à soutenir le secteur immobilier en difficulté du pays seraient annoncées demain.

Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,1%.

L'or était coté à 2 029,09 USD l'once tôt mercredi, en légère hausse par rapport aux 2 023,60 USD de mardi. Le pétrole Brent s'échangeait à 79,87 USD le baril, un peu moins que les 79,92 USD.

A venir dans le calendrier économique de mercredi, il y aura des PMI flash de la zone euro, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

