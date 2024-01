(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a terminé avec un léger gain vendredi, mais a enregistré sa troisième perte hebdomadaire consécutive, alors que les investisseurs ont réduit leurs paris sur la réduction des taux d'intérêt américains sur la base de données récentes robustes.

La tiédeur des ventes au détail au Royaume-Uni a ramené l'attention sur la Banque d'Angleterre. La baisse des ventes a renforcé les attentes de réduction des taux d'intérêt pour le mois de mai, après que les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, aient jeté le doute sur cette perspective.

L'indice FTSE 100 n'a gagné que 2,84 points pour atteindre 7 461,93 points. L'indice FTSE 250 a perdu 73,79 points, soit 0,4 %, à 18 874,25 points, passant en territoire négatif après un début de journée positif. L'AIM All-Share a perdu 4,55 points, soit 0,6%, à 736,46.

Sur la semaine, le FTSE 100 a perdu 2,1 %, sa troisième perte hebdomadaire consécutive. Le FTSE 250 a perdu 1,7 %. L'AIM All-Share a également perdu 1,7 %.

Le Cboe UK 100 a progressé de 745,81 points, le Cboe UK 250 a baissé de 0,7 % à 16 295,89 points, tandis que le Cboe Small Companies a progressé de 0,1 % à 14 904,25 points.

À New York, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont tous deux progressé de 0,5 %. Le Nasdaq Composite était en hausse de 0,7 %.

En Europe, le CAC 40 à Paris a perdu 0,4 % et le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,1 %.

La livre était cotée à 1,2669 USD vendredi en fin de journée à Londres, en baisse par rapport à 1,2687 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi.

L'affaiblissement de la livre a contribué à protéger le FTSE 100 des baisses observées dans d'autres indices de référence européens de premier ordre.

La livre sterling a chuté en réponse à de mauvaises données britanniques.

Selon l'Office for National Statistics, les volumes de vente au détail ont connu leur plus forte baisse mensuelle depuis janvier 2021, en raison des restrictions imposées par le Covid-19. Cela a été un choc pour le marché, qui ne s'attendait qu'à une légère baisse.

Les ventes au détail ont chuté de 3,2 % en décembre par rapport à novembre, ce qui est bien inférieur au consensus du marché. Une baisse mensuelle de 0,5 % était prévue, selon FXStreet. En novembre, les ventes au détail avaient augmenté de 1,4 % par rapport à octobre.

Les signes d'une économie nationale chancelante ont contribué à raviver l'espoir que la Banque d'Angleterre pourrait être plus rapide à commencer à réduire les taux.

"Pour les marchés, la baisse des ventes au détail annule une partie de la réévaluation de la baisse des taux de mai qui s'est produite après la hausse surprise de l'inflation de l'IPC mercredi. Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets, a commenté.

L'euro se situait à 1,0884 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers européens vendredi, en hausse par rapport à 1,0853 USD jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,18 yens, en hausse par rapport à 148,11 yens.

La Banque centrale européenne et la Banque du Japon annoncent toutes deux leurs décisions en matière de taux d'intérêt la semaine prochaine.

Les analystes d'ING ont commenté : "En bref, nous pensons que la présidente [Christine] Lagarde et ses collègues ne sont pas aussi obsédés par l'évaluation optimiste du marché que beaucoup le pensent, et qu'ils préfèrent s'en tenir à une pure dépendance aux données et éviter de donner des indications plutôt que de concentrer leurs efforts sur une baisse des taux. En d'autres termes, ne vous attendez pas à un changement significatif dans le langage de la BCE ce mois-ci".

La décision de la BoJ intervient à la suite de la baisse des données sur l'inflation japonaise.

Les prix dans la troisième économie mondiale, à l'exclusion des aliments frais volatils, ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel en décembre, contre 2,5 % le mois précédent. Ce chiffre est conforme aux attentes du marché et s'inscrit dans une tendance générale de ralentissement de l'inflation au cours de l'année écoulée, en baisse par rapport aux 4,2 % enregistrés en janvier 2023.

Le taux global est passé de 2,8 % à 2,6 %.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a commenté : "Lors de sa réunion de janvier, les économistes de Tokyo s'attendent à ce que la Banque du Japon maintienne ses politiques de contrôle de la courbe des taux et de taux négatifs à court terme. Le scénario catastrophe est donc une modification de la CCJ. L'inflation devrait ralentir en janvier. Par conséquent, l'approche prudente de la BoJ devrait prévaloir, surtout après le récent tremblement de terre."

À Londres, les actions de 4imprint ont bondi de 12 %. L'entreprise londonienne de commercialisation et de distribution de produits promotionnels prévoit un chiffre d'affaires de 1,33 milliard USD pour 2023, soit une hausse de 16 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,14 milliard USD enregistré l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt pour 2023 devrait être d'au moins 140 millions USD, contre 104 millions USD et légèrement supérieur au haut de la fourchette actuelle des prévisions des analystes.

"D'excellents progrès ont été réalisés par le groupe au cours de l'année 2023, ce qui a donné lieu à une solide performance financière pour l'année", a déclaré 4imprint.

Ailleurs, certaines actions ont été stimulées par des fusions-acquisitions.

Wincanton a bondi de 48 %.

Le fournisseur de services logistiques basé dans le Wiltshire, en Angleterre, a accepté les termes d'une offre publique d'achat en espèces recommandée par CEVA Logistics UK, une filiale de CMA CGM, une société de transport maritime et de logistique basée à Marseille, en France. L'offre s'élève à 450 pence par action, ce qui valorise Wincanton à 566,9 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée, avec une valeur d'entreprise incluant la dette d'environ 764,9 millions de livres sterling.

Custodian Property Income a chuté de 13 %, tandis qu'abrdn Property Income a bondi de 11 % après l'annonce par le duo d'un rapprochement visant à créer une société d'investissement immobilier dont les actifs combinés s'élèveront à 1,0 milliard de livres sterling.

Les actionnaires d'abrdn Property Income recevront 0,78 nouvelle action de Custodian Property Income pour chaque action détenue. Sur la base du cours de clôture de l'action Custodian jeudi, soit 79,6 pence, l'opération valorise les actions d'abrdn Property Income à 62,1 pence et l'ensemble de la société à 237 millions de livres sterling.

Big Technologies a chuté de 16 %. L'entreprise de technologie de surveillance à distance des personnes a présenté des perspectives quelque peu sombres pour 2024.

Elle a averti que les revenus d'un contrat de l'un de ses plus gros clients basés en Colombie prendront probablement fin au cours du premier semestre. Cependant, de nouveaux contrats remportés récemment compenseront en partie la perte potentielle.

Au cours du second semestre 2023, l'entreprise a intensifié ses efforts de développement commercial aux États-Unis, les coûts associés étant susceptibles de réduire les marges bénéficiaires d'exploitation aux États-Unis jusqu'à ce que l'entreprise réalise de nouvelles ventes.

L'investissement est susceptible d'accélérer la croissance des ventes à moyen terme. Par conséquent, l'entreprise prévoit que les ventes seront "au moins" en ligne avec 2023. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires pour 2023 soit d'environ 55 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 50,2 millions de livres sterling et en ligne avec le consensus du marché.

Le pétrole Brent était coté à 79,06 USD le baril en fin de journée vendredi à Londres, en hausse par rapport à 78,61 USD en fin de journée jeudi. L'or était coté à 2 035,35 USD l'once, contre 2 015,55 USD.

"L'or se négocie un peu plus haut à la fin de la semaine après avoir rebondi sur les 2 000 USD un jour plus tôt. Le métal jaune a été tiré vers le bas par des attentes légèrement plus faibles pour les réductions de taux cette année et un manque de données qui pourraient retourner les choses en sa faveur. Les chiffres que nous avons vus depuis le début de l'année ont été bons, mais il en faut plus pour maintenir l'enthousiasme avec lequel les marchés ont terminé 2023", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

"Les prix du pétrole sont stables aujourd'hui après une nouvelle semaine agitée mais finalement consolidée", a poursuivi M. Erlam. "Alors que le prix du brut reste sensible aux événements au Moyen-Orient, comme nous l'avons vu ces deux dernières semaines, le marché du pétrole reste bien équilibré, ce qui explique pourquoi nous ne voyons pas les prix augmenter. Les perturbations de l'offre restent un risque à la hausse, mais il existe également des risques à la baisse, notamment en ce qui concerne l'économie mondiale et l'unité de l'Opep+".

Le calendrier économique de lundi prévoit une décision sur les taux d'intérêt de la Banque populaire de Chine dans la nuit.

Le calendrier des entreprises locales comprend une déclaration de l'agence de publicité S4 Capital.

