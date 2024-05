(Alliance News) - Le FTSE 100 était en hausse jeudi après-midi, après que la Banque d'Angleterre ait maintenu le taux d'intérêt de référence du Royaume-Uni à 5,25 %, bien qu'avec un vote divisé qui encourage les attentes de réduction de taux.

Threadneedle Street a maintenu le taux bancaire à son plus haut niveau depuis 16 ans pour la sixième réunion consécutive. Toutefois, deux membres de son comité de politique monétaire se sont prononcés en faveur d'une baisse de 25 points de base. Sept membres, dont le gouverneur Andrew Bailey, se sont prononcés en faveur d'un maintien.

La livre sterling était cotée à 1,2458 USD à la mi-journée jeudi, en baisse par rapport à 1,2495 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, et en baisse par rapport à 1,2488 USD juste avant la décision de la BoE.

La BoE a déclaré : "L'inflation globale de l'IPC a continué à baisser, en partie en raison des effets de base et des effets externes des prix des biens. L'orientation restrictive de la politique monétaire pèse sur l'activité de l'économie réelle, entraîne un relâchement du marché du travail et pèse sur les pressions inflationnistes. Les principaux indicateurs de la persistance de l'inflation se modèrent globalement comme prévu, même s'ils restent élevés".

L'indice FTSE 100 était en hausse de 37,96 points, soit 0,5 %, à 8 392,01 points. Le FTSE 250 était en hausse de 37,15 points, soit 0,2 %, à 20 529,14, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,43 points, soit 0,3 %, à 782,26.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 838,19, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 17 806,89, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,5% à 16 076,45.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en légère baisse, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %, atteignant un niveau record.

L'euro s'échangeait à 1,0736 USD à la mi-journée jeudi, en baisse par rapport à 1,0749 USD mercredi soir. Face au yen, le dollar s'échangeait à 155,90 yens contre 155,55 yens.

Dans le FTSE 100, BAE Systems a augmenté de 0,7%.

Le fabricant de matériel aérospatial et de défense a déclaré que le chiffre d'affaires était conforme aux attentes, soutenu par l'augmentation des dépenses de défense.

Dans une déclaration précédant son assemblée générale annuelle, le directeur général Charles Woodburn a déclaré : "La performance opérationnelle continue d'être forte et notre carnet de commandes ainsi que les programmes en cours soulignent notre confiance dans notre modèle de création de valeur à long terme".

BAE Systems a déclaré que ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 restaient inchangées. Il s'attend à une croissance des ventes en 2024 de 10 à 12 % par rapport à 25,28 milliards de livres sterling en 2023, et à une croissance du bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts de 11 à 13 % par rapport à 2,68 milliards de livres sterling. Le bénéfice sous-jacent par action devrait augmenter de 6 à 8 % par rapport à 63,2 pence en 2023.

Dans le FTSE 250, Harbour Energy a augmenté de 6,9 %.

La société pétrolière et gazière a déclaré que la production du premier trimestre s'élevait en moyenne à 172 000 barils d'équivalent pétrole par jour, en baisse par rapport aux 202 000 barils de l'année précédente.

Elle a proposé un dividende final de 13 cents US, en hausse par rapport aux 12 cents de l'année précédente, conformément à sa politique de dividende annuel de 200 millions USD et représentant une croissance d'environ 9 % par rapport à l'année précédente.

Linda Cook, présidente-directrice générale de Harbour Energy, a commenté l'événement : "Au cours du premier trimestre, nous avons continué à mener des opérations sûres et responsables, à maximiser la valeur de notre base de production au Royaume-Uni et à faire avancer nos projets de croissance organique. Dans le même temps, nous avons fait des progrès significatifs vers la finalisation de l'acquisition de Wintershall Dea, qui transformera notre portefeuille et la structure de notre capital et soutiendra un rendement amélioré et durable pour les actionnaires".

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Avon Protection a progressé de 2,9 %.

La société d'équipements de protection individuelle a déclaré avoir remporté un contrat du ministère britannique de la défense d'une valeur de 38 millions de livres sterling pour la fourniture continue de respirateurs d'usage général et de l'assistance en service associée.

Le contrat est d'une durée de quatre ans, avec cinq périodes d'option supplémentaires de 12 mois.

Sur le marché AIM de Londres, Robinson a fait un bond de 20 %.

Le fabricant d'emballages en plastique et en carton a déclaré être en "discussions avancées" sur la nomination d'un nouveau directeur général, après un "processus de recherche approfondi avec une agence de recrutement de premier plan".

En août de l'année dernière, l'entreprise a annoncé qu'Helene Roberts démissionnerait de son poste de PDG en septembre, et que Sara Halton, directrice non exécutive indépendante, assurerait l'intérim pendant que l'entreprise chercherait un nouveau PDG.

Entre-temps, dans une mise à jour commerciale, Robinson a déclaré que la dynamique qu'elle a connue au cours du second semestre 2023 s'est poursuivie en 2024.

Les volumes de vente des quatre premiers mois de 2024 sont en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente. Avec l'effet des prix de vente et des mouvements de change, le chiffre d'affaires total est en hausse de 8%.

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice de 2024 soient supérieurs à ceux de 2023 et aux attentes actuelles du marché.

À New York, les actions ont été annoncées en baisse. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont chacun baissé de 0,1 % et le Nasdaq Composite de 0,2 %.

Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 84,22 USD à la mi-journée, jeudi, en hausse par rapport aux 83,48 USD de la fin de la journée de mercredi.

Deux hauts responsables israéliens ont critiqué le président américain Joe Biden pour avoir menacé d'interrompre certaines livraisons d'armes à Israël si ce dernier envahissait la ville de Rafah, surpeuplée, à Gaza.

Israël a défié les objections internationales en envoyant des chars et en menant des "raids ciblés" dans les zones orientales de Rafah.

Il affirme que Rafah abrite les derniers bataillons du Hamas, mais que la ville, située à la frontière avec l'Égypte, est également bondée de civils palestiniens déplacés.

"S'ils entrent dans Rafah, je ne fournirai pas les armes qui ont été utilisées pour traiter les villes", a déclaré M. Biden à CNN, dans sa mise en garde la plus sévère adressée à Israël depuis le début de la guerre.

"Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes", a ajouté M. Biden. "C'est tout simplement inacceptable.

L'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Gilad Erdan, a déclaré que les commentaires de M. Biden seraient interprétés par les ennemis d'Israël, l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, comme "quelque chose qui leur donne l'espoir de réussir".

L'or était coté à 2 310,71 USD l'once à la mi-journée jeudi, en baisse par rapport aux 2 317,69 USD de mercredi.

A venir dans le calendrier économique de jeudi, les derniers chiffres du chômage américain sont publiés à 1330 BST.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.