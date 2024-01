(Alliance News) - Les actions à Londres ont été marquées par une baisse lundi, avec l'absence de direction de Wall Street, les marchés américains étant fermés, ce qui a ajouté à l'ambiance morose.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 30,02 points, soit 0,4 %, à 7 594,91. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 3,22 points à 19 200,84 points, et l'AIM All-Share a clôturé en baisse de 1,69 points, soit 0,2 %, à 747,37 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,5 % à 758,07, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,3 % à 16 615,72, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,2 % à 15 062,74.

L'humeur baissière s'est répétée en Europe, avec un CAC 40 en baisse de 0,7 % à Paris et un DAX 40 en baisse de 0,5 % à Francfort.

Les baisses à Londres sont survenues alors que les marchés américains étaient fermés pour le Martin Luther King Jr Day et à la veille d'une semaine clé de publication de données économiques.

Joshua Mahony de Scope Markets a souligné que cette semaine voit "un déluge de données" avec en tête l'inflation britannique de mercredi.

"Les données sur les salaires attendues mardi rappellent les pressions sous-jacentes élevées ressenties par les entreprises britanniques, le chiffre de 7,3 % du salaire moyen observé la dernière fois contrastant fortement avec le chiffre de 3,9 % de l'indice des prix à la consommation de novembre, a-t-il noté.

Les marchés financiers prévoient actuellement cinq baisses de taux cette année de la part de la Banque d'Angleterre, avec un premier pivot dovish attendu lors de la réunion de mai.

Goldman Sachs s'attend à ce que le rapport de novembre sur le marché du travail de mardi montre que le taux de chômage reste à 4,2 % et que la croissance des salaires réguliers du secteur privé sur trois mois en glissement annuel se modère à 6,7 % contre 7,3 % en octobre.

Goldman pense que le rapport sur l'inflation de mercredi montrera une baisse de l'inflation des services et de l'inflation de base à 5,9 % en glissement annuel et à 4,8 % en glissement annuel, respectivement.

Compte tenu de la poursuite de la baisse de l'inflation des produits alimentaires et de l'énergie, l'inflation globale devrait s'établir à 3,6 % en glissement annuel, ce qui est nettement inférieur à la projection de 4,6 % de la Banque d'Angleterre pour le mois de novembre.

À l'avenir, compte tenu de la baisse significative des prix de l'énergie au cours des dernières semaines, Goldman s'attend maintenant à ce que l'inflation globale tombe en dessous de l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre en avril et termine l'année à 1,8 %, contre une prévision précédente de 2,4 %.

La livre était cotée à 1,2734 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en baisse par rapport à 1,2760 USD à la clôture de vendredi. L'euro se situait à 1,0950 USD à la clôture des marchés européens lundi, en baisse par rapport à 1,0971 USD à la même heure vendredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 145,77 yens, en hausse par rapport aux 144,62 yens de la fin de journée de vendredi.

La chute de l'euro s'est produite malgré le discours optimiste de Robert Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

M. Holzmann a déclaré lors d'une interview à Davos, en Suisse, où il participe au Forum économique mondial, qu'il est "beaucoup trop tôt" pour parler d'une réduction des coûts d'emprunt.

"Une fois qu'une telle date serait fixée, elle déclencherait immédiatement une dynamique que nous ne pouvons pas contrôler", a-t-il ajouté.

"Et avec toutes les connaissances dont nous disposons actuellement, il ne serait pas honnête de le faire parce que nous ne savons pas comment l'inflation va évoluer.

Dans le FTSE 100, Flutter Entertainment a été le plus grand gagnant, avec une hausse de 2,4 %, et Ocado le plus grand perdant, avec une baisse de 4,5 %. Tous deux publieront des mises à jour commerciales cette semaine, le bookmaker jeudi, et l'épicier et la société de technologie d'entreposage Ocado mardi.

Burberry a de nouveau souffert, avec des actions en baisse de 5,1 %, les analystes réagissant à l'avertissement sur les bénéfices de vendredi.

Le fabricant de produits de luxe a réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice se terminant le 30 mars à une fourchette de 410 millions à 460 millions de livres sterling. Les dernières prévisions représenteraient au pire une baisse de plus d'un tiers par rapport aux 634 millions de livres sterling réalisés au cours de l'exercice 2023.

En novembre dernier, la société avait prévu un bénéfice se situant dans le bas de la fourchette du consensus de l'époque, à savoir entre 552 et 668 millions de livres sterling.

Goldman Sachs a rétrogradé la société de "acheter" à "neutre", tandis qu'UBS, JPMorgan, Morgan Stanley et Deutsche Bank font partie de ceux qui ont abaissé leurs objectifs de prix.

Lloyds Banking Group a chuté de 2,5 % après avoir été considérée comme la banque britannique la plus touchée par l'examen du financement automobile entrepris par la Financial Conduct Authority.

Barclays a suggéré une provision potentielle de 500 millions à 1,0 milliard de livres sterling pour Lloyds, tandis que RBC Capital Markets a estimé le chiffre à 1,2 milliard de livres sterling.

Bank of America a rétrogradé Lloyds de "acheter" à "neutre".

Alors que RBC a déclaré que Lloyds pourrait subir l'impact absolu le plus important de l'examen de la FCA, Close Brothers pourrait subir l'impact relatif le plus important, soit environ 120 points de base de capital.

"Toute mesure prise ici pourrait avoir des conséquences sur la marge d'intérêt nette à venir du groupe Close Brothers, le financement des primes représentant environ 10 % du portefeuille de prêts bancaires", a déclaré RBC.

Les actions de Close Brothers ont chuté de 2,6 %.

Une autre banque en perte de vitesse a été HSBC, qui a chuté de 2,3 %, déclassée par Exane BNP de "neutre" à "sous-performance".

Les actions de Crest Nicholson ont reculé de 1,1 % après avoir revu à la baisse ses perspectives de bénéfices.

Le constructeur de maisons a déclaré qu'il avait identifié des "coûts supplémentaires" associés à son projet Brightwells Yard, Farnham, ainsi que d'autres sites hérités qui auront un impact sur les résultats.

Sur cette base, Crest Nicholson prévoit désormais un bénéfice avant impôts de 41 millions de livres sterling pour l'exercice se terminant le 31 octobre. En novembre, la société avait prévu un bénéfice avant impôts compris entre 45 millions et 50 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 octobre, après avoir prévu 50 millions de livres sterling en août. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré un bénéfice avant impôts de 137,8 millions de livres sterling.

Sur l'AIM, Fevertree Drinks a fait un bond de 4,9 %, soutenu par les commentaires positifs de Liberum Securities.

Le courtier a relevé le fabricant de boissons basé à Londres de "hold" à "buy" et a augmenté son objectif de prix de 1 200 à 1 300 pence.

Même si les "mauvaises nouvelles" ne sont peut-être pas terminées, l'évaluation..... semble raisonnable. Pour ceux qui souhaitent construire une position, c'est le moment", a commenté le courtier.

Le pétrole Brent était coté à 78,09 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en baisse par rapport aux 78,65 USD de vendredi dernier.

L'or était coté à 2 053,53 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, peu de changement par rapport aux 2 053,68 USD à la clôture des marchés boursiers de vendredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mardi, les déclarations commerciales sont attendues de Experian, Ocado, Rio Tinto et Wise Group.

L'agenda économique de mardi comprend les chiffres du chômage au Royaume-Uni à 0700 GMT.

