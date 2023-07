Les actions britanniques ont augmenté à l'ouverture des marchés dans le cadre d'un rallye généralisé mercredi après que l'inflation nationale ait diminué plus que prévu, avec une livre plus faible qui a poussé le FTSE 100, très exportateur, à un plus haut de plus de deux semaines.

A 708 GMT, l'indice FTSE 100 a augmenté de 1,1%, tandis que l'indice FTSE 250 des moyennes capitalisations, plus axé sur le marché intérieur, a augmenté de 2,7%.

La livre s'est affaiblie après que l'inflation britannique ait chuté plus que prévu en juin et a été la plus faible depuis plus d'un an à 7,9 % par rapport aux attentes de 8,2 %.

Les valeurs immobilières sensibles aux taux d'intérêt, les sociétés d'investissement immobilier et les constructeurs de maisons ont gagné entre 5,3 % et 6,5 %.

Hargreaves Lansdown a gagné 5 % après que la plateforme d'investissement a fait état d'une augmentation des nouvelles affaires nettes et des actifs sous administration au quatrième trimestre.

Aston Martin Lagonda Global Holdings a gagné 6,1 % après que Goldman Sachs a relevé le constructeur automobile de luxe de "neutre" à "achat".

Antofagasta a glissé de 0,9 % après que le mineur chilien ait abaissé ses prévisions de production de cuivre pour l'ensemble de l'année. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami)