* Le marché de l'emploi britannique en pleine effervescence pousse la Banque d'Angleterre à agir à nouveau.

* Les données sur l'inflation américaine sont attendues à 1230 GMT (8:30 a.m. ET)

* Les mineurs bondissent ; la baisse des taux d'intérêt en Chine stimule les prix des métaux

* CMC Markets chute, les bénéfices du 1er trimestre sont touchés

* Le FTSE 100 progresse de 0,2% et le FTSE 250 de 0,1%.

13 juin (Reuters) - Les principaux indices boursiers britanniques ont légèrement progressé mardi, le bond des minières à la veille d'une importante publication sur l'inflation américaine ayant permis d'écarter temporairement les craintes d'un nouveau relèvement des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100, riche en ressources, a augmenté de 0,2% à 0814 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des moyennes capitalisations, axé sur le marché intérieur, était en hausse de 0,1%.

Les mineurs ont grimpé de 2,7%, touchant un plus haut de sept semaines, alors que les prix des métaux ont augmenté sur les espoirs d'une amélioration de la demande après que la Chine, premier consommateur, ait réduit les coûts d'emprunt pour stimuler la croissance économique.

Les investisseurs attendaient les données sur l'inflation des consommateurs américains pour le mois de mai, qui devraient montrer que les pressions sur les prix se sont relâchées au cours de ce mois, et probablement corroborer les paris pour une pause dans le cycle de hausse des taux de la Réserve Fédérale. Les opérateurs s'attendent à une hausse en juillet.

"Toutefois, si les données indiquent que l'inflation risque à nouveau de s'emballer, ils lanceront un filet pour tenter de l'attraper avec une nouvelle hausse des taux", a déclaré Susannah Streeter, responsable des questions monétaires et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux de 25 points de base jeudi, tandis que la Banque d'Angleterre devrait également procéder à une hausse de taux de même ampleur la semaine prochaine.

Dans notre pays, les données ont montré que le marché du travail britannique semblait beaucoup plus fort que prévu au cours des trois mois se terminant en avril, ce qui a renforcé les paris sur la poursuite des hausses de taux par la Banque d'Angleterre cette année.

"Nous avons une forte croissance des salaires qui aidera bien sûr les ménages qui luttent contre la crise du coût de la vie, mais ces dernières tendances du marché du travail risquent d'alimenter les feux de l'inflation", a ajouté M. Streeter.

Parmi les valeurs individuelles, la plateforme de trading en ligne CMC Markets a baissé de 5,4 % après avoir signalé un impact sur le revenu net d'exploitation du premier trimestre, tandis que le constructeur de maisons Bellway Plc a baissé de 2,4 % après avoir signalé de nouvelles inquiétudes quant au ralentissement de l'économie en raison de la hausse des taux hypothécaires et de pressions plus importantes sur le coût de la vie. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty et Nivedita Bhattacharjee)