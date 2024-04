(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Le FTSE 100 progresse de 1,1% et le FTSE 250 de 0,8%.

* Tyman s'envole grâce à un accord de rachat de 976 millions de dollars

* Chill Brands s'effondre après la suspension de son PDG

* Hipgnosis Songs Fund grimpe après l'offre de Blackstone de 1,5 milliard de dollars

Le fonds Hipgnosis Songs grimpe après l'offre de 1,5 milliard de dollars de Blackstone * Les données PMI britanniques sont attendues mardi ; les données PCE américaines sont attendues vendredi

22 avril (Reuters) - Les actions londoniennes ont gagné 1% lundi, après la forte chute de la semaine dernière, les craintes d'une escalade de la crise au Moyen-Orient s'étant apaisées et les investisseurs se tournant vers les données économiques nationales et américaines plus tard dans la semaine.

L'indice de référence FTSE 100 a augmenté de 1,1% à 0826 GMT, tandis que l'indice de moyenne capitalisation FTSE 250 a gagné 0,8%. Les deux indices sont en passe de réaliser leur plus forte hausse en pourcentage depuis un mois.

Tyman a mené les gains dans le secteur de la construction après avoir fait un bond de 29% grâce à un accord de rachat de 976 millions de dollars par Quanex Building Products. L'indice a également enregistré la plus forte hausse avec un bond de près de 3 %.

Le secteur de l'énergie a progressé de 0,7 % malgré la chute des prix du pétrole de plus de 1 %.

Le secteur des mines de métaux précieux a été le seul à être dans le rouge, perdant 1,2% alors que les prix de l'or ont baissé après que l'Iran ait minimisé les risques d'une escalade.

Les marchés se concentreront sur les commentaires de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, mardi, pour obtenir des indications sur les futures réductions de taux et sur les données relatives à l'industrie manufacturière et aux services pour connaître les performances de l'économie britannique.

Les données relatives à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis sont attendues vendredi.

"Cette semaine, tous les regards sont tournés vers les dernières prévisions pour les États-Unis et vers la persistance de l'inflation", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les actions de Marks & Spencer Group ont bondi de près de 3 % après que Jefferies a relevé le titre de "Hold" à "Buy".

Hipgnosis Songs Fund a stimulé l'indice des moyennes capitalisations avec un gain de 10,3 %, Blackstone ayant fait une offre potentielle pour acheter la société qui détient les droits sur la musique d'artistes tels que Shakira et Red Hot Chilli Peppers pour environ 1,5 milliard de dollars.

Chill Brands a chuté de près de 24 % après que le fabricant de vapeurs a suspendu son PDG, Callum Sommerton, à la suite d'allégations concernant l'utilisation d'informations privilégiées par l'entreprise.

Dans le même temps, une enquête du secteur a montré que les prix des maisons vendues en Grande-Bretagne sont proches de leur niveau record après la plus forte augmentation annuelle depuis un an.