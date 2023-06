Les actions britanniques ont été modérées en début de journée mardi, entraînées par les valeurs énergétiques, tandis que les investisseurs attendaient des données cruciales sur l'inflation pour évaluer la perspective d'un ralentissement de l'économie mondiale.

Le FTSE 100, riche en ressources, a glissé de 0,1% à 0715 GMT, les valeurs énergétiques perdant 0,6% suite à la baisse des prix du pétrole brut.

L'indice FTSE 250 midcap, axé sur le marché intérieur, était en hausse de 0,1%.

Les marchés se concentrent sur l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le mois de mai, prévu à 0830 GMT, un jour après que la croissance des ventes au détail britanniques ait ralenti à un plus bas de sept mois au cours du même mois.

Les actions des secteurs de l'automobile et des biens personnels ont été les plus importantes, tandis que les actions des boissons ont été les plus touchées.

British American Tobacco a mené les gains sur le FTSE 100, en hausse de 1,1%, après que la société ait maintenu ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels.