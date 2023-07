(Alliance News) - Les actions en Europe ont subi une pression à la vente jeudi, avec le FTSE 100 en baisse pour la quatrième journée consécutive, après les minutes optimistes de la Réserve fédérale.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 57,06 points, soit 0,8 %, à 7 385,04. Le FTSE 250 a perdu 118,41 points, 0,8 %, à 18 274,92, et l'AIM All-Share a perdu 5,01 points, 0,7 %, à 747,36.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,8% à 736,54, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 15 997,77, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 719,25.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,8 %.

Les responsables de la Réserve fédérale ont indiqué qu'ils prévoyaient de reprendre les hausses de taux d'intérêt, estimant qu'un resserrement supplémentaire était nécessaire pour maîtriser l'inflation dans la plus grande économie du monde.

"Presque tous les participants ont noté que dans leurs projections économiques, ils ont jugé que des augmentations supplémentaires du taux cible des fonds fédéraux au cours de 2023 seraient appropriées", ont montré les minutes de la réunion de juin du Comité fédéral de l'open market.

Les procès-verbaux ont montré que les fonctionnaires avaient pour la plupart estimé qu'il était approprié de maintenir la fourchette cible en juin afin de permettre une évaluation plus approfondie des informations supplémentaires.

"Le président Jerome Powell a souligné la décision unanime et la nécessité d'au moins deux hausses de taux supplémentaires. Les attentes du marché se sont ajustées en conséquence", notent les analystes de RMB Markets.

Le dollar a été mitigé contre les principales devises dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2705 USD tôt jeudi, en baisse par rapport à 1,2718 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0862 USD, en baisse par rapport à 1,0876 USD. Face au yen, le dollar était coté à 143,88 yens, en baisse par rapport à 144,53 yens.

Le secrétaire américain au Trésor, Janet Yellen, arrivera en Chine jeudi pour tenter de stabiliser les relations tendues entre les deux plus grandes économies du monde. La plus haute responsable américaine devrait rencontrer ses homologues chinois et des représentants de grandes entreprises américaines au cours d'une visite qui durera jusqu'au 9 juillet.

"Les tensions géopolitiques persistantes, les préoccupations actuelles concernant le découplage entre les États-Unis et la Chine, la réglementation intérieure et les défis de la croissance interne de la Chine continuent de soutenir les arguments pessimistes concernant les marchés du risque en Chine", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.

En Chine, jeudi, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 2,9 % en fin de journée.

Au Japon, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 1,7%. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,2 %.

L'or était coté à 1 920,30 USD l'once tôt jeudi, en baisse par rapport aux 1 924,40 USD de mercredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 76,48 USD le baril, en légère baisse par rapport à 76,54 USD.

Dans le FTSE 100, United Utilities et Severn Trent ont gagné respectivement 2,8% et 1,8%. Les sociétés de distribution d'eau ont légèrement augmenté, après avoir connu des baisses de pourcentage à deux chiffres au cours du mois dernier dans le cadre de la crise de Thames Water.

abrdn a chuté de 2,2 % en début de séance

L'investisseur et gestionnaire d'actifs basé à Edimbourg a déclaré qu'il visait un taux de croissance annuel composé à un chiffre pour le nombre total de clients au cours des cinq prochaines années, mais a déclaré que ses perspectives pour 2023 étaient "modérées" en raison des conditions du marché.

Dans l'indice FTSE 250, le détaillant de produits électroniques Currys a plongé de 12 % après avoir annoncé une "année très mitigée" et n'avoir pas versé de dividende final.

Au cours de l'exercice clos le 29 avril, son bénéfice annuel ajusté avant impôts s'est situé dans la partie supérieure des prévisions, mais sur une base statutaire, il est passé d'un bénéfice de 126 millions de livres sterling à une perte avant impôts de 450 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a baissé de 6,2 %, passant de 10,14 milliards de livres sterling à 9,51 milliards de livres sterling.

Currys a déclaré qu'elle prévoyait de réduire ses dépenses d'investissement de 25 % et qu'elle s'attendait à des coûts exceptionnels nets d'environ 50 millions de livres sterling, en raison de coûts immobiliers supplémentaires et d'une restructuration. Les transactions réalisées au début de l'année ont été conformes à ses attentes, a déclaré la société.

Sur l'AIM, Jet2 a chuté de 11 %.

Le groupe de voyages d'agrément a fait état d'une bonne année commerciale, ainsi que du départ de son président exécutif. Au cours des 12 mois précédant le 31 mars, les recettes ont été multipliées par rapport à l'année précédente, passant de 1,2 milliard de livres sterling à 5,03 milliards de livres sterling, et ont également dépassé de 40 % les prévisions financières pour 2020. L'entreprise a enregistré un bénéfice avant impôts de 371 millions de livres sterling, contre une perte de 388,8 millions de livres sterling un an plus tôt, et a plus que doublé son bénéfice par rapport à l'exercice 2020. Elle a déclaré un dividende final de 8,0 pence, alors qu'elle n'avait rien versé l'année précédente.

"Nous continuons à croire que les vacances à forfait de bout en bout sont un produit résistant et populaire, en particulier pendant les périodes économiques difficiles", a déclaré l'entreprise. Elle a noté que les marges se maintenaient malgré la hausse des coûts, grâce à une tarification solide de ses vacances à forfait et de ses produits de vols secs.

Par ailleurs, Jet2 a annoncé que le président exécutif Philip Meeson se retirerait du conseil d'administration. "Philip a acheté l'entreprise en 1983, alors qu'il s'agissait d'une petite compagnie aérienne de fret et d'une société de distribution desservant les îles Anglo-Normandes. La société a ensuite été cotée en bourse en novembre 1988", a déclaré Jet2. M. Meeson deviendra président non exécutif dans le courant de l'année et restera à ce poste jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, le Dow Jones Industrial Average perdant 0,4 %, le S&P 500 0,2 % et le Nasdaq Composite 0,2 %.

L'action Meta a clôturé en hausse de 2,9 %, ajoutant 1,0 % dans les échanges après les heures de bureau.

Plus de 10 millions de personnes se sont inscrites à Threads, le rival de Twitter de Meta, dans les premières heures de son lancement, a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de la société mère Facebook.

Threads est le plus grand challenger de Twitter, propriété d'Elon Musk, qui a vu émerger une série de concurrents potentiels mais n'a pas encore remplacé l'une des entreprises les plus emblématiques des médias sociaux, malgré ses luttes épiques.

L'application a été mise en ligne sur les boutiques d'applications Apple et Android dans 100 pays à 23h00 GMT mercredi, et fonctionnera sans publicité pour l'instant. Elle ne sera pas disponible dans l'Union européenne pour des raisons réglementaires, a indiqué une source proche de la société.

Danni Hewson, d'AJ Bell, a commenté : "D'autres concurrents potentiels n'ont pas réussi à s'imposer malgré la relation amour-haine évidente des utilisateurs avec Twitter et les mesures prises par Elon Musk pour mettre un prix sur à peu près tous les aspects de la plateforme.

"Threads est différent. Il a le potentiel d'être un perturbateur majeur parce qu'il a déjà des millions d'utilisateurs potentiels collés à Instagram et Facebook et à un simple clic d'ajouter un point de contrôle supplémentaire à leurs habitudes quotidiennes."

Toujours à venir dans le calendrier économique, il y a l'impression de l'indice des directeurs d'achat de la construction au Royaume-Uni à 0930 BST et les données du commerce de détail de l'UE à 1000 BST. Le rapport sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis sera publié à 1330 BST.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

