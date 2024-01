(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont clôturé en hausse jeudi, récupérant un peu de terrain perdu après que les marchés à travers le monde aient été fortement touchés mercredi par les inquiétudes sur les taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 12,80 points, soit 0,2 %, à 7 459,09. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 83,67 points, soit 0,4 %, à 18 948,04 points, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 2,21 points, soit 0,3 %, à 741,01 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,3% à 745,55, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,5% à 16 402,47, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,4% à 14 887,62.

Les données américaines ont été une fois de plus au centre de l'attention jeudi. Les nouvelles demandes d'allocations chômage ont diminué plus que prévu au cours de la semaine la plus récente, ce qui témoigne de la vigueur du marché du travail.

Selon le Département américain du travail, les nouvelles demandes d'allocations chômage se sont élevées à 187 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 janvier. Il s'agit d'une baisse par rapport au niveau révisé de 203 000 de la semaine dernière. Le niveau de la semaine précédente a été révisé à la hausse de 1 000, passant de 202 000.

Le dernier chiffre est bien inférieur au consensus de 207 000 établi par FXStreet et constitue le niveau le plus bas pour les demandes initiales depuis le 24 septembre 2022, lorsqu'il s'élevait à 182 000.

Les demandes d'emploi continues pour la semaine terminée le 6 janvier ont totalisé 1,806 million, en baisse par rapport à 1,832 million la semaine précédente.

"Au-delà du bruit saisonnier, les données sur les demandes initiales et continues sont cohérentes avec un marché du travail qui aura besoin d'un relâchement supplémentaire avant que la Fed n'envisage des réductions de taux et renforce notre hypothèse selon laquelle la réunion du FOMC de mars sera trop précoce", ont déclaré les analystes d'Oxford Economics.

"Toutefois, nous prévoyons que la croissance de l'emploi se modérera encore mais restera positive dans les mois à venir, ce qui donnera à la Fed une marge de manœuvre pour commencer à réduire les taux lors de sa réunion de mai, tant que l'inflation continuera à décélérer."

Les États-Unis ont connu une période un peu plus faste récemment, ce qui a eu pour effet d'atténuer les attentes concernant une baisse précoce des taux d'intérêt.

L'outil FedWatch du CME a montré que la probabilité d'un assouplissement des taux dès le mois de mars tombait à 56 %, contre 80 % vendredi dernier.

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en légère hausse, l'indice S&P 500 en hausse de 0,5 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 1,2 %.

Les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la part des autres grandes banques centrales ont également été tempérés ces derniers jours.

Les décideurs politiques de la BCE ont accordé peu de temps à la perspective d'une réduction des taux d'intérêt, comme l'ont montré les minutes de la réunion de décembre jeudi.

En décembre, le prêteur officiel basé à Francfort a laissé les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt à 4,50 %, 4,75 % et 4,00 %, respectivement.

Jeudi, le compte-rendu de la réunion de décembre a été publié, montrant que tous les membres étaient d'accord pour maintenir les trois taux d'intérêt clés de la BCE à leurs niveaux actuels.

L'accent a été mis sur l'inflation et sur ce qu'on appelle la "dernière ligne droite" pour la ramener à l'objectif, selon le compte rendu. Il n'a guère été question de réductions de taux dans les procès-verbaux.

Les analystes d'ING ont déclaré : "Les minutes de la réunion de décembre de la BCE montrent que la banque est encore loin de discuter des baisses de taux. Il est peu probable que cela change lors de la réunion de la semaine prochaine".

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 1,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,8 %.

La livre était cotée à 1,2687 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 1,2668 USD à la clôture de mercredi. L'euro se situait à 1,0867 USD à la clôture des marchés européens jeudi, en hausse par rapport à 1,0853 USD à la même heure mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,11 yens, en baisse par rapport à 148,43 yens mercredi soir.

Dans le FTSE 100, Flutter Entertainment a été le plus performant. Il a fait un bond de 16 %.

Flutter, qui possède Paddy Power, Sky Bet et Betfair, a déclaré avoir fait de bonnes affaires au quatrième trimestre, annonçant une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires à la fin de l'année 2023 et pour l'ensemble de l'année. Au quatrième trimestre, la société de jeux a déclaré que le revenu total a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 2,67 milliards de livres sterling, tandis que le nombre moyen de joueurs mensuels a augmenté de 12 % pour atteindre 13,6 millions. En 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % en glissement annuel, passant de 7,69 milliards de livres sterling à 9,51 milliards de livres sterling, tandis que le nombre moyen de joueurs mensuels a augmenté de 20 % pour atteindre 12,3 millions.

L'entreprise a déclaré qu'elle était en bonne voie pour une cotation à New York d'ici le 29 janvier. Elle restera dans le FTSE 100, sa cotation à Londres n'étant pas affectée.

La société de jeux d'argent Entain a progressé de 5,7 %.

Dans le FTSE 250, Watches of Switzerland a plongé de 36 %.

Le détaillant de montres basé à Leicester, en Angleterre, qui vend des marques telles que Rolex, Cartier et Patek Phillipe, a déclaré qu'il avait connu une performance commerciale "volatile" au cours de la saison des fêtes.

Watches a souligné l'impact des "conditions économiques difficiles" sur les dépenses de consommation et a averti que ces circonstances se poursuivraient jusqu'à la fin de son exercice financier, qui se termine fin avril.

Harbour Energy a perdu 8,5 %.

La société pétrolière et gazière basée à Londres et opérant en mer du Nord britannique, en Norvège, au Mexique, en Indonésie et au Vietnam a déclaré qu'elle prévoyait un revenu de 3,9 milliards de dollars pour 2023, soit une baisse de 28 % par rapport aux 5,4 milliards de dollars de 2022.

En outre, il a déclaré que la production s'élevait en moyenne à 186 000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2023, soit une baisse de 11 % par rapport aux 208 000 barils par jour en 2022.

Ferrexpo a augmenté de 17 %.

Le producteur de boulettes de minerai de fer basé à Baar, en Suisse, a rétabli son dividende. Il a déclaré qu'il verserait un dividende intérimaire de 3,3 cents US. Le dernier dividende annoncé avant cela était un dividende intérimaire de 19,8 cents en août 2022.

Le président exécutif Lucio Genovese a déclaré : "Nous avons dépassé nos attentes en 2023 grâce à l'amélioration de la demande, à l'optimisation de la production et à la hausse des prix du minerai de fer."

Sur l'AIM, Strategic Minerals a fait un bond de 50 % en célébrant le retour d'un client.

L'entreprise minière qui a des projets au Nouveau-Mexique, en Australie-Méridionale et au Royaume-Uni a annoncé le retour d'un client majeur anonyme, avec une commande de 30 000 tonnes en 2024. En 2023, les volumes de vente de l'entreprise à Cobre ont chuté d'environ 50 % en glissement annuel, en l'absence du client.

Le pétrole Brent était coté à 78,61 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 77,55 USD en fin de journée mercredi. L'or était coté à 2 015,55 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport aux 2 009,77 USD à la clôture de mercredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de vendredi, il y a des déclarations commerciales du distributeur de produits promotionnels 4imprint, de la banque d'affaires Close Brothers, et de la société de livraison de nourriture Deliveroo.

Le calendrier économique de vendredi prévoit des ventes au détail au Royaume-Uni à 0700 GMT, ainsi que des données sur les prix à la production en Allemagne à la même heure.

