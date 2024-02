(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en légère hausse ce jeudi, après une série de résultats d'une série de sociétés du FTSE 100.

Les yeux sont tournés vers les chiffres clés de l'inflation américaine jeudi. Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel des dépenses de consommation personnelle devrait diminuer à 2,4 % en janvier, contre 2,6 % en décembre. Le taux d'inflation de base, l'indicateur préféré de la Fed, devrait diminuer à 2,8 % contre 2,9 %.

"La Fed réduira probablement ses taux cette année, mais une réduction avant l'été ne sera pas à l'ordre du jour si l'inflation ne continue pas à diminuer. Trois membres de la Fed ont répété hier que le calendrier et le rythme de l'assouplissement de la politique dépendront des données. L'activité sur les contrats à terme des Fed funds donne environ 64 % de chances pour une réduction en juin avant les données. Les paris peuvent aller dans les deux sens. Un chiffre conforme ou idéalement plus faible que prévu devrait permettre aux colombes de la Fed de continuer à parier pour une première baisse des taux en juin, tandis qu'un chiffre plus fort que prévu pourrait renforcer la position des faucons et repousser la première baisse à juillet", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,2 % à 7 637,60

Hang Seng : en hausse de 0,3 % à 16 584,83

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1% à 39 166,19

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5 % à 7 698,70

DJIA : clôture en baisse de 23,39 points, 0,1%, à 38 949,02

S&P 500 : clôture en baisse de 8,42 points, 0,2%, à 5 069,76

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 87,56 points, 0,6%, à 15 947,74

EUR : baisse à 1,0833 USD (1,0835 USD)

GBP : en hausse à 1,2659 USD (1,2656 USD)

USD : baisse à 149,69 JPY (150,73 JPY)

Or : en hausse à 2 036,89 USD l'once (2 033,68 USD)

(Brent : en hausse à 81,86 USD le baril (81,78 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont à venir :

08:30 EST PIB Canada

07:30 CET France emplois non agricoles

08:45 CET France IPC

08:45 CET France PIB

08:45 CET France consommation des ménages

08:45 CET France PPI

08:00 CET Allemagne ventes au détail

09:55 CET Allemagne chômage

13:00 CET Allemagne IPC

11:00 GMT Irlande IPC

10:00 CET Italie ventes industrielles

09:00 CET Espagne IPC

10:00 CET Espagne compte courant

09:00 CET Suisse PIB

09:00 CET Suisse Indicateurs avancés du KOF

09:30 GMT Approbation des prêts hypothécaires au Royaume-Uni

08:30 EST Dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis

08:30 EST États-Unis : demandes initiales d'allocations chômage

09:45 EST États-Unis PMI Chicago

10:00 EST Ventes de maisons en attente aux Etats-Unis

10:30 EST US EIA stocks de gaz naturel

11:00 EST Indice composite de la Fed de Kansas City (É.-U.)

11:00 EST Indice manufacturier de la Fed de Kansas City (É.-U.)

12:00 EST Moyenne des prêts hypothécaires à taux fixe de 15 ans aux États-Unis

20:10 EST Le président de la Fed de New York, John Williams, prend la parole.

Selon une nouvelle étude, les ventes de logements au Royaume-Uni ont augmenté de 15 % au cours des dernières semaines par rapport à la même période de l'année précédente, alors que les taux d'intérêt hypothécaires ont commencé à baisser. Zoopla a constaté que les ventes conclues ont fait un bond, la demande des acheteurs ayant augmenté de 11 % et le nombre de maisons à vendre de 21 % par rapport à l'année précédente. L'enquête, qui couvre les quatre semaines précédant le 18 février, révèle que les prix des logements n'ont baissé que de 0,5 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'est atténuée depuis le mois d'octobre, lorsque les prix avaient chuté de 1,4 % en moyenne dans l'ensemble du Royaume-Uni. "Le marché de l'immobilier s'est avéré très résistant à la hausse des taux hypothécaires et aux pressions exercées par le coût de la vie", a déclaré Richard Donnell, directeur exécutif de Zoopla. "L'augmentation du nombre de ventes et de vendeurs témoigne de la confiance croissante des ménages et prouve que les taux d'intérêt hypothécaires de 4 à 5 % ne sont pas un obstacle à l'amélioration des conditions du marché.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC relève l'objectif de cours de Hikma Pharma à 2 375 (2 175) pence - "sector perform".

Jefferies réduit l'objectif de cours de Rio Tinto à 6.000 (6.500) pence - 'buy' (acheter)

Berenberg réduit l'objectif de cours de Reckitt à 5.800 (6.240) pence - "hold" (conserver)

ENTREPRISES - FTSE 100

Le London Stock Exchange a déclaré que le revenu total en 2023 a augmenté de 8,2 % pour atteindre 8,38 milliards de livres sterling, contre 7,74 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 3,7 %, passant de 1,24 milliard de livres sterling à 1,20 milliard de livres sterling. Suite à ces résultats, LSEG a augmenté son dividende de 7,5 %, passant de 107,0 à 115,0 pence. Elle a également déclaré qu'elle prévoyait d'effectuer des rachats d'actions à hauteur de 1 milliard de livres sterling en 2024. En 2023, la société a remboursé 1,2 milliard de livres sterling par le biais de rachats. Le PDG David Schwimmer a déclaré : "L'année 2023 a été une nouvelle année faste pour LSEG. Nous avons poursuivi notre croissance générale, malgré un environnement incertain, et avons atteint tous les objectifs que nous avions fixés lors de l'acquisition de Refinitiv. Nous avons également amélioré de manière significative nos produits et services, renforcé notre équipe de direction et fait de grands progrès dans la création d'une culture de haute performance dans l'ensemble de l'organisation."

Howden Joinery a déclaré un chiffre d'affaires de 2,31 milliards de livres sterling en 2023, soit une baisse de 0,3 % par rapport aux 2,32 milliards de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 19 %, passant de 405,8 millions de livres sterling à 327,6 millions de livres sterling. L'entreprise a déclaré que ce chiffre incluait 17 millions de livres sterling de coûts supplémentaires liés à la 53e semaine ; avant ces coûts, le bénéfice avant impôt était en baisse de 15 %. Suite à ces résultats, Howden a augmenté son dividende de 1,9 %, ce qui porte le dividende total pour l'année à 21,0 pence, contre 20,6 pence auparavant. En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle était sur la bonne voie en ce qui concerne ses perspectives pour 2024. Le PDG Andrew Livingston a déclaré : "Notre bilan solide soutient notre stratégie alors que nous investissons dans la croissance, notamment en développant nos capacités de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, et en restituant le capital excédentaire aux actionnaires. Bien que nous soyons prudents quant à l'environnement macroéconomique et géopolitique, compte tenu du début d'année encourageant et de l'agilité de notre modèle d'entreprise, le conseil d'administration est confiant dans les perspectives pour 2024."

ENTREPRISES - FTSE 250

Spire Healthcare a annoncé une augmentation de 13 % de son chiffre d'affaires, qui est passé de 1,20 milliard de livres sterling l'année précédente à 1,36 milliard de livres sterling. Le bénéfice avant impôt est passé de 3,9 millions de livres sterling à 34,6 millions de livres sterling. Suite à ces résultats, Spire Healthcare a augmenté son dividende final de 0,5 à 2,1 pence. Depuis la fin de l'année, Spire Healthcare a déclaré qu'elle avait continué à réaliser des opérations conformes aux attentes de la direction. Elle ajoute que la direction reste confiante dans la réalisation des objectifs à moyen terme. Justin Ash, PDG, a déclaré : "Il s'agit d'une série de résultats solides : "Il s'agit d'un ensemble de résultats solides, obtenus dans une période d'incertitude macroéconomique et dans un environnement inflationniste, qui démontrent que notre stratégie et notre exécution fonctionnent. Les diagnostics et les traitements de haute qualité que nous fournissons dans nos hôpitaux ont continué à répondre à la demande d'accès rapide aux soins tout au long de l'année 2023, tandis que nous avons élargi notre gamme de services pour répondre à un plus grand nombre de besoins en matière de soins de santé en dehors de l'hôpital, dans la communauté et à domicile. Cela nous a permis de prendre en charge plus d'un million de patients pour la première fois au cours de l'année". Par ailleurs, Spire Healthcare a annoncé que son directeur financier, Jitesh Sodha, avait décidé de se retirer après cinq ans d'activité. Il quittera ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la société, qui se tiendra en mai. Il continuera ensuite à travailler sous la responsabilité du PDG Justin Ash jusqu'en février 2025, afin d'assurer une transition en douceur et de soutenir un certain nombre d'initiatives et de projets stratégiques. L'entreprise a également nommé son directeur financier adjoint, Harbant Samra, au poste de directeur financier.

AUTRES ENTREPRISES

Seplat Energy a publié ses résultats pour 2023. Au cours de l'année, le chiffre d'affaires a atteint 1,06 milliard USD, soit une hausse de 12 % par rapport aux 951,8 millions USD de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a diminué de 6,4 %, passant de 204,4 millions USD à 191,2 millions USD. Le dividende total pour l'année a été porté à 15 cents US. La production s'est élevée en moyenne à 47 758 barils de pétrole par jour, soit une hausse de 8,3 % par rapport aux 44 104 barils par jour enregistrés en 2022, ce qui est conforme aux prévisions initiales. Pour 2024, Seplat prévoit une production comprise entre 44 kboepd et 52 kboepd.

Par Sophie Rose, journaliste senior d'Alliance News

