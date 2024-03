(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient majoritairement en baisse à la mi-journée lundi, alors que la semaine commençait sur une note calme avant une semaine chargée en décisions de politique monétaire et en données économiques à travers le monde.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 33,74 points, soit 0,4 %, à 7 648,76. Le FTSE 250 a perdu 81,03 points, soit 0,4 %, à 19 273,35 points, et l'AIM All-Share a gagné 0,12 point à 741,43 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,5% à 766,27, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4% à 16 628,06, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 14 491,17.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en légère hausse.

Le calendrier économique de lundi est calme, mais la semaine s'accélère avec l'annonce du budget britannique mercredi.

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a fait allusion à une réduction de l'assurance nationale dans le budget de printemps de la semaine prochaine, alors qu'il s'adressait aux journalistes lors de la conférence des conservateurs écossais.

Le Premier ministre a d'abord refusé de s'exprimer sur d'éventuelles réductions d'impôts qui seraient annoncées par le chancelier Jeremy Hunt, mais il a souligné qu'il n'aimait pas les taux élevés de l'assurance nationale.

Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown, a déclaré : "Les spéculations sur le contenu et le contenu du budget de Jeremy Hunt atteignent leur paroxysme, avant la grande révélation de mercredi. Ce qui semble clair, c'est que le chancelier a beaucoup moins de marge de manœuvre fiscale qu'il ne l'espérait, ce qui explique qu'il ait minimisé les spéculations sur d'importantes réductions d'impôts."

Jeudi, la Banque centrale européenne prendra sa décision sur les taux d'intérêt, tandis que les données sur l'emploi aux États-Unis, vendredi, contribueront également à façonner le scénario pour les actions.

La livre sterling était cotée à 1,2676 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2641 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0854 USD, contre 1,0827 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,42 yens, en hausse par rapport à 150,25 yens.

Dans le FTSE 100, Fresnillo a été le plus performant de la matinée, en hausse de 2,2%.

Morgan Stanley a relevé la note de l'entreprise minière de "underweight" à "equal-weight".

BT a progressé de 1,8 %, grâce à un relèvement de sa note de courtage. Berenberg a relevé sa note sur l'opérateur de télécommunications basé à Londres de "hold" à "buy".

Berenberg a expliqué que d'ici la fin de l'année 2024, BT doit faire face à une présentation des résultats de son nouveau directeur général en mai, à des élections générales au Royaume-Uni et à l'abandon de la tarification de détail liée à l'indice des prix à la consommation. Les inquiétudes liées à ces événements ont contribué à ce que le cours de l'action soit le plus mauvais du secteur des télécommunications depuis le début de l'année.

Toutefois, Berenberg estime que ces trois risques sont gérables.

Dans le FTSE 250, Hipgnosis a été de loin le plus mauvais élève, avec une baisse de 12 %.

Hipgnosis a déclaré qu'elle affecterait son flux de trésorerie disponible au remboursement de la dette et qu'elle ne recommencerait pas à verser des dividendes "dans un avenir prévisible", une étude indépendante ayant conclu à une valorisation inférieure du portefeuille de la société.

Le différend a été déclenché par un accord, ultérieurement rejeté par les actionnaires du Hipgnosis Songs Fund, visant à vendre une partie du portefeuille du fonds à une coentreprise entre Hipgnosis Songs Management et la société de capital-investissement Blackstone Inc. Le mois dernier, Mercuriadis a démissionné de son poste de directeur général de Hipgnosis Songs Management, et le conseil d'administration de Hipgnosis Songs Fund a également changé. Les deux parties s'affrontent actuellement devant la Haute Cour du Royaume-Uni.

Hipgnosis a déclaré qu'une évaluation indépendante de son portefeuille de droits d'auteur musicaux par Shot Tower Capital a révélé qu'il avait une juste valeur marchande, vendredi dernier, de 1,80 milliard à 2,06 milliards de dollars, ou de 1,74 milliard à 2,00 milliards de dollars, après déduction des primes de catalogue contingentes de 59,9 millions de dollars.

Ce chiffre est inférieur à la juste valeur au 30 septembre de l'année dernière, qui était de 2,62 milliards de dollars, ou de 2,55 milliards de dollars après déduction d'une provision de 68,1 millions de dollars au titre des primes de catalogue.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, PensionBee a progressé de 6,6 %.

Le prestataire de services de retraite en ligne basé à Londres a déclaré qu'il avait conclu un accord exclusif et non contraignant avec une grande institution financière mondiale basée aux États-Unis afin de se développer dans ce pays.

PensionBee a expliqué que les États-Unis disposent du "plus grand marché mondial des retraites à cotisations définies", représentant environ 80 % du total mondial et 22,5 billions de dollars d'actifs.

Sur l'AIM de Londres, Rosslyn Data Technologies a chuté de 28 %, après avoir présenté une mise à jour des résultats de son exercice financier se terminant le 30 avril.

Le fournisseur de services de gestion et d'analyse de données prévoit de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 2,8 et 3 millions de livres sterling pour l'exercice se terminant, avec une perte ajustée avant intérêts, impôts et amortissements comprise entre 2,6 et 2,8 millions de livres sterling. Pour l'exercice 2023, Rosslyn a déclaré un chiffre d'affaires de 3,0 millions de livres sterling et une perte d'Ebitda ajustée de 2,0 millions de livres sterling.

La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air a perdu 1,5 %, tandis que son homologue Ryanair a augmenté de 0,4 %.

Wizz Air a déclaré un coefficient de remplissage de 90,0% en février, en baisse par rapport à 93,3% en février 2023. La compagnie a attribué cette baisse à la nécessité de réaffecter la capacité des vols à destination d'Israël en raison du conflit avec le Hamas, alors que la capacité totale des vols a été plus importante que prévu. Elle a également cité l'immobilisation de certains avions pour des inspections de moteurs.

Wizz a déclaré avoir transporté 4,4 millions de passagers le mois dernier, soit une hausse de 16 % par rapport aux 3,8 millions de passagers transportés l'année précédente. La capacité a toutefois augmenté de 20 %, passant de 4,1 millions de sièges à 4,9 millions.

Ryanair, une compagnie plus importante, a déclaré avoir transporté 11,1 millions de passagers en février, soit une hausse de 4,7 % par rapport aux 10,6 millions de passagers transportés l'année précédente, avec un coefficient d'occupation inchangé de 92 %.

Les actions à New York ont été annoncées à la baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,2%, l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux baissé de 0,1%.

Le pétrole Brent était coté à 83,37 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, en baisse par rapport aux 84,08 USD de la fin de journée de vendredi. L'or était coté à 2 083,66 USD l'once, en hausse par rapport à 2 075,33 USD.

