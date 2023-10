(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en forte hausse mardi à la mi-journée, soutenus par les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine indiquant que les hausses de taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde pourraient être terminées.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 114,60 points, soit 1,5 %, à 7 606,81. L'indice FTSE 250 a gagné 302,89 points, soit 1,7 %, à 17 874,95 points, et l'indice AIM All-Share a gagné 7,51 points, soit 1,1 %, à 695,34 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 1,6% à 759,64, le Cboe UK 250 était en hausse de 2,0% à 15 561,05, et le Cboe Small Companies était en hausse de 1,6% à 13 210,16.

"Les investisseurs ont retrouvé leur appétit pour le risque après un début de semaine difficile lié aux inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient et la façon dont la hausse des prix des matières premières pourrait se répercuter sur l'inflation et les taux d'intérêt qui resteront élevés plus longtemps", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Le revirement de l'humeur du marché a été déclenché par les commentaires de Philip Jefferson, vice-président de la Réserve fédérale, qui a laissé entendre que la banque centrale américaine devait "procéder avec précaution" à toute nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Les commentaires de M. Jefferson se sont alignés sur ceux de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, qui a fait remarquer que le resserrement des conditions financières pourrait signifier que la banque centrale en fait moins en termes de relèvement de son taux directeur.

Ces commentaires ont fait naître l'espoir que la Fed pourrait ne pas avoir besoin de relever davantage ses taux, étant donné qu'elle vise à ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Mardi, le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses perspectives d'inflation mondiale pour les deux prochaines années. L'inflation devrait rester élevée à 6,9 % cette année, en légère hausse par rapport à juillet, et à 5,8 % en 2024, soit une augmentation de 0,6 point de pourcentage.

Les prévisions de croissance mondiale pour 2023 sont restées inchangées, malgré des différences sous-jacentes significatives entre les régions.

Le rapport actualisé sur les perspectives de l'économie mondiale a maintenu une estimation de croissance mondiale de 3,0 % pour cette année, tout en réduisant l'évaluation pour 2024 à 2,9 %, soit une baisse de 0,1 % par rapport à la prévision précédente de juillet.

À Londres, Spirax-Sarco Engineering et Haleon étaient parmi les quelques valeurs sûres dans le rouge à la mi-journée mardi, en baisse de 1,1 % et 0,2 %, respectivement.

Pendant ce temps, Ocado est resté l'une des meilleures performances du FTSE 100 à la mi-journée, en hausse de 6,1 %, les nouvelles données de Kantar ayant révélé une période plus positive pour Ocado Retail.

Kantar a indiqué qu'Ocado Retail, une coentreprise d'épicerie en ligne entre Ocado Group et Marks & Spencer, a vu ses ventes augmenter de 9,6 % en glissement annuel au cours des 12 semaines se terminant le 1er octobre pour atteindre 544 millions de livres sterling, alors que sa part de marché est passée de 1,6 % à 1,7 %.

Les actions de M&S ont augmenté de 1,8 %.

Tesco et J Sainsbury ont enregistré de bonnes performances en matière de ventes au cours de la période.

Les ventes de Tesco ont augmenté de 9,2 % pour atteindre 8,88 milliards de livres sterling, contre 8,13 milliards de livres sterling l'année précédente, et sa part de marché est passée de 27,0 % à 27,4 %. Les ventes de Sainsbury ont augmenté de 9,1 %, passant de 4,42 milliards de livres sterling à 4,82 milliards de livres sterling, et sa part de marché a légèrement augmenté, passant de 14,7 % à 14,8 %.

Les actions de Tesco ont augmenté de 1,0 %, tandis que celles de Sainsbury ont progressé de 2,3 %.

Dans le FTSE 250, Foresight Group Holdings était stable à midi à 400,0 pence.

Le gestionnaire d'infrastructure et de capital-investissement a déclaré que ses actifs intérimaires et ses fonds sous gestion ont diminué par rapport à la fin de l'année financière, mais qu'il restait optimiste quant à ses perspectives.

Pour le semestre se terminant le 30 septembre, Foresight a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement avant paiements fondés sur des actions soit supérieur de 20 à 25 % à celui de la période de l'année précédente.

Elle a expliqué que cela était dû à la réussite de l'année précédente et à la collecte de fonds depuis le début de l'année dans des véhicules à marge plus élevée et à plus long terme.

Les actifs sous gestion et les fonds sous gestion s'élevaient respectivement à 12,1 milliards de livres sterling et à 8,8 milliards de livres sterling au cours de la période. Ils sont en baisse de 0,6 % et de 2,4 % par rapport aux 12,2 milliards de livres sterling et aux 9,0 milliards de livres sterling au 31 mars.

Ailleurs à Londres, Treatt a bondi de 11 % après avoir présenté des perspectives ensoleillées pour son exercice financier qui vient de s'achever.

Le fabricant et fournisseur d'extraits et d'ingrédients prévoit un chiffre d'affaires de 147 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, soit une hausse de 5 % par rapport aux 140 millions de livres sterling de l'année précédente, malgré un environnement "difficile" et un déstockage dans le secteur.

Le bénéfice avant impôt devrait être conforme aux attentes, à savoir 17 millions de livres sterling, soit une hausse de 11 % par rapport aux 15,3 millions de livres sterling de l'année précédente.

Sur l'AIM, Image Scan a fait un bond de 24 % après avoir déclaré qu'elle prévoyait de réaliser un bénéfice au cours de l'exercice clos le 30 septembre et d'enregistrer une hausse de 50 % de son chiffre d'affaires.

Le fournisseur de systèmes de contrôle par rayons X pour les marchés de la sécurité et de l'inspection industrielle a déclaré qu'il s'attendait à une "forte" croissance des ventes et des bénéfices au cours de l'exercice clos le 30 septembre.

Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 3 millions de livres sterling, soit une hausse de 50 % par rapport aux 2 millions de livres sterling de l'année précédente. L'entreprise prévoit de réaliser un bénéfice avant impôts de 100 000 GBP, contre une perte de 350 000 GBP l'année précédente.

"L'augmentation de l'activité du marché mentionnée dans les résultats intermédiaires s'est poursuivie et les opportunités gouvernementales qui avaient été supprimées ou retardées par Covid et ses conséquences, progressent maintenant activement. L'extension de la gamme de produits a déjà porté ses fruits et offre à la société des opportunités plus larges sur le marché des rayons X portables pour la lutte contre les munitions explosives", a déclaré Image Scan.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,7 %.

À New York, les actions ont été annoncées en hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,3 %.

La livre était cotée à 1,2268 USD à la mi-journée mardi à Londres, contre 1,2213 USD à la clôture des marchés boursiers londoniens lundi. L'euro s'est établi à 1,0596 USD, en hausse par rapport à 1,0548 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,87 yens, en hausse par rapport à 148,59 yens.

Le pétrole Brent était coté à 87,73 USD le baril à la mi-journée à Londres mardi, en baisse par rapport aux 87,94 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'or était coté à 1 9857,78 USD l'once, en hausse par rapport à 1 852,16 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

