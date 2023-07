(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont peu progressé à l'ouverture vendredi, mais semblent vouloir maintenir les gains de la semaine, stimulés par les chiffres de l'inflation de mercredi.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 1,8 points à 7 644,25. Le FTSE 250 a perdu 54,85 points, soit 0,3 %, à 19 256,88, et l'AIM All-Share a gagné 1,03 point, soit 0,1 %, à 765,32.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 762,55, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 16 920,96, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 682,26.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4%.

Le marché s'est concentré sur les chiffres meilleurs que prévu des ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois dernier.

L'Office for National Statistics a déclaré que les ventes au détail ont baissé de 1,0 % en juin, par rapport à une baisse révisée de 2,3 % en mai. Le marché s'attendait à une baisse de 1,5%, selon le consensus cité par FXStreet.

Par rapport au mois précédent, les ventes ont augmenté de 0,7 % en juin, s'accélérant après une hausse révisée à la baisse de 0,1 % en mai. La lecture de juin a dépassé le consensus du marché, qui avait prévu une augmentation de 0,2 %.

"Cependant, la corde raide économique existe toujours au Royaume-Uni, avec un plongeon de l'indice de confiance des consommateurs GfK qui signale un signe potentiel de capitulation des consommateurs dans l'environnement actuel", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Les données de l'enquête GfK de vendredi indiquent également une baisse soudaine de la confiance des consommateurs en juin, dans un contexte d'inflation incessante et de hausse des taux d'intérêt.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK a chuté de six points en juillet pour atteindre moins 30, les inquiétudes concernant les finances personnelles et l'économie britannique dans son ensemble pour l'année à venir ayant baissé de six et huit points respectivement. Toutefois, les prévisions concernant les finances personnelles pour les 12 prochains mois sont encore supérieures de 19 points à celles de l'année dernière à la même époque, tandis que les attentes concernant l'économie en général restent supérieures de 24 points à celles de juillet dernier.

Malgré ces données mitigées, la semaine a été positive pour les sociétés cotées à Londres, l'inflation plus faible que prévu au Royaume-Uni ayant donné un coup de pouce bien nécessaire.

L'indice FTSE 250, axé sur le marché intérieur, est en passe de clôturer la semaine sur une hausse de 3,7 %. Le FTSE 100 est en hausse de 2,9% sur la semaine.

La livre sterling était cotée à 1,2891 USD au début de la journée de vendredi, soit plus que les 1,2851 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,1141 USD, en baisse par rapport à 1,1144 USD.

Les valeurs minières ont perdu une partie de leurs gains de jeudi.

Glencore a baissé de 0,9%, après avoir réitéré ses prévisions de production annuelle après une mise à jour sur le premier semestre de l'année. Ses principaux actifs de cuivre, de charbon et de zinc se sont comportés conformément aux attentes et aux prévisions au cours de la période, a déclaré l'entreprise minière. Dans le même temps, elle a modifié la pondération des volumes de cuivre, de zinc et de nickel pour le second semestre, afin de refléter les volumes de production plus élevés attendus de Collahuasi, de Kazzinc, de Mount Isa et d'INO.

Elle prévoit toujours un bénéfice annuel ajusté avant intérêts et impôts supérieur à la partie supérieure de sa fourchette de prévisions à long terme de 2,2 à 3,2 milliards de dollars par an, "probablement dans la fourchette de 3,5 à 4,0 milliards de dollars", selon le PDG Gary Nagle.

Dans les valeurs moyennes, Babcock a augmenté de 3,2%, ajoutant à ses gains à deux chiffres après les résultats annuels de jeudi.

L'entreprise de transport FirstGroup a augmenté de 2,0 %, après avoir confirmé que ses activités étaient conformes aux attentes formulées en juin.

Pendant ce temps, parmi les petites capitalisations londoniennes, THG a augmenté de 1,2 %.

La société de commerce électronique, qui opère sous le nom de The Hut Group, a confirmé la vente de deux activités déficitaires pour un total d'environ 4 millions de livres sterling, dans le cadre d'un exercice de simplification de la société annoncé en janvier.

THG a déclaré avoir vendu le commerce et les actifs de la division THG OnDemand à sa direction, financée par la société d'investissement Gordon Brothers, basée à Boston (Massachusetts). Au cours du deuxième trimestre de cette année, l'entreprise a vendu le fournisseur d'équipement cycliste ProBikeKit au détaillant Frasers Group.

THG a déclaré vendredi que l'impact financier de ces deux cessions était déjà pris en compte dans les prévisions précédentes.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,6%.

Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 3,3 % en glissement annuel en juin, le rythme de l'inflation s'accélérant par rapport aux 3,2 % enregistrés en mai, selon les données du gouvernement vendredi. Les dernières données - qui correspondent aux attentes du marché - interviennent avant la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon qui aura lieu la semaine prochaine.

La plupart des observateurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale maintienne sa politique d'assouplissement monétaire. L'objectif d'inflation de 2 % de la Banque du Japon, dont elle espère qu'il conduira à une croissance durable dans la troisième économie mondiale, a été dépassé chaque mois depuis plus d'un an.

Mais la banque centrale considère que les récentes hausses de prix sont dues à des facteurs temporaires, et elle s'en tient donc à ses politiques d'assouplissement, telles que le taux d'intérêt négatif.

Face au yen, le dollar était coté à 140,32 yens, stable par rapport à 140,31 yens.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,7 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,2%.

Aux États-Unis, jeudi, Wall Street a terminé en demi-teinte, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,5 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,7 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 2,1 %.

Les valeurs technologiques telles que Netflix et Tesla ont été soumises à une pression à la vente, les résultats du deuxième trimestre ayant été décevants. Les stocks de semi-conducteurs ont également été dans le rouge après les perspectives sombres de TSMC, entraînant Nvidia dans une baisse de 3,3 % et Intel dans une baisse de 3,2 %.

"L'ouverture de la saison des rapports a été positive, avec environ 75 % des entreprises qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent et qui ont battu les estimations. Le rythme des mises à jour des entreprises passe à la vitesse supérieure la semaine prochaine, ce qui permettra de tester davantage le courage des investisseurs, avec une série d'entreprises sous les feux de la rampe", a déclaré M. Hunter.

Parmi les entreprises dont le calendrier est chargé mardi, il y aura les résultats d'Alphabet, la société mère de Google, de Texas Instruments, de Visa et de 3M.

L'or était coté à 1 971,00 USD l'once tôt vendredi, en légère hausse par rapport aux 1 969,54 USD de jeudi. Le pétrole Brent s'échangeait à 80,35 USD le baril, en hausse par rapport à 79,33 USD.

Pendant ce temps, sur le front politique britannique, le premier ministre Rishi Sunak a subi une double défaite lors d'élections partielles dans des sièges conservateurs sûrs, les travaillistes et les libéraux-démocrates ayant tous deux renversé des majorités d'environ 20 000 personnes. Les travaillistes ont remporté Selby et Ainsty, et les libéraux-démocrates Somerton et Frome, avec des écarts considérables qui laisseront de nombreux députés conservateurs inquiets quant à leur propre majorité.

Le leader conservateur a toutefois été épargné par la perspective d'être le premier Premier ministre depuis 1968 à perdre trois élections partielles le même jour, les travaillistes n'ayant pas réussi à s'imposer dans l'ancien siège de Boris Johnson, Uxbridge et South Ruislip.

En ce qui concerne la semaine prochaine, le calendrier des entreprises britanniques et mondiales est chargé. Il y a également les décisions des banques centrales des États-Unis mercredi, de l'UE jeudi et du Japon vendredi.

